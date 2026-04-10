kényszersorozásUkrajnaTCK

Elképesztő felvételek – autósok próbálták megakadályozni a kegyetlen kényszersorozást + videó

Volt olyan azonban, aki nem járt sikerrel. A kényszersorozások egyre durvábbak Ukrajnában, de egyre keményebben is lépnek fel ellene a civilek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 4:50
Fotó: IRYNA RYBAKOVA Forrás: 93RD SEPARATE MECHANIZED BRIGADE
Újabb videó került fel a közösségi oldalakra, amelyen az látszik, hogyan száll szembe a lakosság a kényszersorozásokkal. Egy férfit akartak elhurcolni a TCK-sok, de rengetegen a segítségére siettek. 

Sokan próbálták védeni a kényszersorozástól a férfit
Sokan próbálták védeni a kényszersorozástól a férfit
Forrás: Képernyőfelvétel

A felvétel tanúsága szerint még a közlekedő autósok is segítettek.

Egy másik videón azt látható, ahogy több nő is szembeszáll az ukrán rendőrökkel, akik a TCK-soknak akarnak segíteni a kényszersorozás végrehajtásában.

Egy harmadik bejegyzés azonban rávilágít a sorozótisztek kegyetlenségére. Több videón is látszik, hogyan teperik le áldozatukat toborzótisztek.

Ezzel az Ukrajnával egyeztet titokban Magyar Péter

Mint ismert, Magyar Péter eközben 2024 óta folytat titkos egyeztetéseket ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során több találkozón is részt vett, amelyek részleteit nem hozta nyilvánosságra. A rendelkezésre álló információk szerint találkozott egy ukrán titkosszolgálati személlyel, valamint feltehetően Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó szereplőkkel is. Látogatásának pontos célja és eredményei nem ismertek, ezekre csak a későbbi események alapján lehet következtetni.

Az ellenzéki politikus a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol ugyanabban az időben tartózkodott, mint Zelenszkij. Bár hivatalosan nem erősítették meg, hogy találkoztak volna, ezt egyik fél sem cáfolta, miközben Magyar Péter több bejegyzést is közzétett a helyszínről a közösségi médiában.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Földi László
idezojelekértelem

Az értelmiség szerepe a választás viharában

Földi László avatarja

Hogy milyen jövő vár ránk a nemzetközi viharok közepette, az mindenki egyéni felelőssége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

