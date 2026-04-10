Újabb videó került fel a közösségi oldalakra, amelyen az látszik, hogyan száll szembe a lakosság a kényszersorozásokkal. Egy férfit akartak elhurcolni a TCK-sok, de rengetegen a segítségére siettek.

Sokan próbálták védeni a kényszersorozástól a férfit

Forrás: Képernyőfelvétel

A felvétel tanúsága szerint még a közlekedő autósok is segítettek.

And Ukraine seems unable to find volunteers to fight. Civilians ganging up to block TCC vehicles and free abductees? Looking grim for the Ukrainian wat effort. pic.twitter.com/q6MhJS8gq5 — 🇸🇪🇨🇦🍁 (@LordTakeMyHand) April 6, 2026

Egy másik videón azt látható, ahogy több nő is szembeszáll az ukrán rendőrökkel, akik a TCK-soknak akarnak segíteni a kényszersorozás végrehajtásában.

Мы видим на этом видео как полиция Украины подчиняется полностью ТЦк.

Полиция выполняет все что бы Пан у военной форме был доволен.

In this video, we see that the Ukrainian police are completely subordinate to the TCC.#ukraine pic.twitter.com/AqOArK289h — lexa-cr (@lexa_crim) April 6, 2026

Egy harmadik bejegyzés azonban rávilágít a sorozótisztek kegyetlenségére. Több videón is látszik, hogyan teperik le áldozatukat toborzótisztek.

Ezzel az Ukrajnával egyeztet titokban Magyar Péter

Mint ismert, Magyar Péter eközben 2024 óta folytat titkos egyeztetéseket ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során több találkozón is részt vett, amelyek részleteit nem hozta nyilvánosságra. A rendelkezésre álló információk szerint találkozott egy ukrán titkosszolgálati személlyel, valamint feltehetően Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó szereplőkkel is. Látogatásának pontos célja és eredményei nem ismertek, ezekre csak a későbbi események alapján lehet következtetni.

Az ellenzéki politikus a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol ugyanabban az időben tartózkodott, mint Zelenszkij. Bár hivatalosan nem erősítették meg, hogy találkoztak volna, ezt egyik fél sem cáfolta, miközben Magyar Péter több bejegyzést is közzétett a helyszínről a közösségi médiában.

