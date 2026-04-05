A háború senkit nem kímél. Az EBESZ jelentése kiemeli: az orosz fegyveres erők ismétlődő csapásai súlyos károkat okoztak az alapvető infrastruktúrában, különösen az energiaellátás terén. A tél során – amely az egyik leghidegebb volt a konfliktus kezdete óta – sok helyen rendszeressé váltak az áramkimaradások, miközben a hőmérséklet akár mínusz 20 Celsius-fokig is süllyedt. Ez különösen kiszolgáltatottá tette a lakosságot, köztük időseket, gyermekeket és betegeket, írja a BOON.
A háború ötödik évében sincs enyhülés: tovább szenvednek az ukránok
Az ukrajnai háború már az ötödik évébe lépett, miközben a civil lakosság helyzete folyamatosan romlik – figyelmeztetett az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala legfrissebb jelentésében. A beszámoló szerint a harcok elhúzódása, valamint az energetikai és lakóingatlanok elleni támadások következtében emberek milliói kénytelenek rendkívüli nehézségek között élni.
Maria Telalian, a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) igazgatója hangsúlyozta: az ukrán emberek rendkívüli kitartásról tesznek tanúbizonyságot, ám a humanitárius helyzet egyre súlyosabb. Mint fogalmazott, a civileket és polgári létesítményeket érő támadások komoly aggályokat vetnek fel a nemzetközi jog tiszteletben tartásával kapcsolatban.
A jelentés szerint az elmúlt évben fokozódtak a lakott területek elleni támadások, egyre gyakrabban vetnek be rövid hatótávolságú drónokat és robbanófegyvereket. Ennek következtében nőtt a civil áldozatok száma, és a mindennapi élet is súlyosan megnehezült: akadozik az energiaellátás, sok helyen megszűnt a folyamatos fűtés és vízellátás.
A szervezet dokumentációja szerint a konfliktus kezdete, vagyis Oroszország Ukrajna elleni inváziója óta számos súlyos visszaélés történt. Több száz tanúvallomás alapján beszámoltak kínzásokról, önkényes fogva tartásokról, eltűnésekről, valamint hadifoglyokkal és civilekkel szembeni embertelen bánásmódról is.
A megszállt területeken a jogsértések rendszerszintűvé váltak, ami hosszú távon tovább súlyosbítja a civil lakosság helyzetét. Az érintettek sok esetben nem jutnak hozzá alapvető szolgáltatásokhoz, miközben folyamatos bizonytalanságban élnek. Az EBESZ hangsúlyozza: a nemzetközi humanitárius jog egyértelműen tiltja a civilek és a polgári infrastruktúra elleni válogatás nélküli támadásokat. A szervezet ismételten felszólított arra, hogy minden fél tartsa tiszteletben ezeket az alapelveket, és biztosítsa a civil lakosság védelmét.
Az ukrán kényszersorozások továbbra is rendszeresek
Mindezek mellett a hátországban élők terhei tovább növekednek. A beszámolók szerint az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, miközben a lakosság körében erősödik a félelem és a bizalmatlanság. Egyre gyakrabban érkeznek hírek arról, hogy a toborzók munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön vagy az utcán jelennek meg, és azonnal elszállítják az érintetteket.
A közösségi médiában terjedő felvételek alapján sok esetben nem zajlik átlátható eljárás: férfiakat kényszerítenek járművekbe, majd katonai gyűjtőpontokra viszik őket. Több beszámoló szerint a toborzási gyakorlat mindennapossá vált például Dnyipro városában is, ahol maszkos emberek jelennek meg az utcákon.
A jelenség tovább mélyíti a civilek kiszolgáltatottságát: sokan már nemcsak a front közelsége, hanem a hátország bizonytalansága miatt is rettegnek. A háború így nem csupán a harctereken, hanem a mindennapi élet minden szintjén érezteti hatását Ukrajnában.
Magyar Péter már több éve egyeztet Ukrajnával
A Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi látogatása során egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel, valamint olyan szereplőkkel is, akik Zelenszkij környezetéhez köthetők.
Magyar Péter idei jelenléte a müncheni biztonsági konferencia rendezvényen szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos kapcsolattartás zajlik. Az ellenzéki vezető több bejegyzést is megosztott Münchenből.
Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik hangsúlyos, szimbolikus eseménye a 2024. július 11-én tett kijevi látogatása volt.
Borítókép: Egy idős ukrán asszony a lebombázott háza előtt ül (Fotó: Anadolu/AFP/Jose Colon)
