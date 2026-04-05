A háború ötödik évében sincs enyhülés: tovább szenvednek az ukránok

Az ukrajnai háború már az ötödik évébe lépett, miközben a civil lakosság helyzete folyamatosan romlik – figyelmeztetett az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala legfrissebb jelentésében. A beszámoló szerint a harcok elhúzódása, valamint az energetikai és lakóingatlanok elleni támadások következtében emberek milliói kénytelenek rendkívüli nehézségek között élni.

2026. 04. 05. 3:02
Egy idő ukrán asszony a lebombázott háza előtt ül Fotó: Jose Colon Forrás: Anadolu/AFP
A háború senkit nem kímél. Az EBESZ jelentése kiemeli: az orosz fegyveres erők ismétlődő csapásai súlyos károkat okoztak az alapvető infrastruktúrában, különösen az energiaellátás terén. A tél során – amely az egyik leghidegebb volt a konfliktus kezdete óta – sok helyen rendszeressé váltak az áramkimaradások, miközben a hőmérséklet akár mínusz 20 Celsius-fokig is süllyedt. Ez különösen kiszolgáltatottá tette a lakosságot, köztük időseket, gyermekeket és betegeket, írja a BOON.

Elesett ukrán katonák portréi és hófödte zászlók láthatók egy kijevi megemlékezésen (Fotó: NurPhoto/AFP/ Maxym Marusenko)

Maria Telalian, a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) igazgatója hangsúlyozta: az ukrán emberek rendkívüli kitartásról tesznek tanúbizonyságot, ám a humanitárius helyzet egyre súlyosabb. Mint fogalmazott, a civileket és polgári létesítményeket érő támadások komoly aggályokat vetnek fel a nemzetközi jog tiszteletben tartásával kapcsolatban.

A jelentés szerint az elmúlt évben fokozódtak a lakott területek elleni támadások, egyre gyakrabban vetnek be rövid hatótávolságú drónokat és robbanófegyvereket. Ennek következtében nőtt a civil áldozatok száma, és a mindennapi élet is súlyosan megnehezült: akadozik az energiaellátás, sok helyen megszűnt a folyamatos fűtés és vízellátás.

Maria Telalian, a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (ODIHR) igazgatója (Fotó: ODIHR)

A szervezet dokumentációja szerint a konfliktus kezdete, vagyis Oroszország Ukrajna elleni inváziója óta számos súlyos visszaélés történt. Több száz tanúvallomás alapján beszámoltak kínzásokról, önkényes fogva tartásokról, eltűnésekről, valamint hadifoglyokkal és civilekkel szembeni embertelen bánásmódról is.

People charge mobile phones and power banks at a mobile heating point in the Desnianskyi district of Kyiv, Ukraine, on January 22, 2026. The heating point is deployed amid power and heating outages after Russian attacks on energy infrastructure (Photo by Hennadii Minchenko/Ukrinform/NurPhoto). NO USE RUSSIA. NO USE BELARUS. (Photo by Ukrinform/NurPhoto) (Photo by Hennadii Minchenko / NurPhoto via AFP)
Egy mobil fűtőponton üldögélő emberek Kijevben (Fotó: NurPhoto/AFP/Hennadii Minchenko)

A megszállt területeken a jogsértések rendszerszintűvé váltak, ami hosszú távon tovább súlyosbítja a civil lakosság helyzetét. Az érintettek sok esetben nem jutnak hozzá alapvető szolgáltatásokhoz, miközben folyamatos bizonytalanságban élnek. Az EBESZ hangsúlyozza: a nemzetközi humanitárius jog egyértelműen tiltja a civilek és a polgári infrastruktúra elleni válogatás nélküli támadásokat. A szervezet ismételten felszólított arra, hogy minden fél tartsa tiszteletben ezeket az alapelveket, és biztosítsa a civil lakosság védelmét.

Az ukrán kényszersorozások továbbra is rendszeresek

Mindezek mellett a hátországban élők terhei tovább növekednek. A beszámolók szerint az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, miközben a lakosság körében erősödik a félelem és a bizalmatlanság. Egyre gyakrabban érkeznek hírek arról, hogy a toborzók munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön vagy az utcán jelennek meg, és azonnal elszállítják az érintetteket.

A közösségi médiában terjedő felvételek alapján sok esetben nem zajlik átlátható eljárás: férfiakat kényszerítenek járművekbe, majd katonai gyűjtőpontokra viszik őket. Több beszámoló szerint a toborzási gyakorlat mindennapossá vált például Dnyipro városában is, ahol maszkos emberek jelennek meg az utcákon.

A jelenség tovább mélyíti a civilek kiszolgáltatottságát: sokan már nemcsak a front közelsége, hanem a hátország bizonytalansága miatt is rettegnek. A háború így nem csupán a harctereken, hanem a mindennapi élet minden szintjén érezteti hatását Ukrajnában.

Magyar Péter már több éve egyeztet Ukrajnával

A Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi látogatása során egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel, valamint olyan szereplőkkel is, akik Zelenszkij környezetéhez köthetők.

Magyar Péter idei jelenléte a müncheni biztonsági konferencia rendezvényen szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos kapcsolattartás zajlik. Az ellenzéki vezető több bejegyzést is megosztott Münchenből.

Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik hangsúlyos, szimbolikus eseménye a 2024. július 11-én tett kijevi látogatása volt.

Borítókép: Egy idős ukrán asszony a lebombázott háza előtt ül (Fotó: Anadolu/AFP/Jose Colon) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

