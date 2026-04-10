„Most már csak az kell, hogy a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter győzzön. Ő készen áll a ukránok fogadására és a lakhatásunk kifizetésére, szóval várjuk a győzelmét efelett a béka Orbán felett, csomagoljuk a bőröndöket, és költözünk a gyerekekkel a gyönyörű Magyarországra” – mondja szó szerint az egyik ukrán influenszer. Újabb bizonyíték arra, hogy az ukránok Magyar Péternek szurkolnak, aki Zelenszkij követelésének megfelelően leválna az olcsó orosz olajról, és megszorításokat vezetne be, hogy előteremtse a pénzt Ukrajna támogatására, írja az Ellenpont.
Döbbenetes vallomás a kijevi vloggertől: „Magyar Péter készen áll az ukránok fogadására és a lakhatásunk kifizetésére”
Az ukrán influenszer nyíltan a Tisza győzelmének szurkol, azt mondja, már csomagolják a bőröndjeiket, hogy a gyönyörű Magyarországra költözhessenek. Már azt tárgyalják ukránok a TikTokon, hogy ha a kétarcú Magyar Péter nyeri a választást, akkor Magyarországon tárt karokkal várnák az ukránokat, és még lakásokat is biztosítanának nekik.
Újabb ukrán tartalomgyártó magyarázza meglepő őszinteséggel követőinek, miért drukkol a magyarországi kormányváltásnak. A közösségi médiában terjedő – eredetileg a TikTokról származó – felvétel tanúsága szerint keleti szomszédunknál „praktikus” okokból is nagyon figyelik a hazai belpolitikát, és Magyar Péternek szurkolnak.
„Ki gondolkodik azon, hová menjen lakni ebben az évben? Osszátok meg velem a gondolataitokat! Ez Magyarország, ott nagyon szép. Most már csak az kell, hogy a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter győzzön. Ő készen áll a ukránok fogadására és a lakhatásunk kifizetésére, szóval várjuk a győzelmét efelett a béka Orbán felett, csomagoljuk a bőröndöket, és költözünk a gyerekekkel a gyönyörű Magyarországra”– fejti ki az influenszer.
Az ukránok szerint Magyar Péter tárt karokkal fogadná őket
A videó készítője szerint egyenesen az „álmai megvalósulása” lenne, ha a magyar választásokon Magyar Péter és pártja kerülne hatalomra. A vlogger érvelése szerint egy ilyen politikai fordulat után a „szép Magyarország tárt karokkal és komoly anyagi támogatással várná az ukrán menekülteket”.
A felvételen tényként közli: amennyiben a „pártelnök” győz a jelenlegi kormányfő felett, ők már csomagolják is a bőröndöket, és indulnak a „gyönyörű Magyarországra” a gyerekekkel, ahol várakozásaik szerint a magyar állam fizetné a lakhatásukat és minden egyéb költségüket.
Ez a narratíva egy eddig kevésbé tárgyalt szempontot emel be a közbeszédbe. Miközben a hazai kampányban és az ukrajnai médiában is a szereplők teljesen más szempontok mentén kommunikálnak, a határ túloldalán egyesek már kész tényként kezelik, hogy egy új vezetés jelentős jóléti intézkedésekkel csábítaná át az ukrán családokat.
