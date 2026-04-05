A háború ötödik évében sincs enyhülés: tovább szenvednek az ukránok

Az ukrán kényszersorozások továbbra is rendszeresek

Mindezek mellett a hátországban élők terhei tovább növekednek. A beszámolók szerint az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, miközben a lakosság körében erősödik a félelem és a bizalmatlanság. Egyre gyakrabban érkeznek hírek arról, hogy a toborzók munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön vagy az utcán jelennek meg, és azonnal elszállítják az érintetteket.

A közösségi médiában terjedő felvételek alapján sok esetben nem zajlik átlátható eljárás: férfiakat kényszerítenek járművekbe, majd katonai gyűjtőpontokra viszik őket. Több beszámoló szerint a toborzási gyakorlat mindennapossá vált például Dnyipro városában is, ahol maszkos emberek jelennek meg az utcákon.

A jelenség tovább mélyíti a civilek kiszolgáltatottságát: sokan már nemcsak a front közelsége, hanem a hátország bizonytalansága miatt is rettegnek. A háború így nem csupán a harctereken, hanem a mindennapi élet minden szintjén érezteti hatását Ukrajnában.

Magyar Péter már több éve egyeztet Ukrajnával

A Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi látogatása során egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel, valamint olyan szereplőkkel is, akik Zelenszkij környezetéhez köthetők.

Magyar Péter idei jelenléte a müncheni biztonsági konferencia rendezvényen szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos kapcsolattartás zajlik. Az ellenzéki vezető több bejegyzést is megosztott Münchenből.

Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik hangsúlyos, szimbolikus eseménye a 2024. július 11-én tett kijevi látogatása volt.