Döbbenetes vallomás a kijevi vloggertől: „Magyar Péter készen áll az ukránok fogadására és a lakhatásunk kifizetésére”

Újabb ukrán tartalomgyártó magyarázza meglepő őszinteséggel követőinek, miért drukkol a magyarországi kormányváltásnak. A közösségi médiában terjedő – eredetileg a TikTokról származó – felvétel tanúsága szerint keleti szomszédunknál „praktikus” okokból is nagyon figyelik a hazai belpolitikát, és Magyar Péternek szurkolnak.

„Ki gondolkodik azon, hová menjen lakni ebben az évben? Osszátok meg velem a gondolataitokat! Ez Magyarország, ott nagyon szép. Most már csak az kell, hogy a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter győzzön. Ő készen áll a ukránok fogadására és a lakhatásunk kifizetésére, szóval várjuk a győzelmét efelett a béka Orbán felett, csomagoljuk a bőröndöket, és költözünk a gyerekekkel a gyönyörű Magyarországra”– fejti ki az influenszer.

Az ukránok szerint Magyar Péter tárt karokkal fogadná őket

A videó készítője szerint egyenesen az „álmai megvalósulása” lenne, ha a magyar választásokon Magyar Péter és pártja kerülne hatalomra. A vlogger érvelése szerint egy ilyen politikai fordulat után a „szép Magyarország tárt karokkal és komoly anyagi támogatással várná az ukrán menekülteket”.

A felvételen tényként közli: amennyiben a „pártelnök” győz a jelenlegi kormányfő felett, ők már csomagolják is a bőröndöket, és indulnak a „gyönyörű Magyarországra” a gyerekekkel, ahol várakozásaik szerint a magyar állam fizetné a lakhatásukat és minden egyéb költségüket.

Ez a narratíva egy eddig kevésbé tárgyalt szempontot emel be a közbeszédbe. Miközben a hazai kampányban és az ukrajnai médiában is a szereplők teljesen más szempontok mentén kommunikálnak, a határ túloldalán egyesek már kész tényként kezelik, hogy egy új vezetés jelentős jóléti intézkedésekkel csábítaná át az ukrán családokat.