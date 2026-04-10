„Bukni fogunk, azt pedig nem élném túl” – pánikolnak a tiszások Magyar Péter háborús kijelentése miatt

Magyar Péter kimondta: „g*ci nagy háború lesz”. A felvétel nyilvánosságra kerülése után a Tisza-szimpatizánsok tömegei fejezték ki csalódottságukat a párt közösségi oldalain. Többen az ellenzéki tömörülés hitelességét és kommunikációját kérdőjelezték meg, sőt egyesek azt jelezték, hogy elbizonytalanodtak a választási részvételt illetően.

Forrás: Mandiner2026. 04. 10. 7:14
Ellepték a tiszás politikusok és az ellenzéki tömörülés közösségi oldalait a csalódott Tisza-szimpatizánsok hozzászólásai, miután a Patrióta YouTube-csatorna nyilvánosságra hozta azt a felvételt, amelyből kiderül: Magyar Péter évek óta kettős játszmát űzött a magyar választópolgárokkal, így saját híveivel is – írja a Mandiner.


A csütörtök reggel megjelent videón jól hallhatóan Vogel Evelin, a pártelnök korábbi barátnője arról beszél, hogy „lehet jobb lenne a világ, hogyha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz”. Erre Magyar úgy reagál, hogy:

„Így is az lesz, g*ci nagy háború lesz”.

Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel. Magyar Péter a Tisza híveivel mégis igyekezett azt elhitetni, hogy a háború nem valós veszély, ez csak kampányriogatás. Miközben nagyon jól tudta, hogy milyen folyamatok zajlanak a háttérben.

A Brüsszelben is székelő pártvezér kendőzetlen elszólása egybecseng az uniós fősodorban számtalanszor elhangzott háborúpárti vélekedésekkel. A Tisza Párt európai pártcsaládjának, a Néppárt első számú vezetője, Manfred Weber például azt is mondta: eljött a pillanat, „amikor olyan katonákat kell [Ukrajnába] küldenünk, akiknek európai zászló van az egyenruhájukon”. 

Az Európai Unió vezetője, Ursula von der Leyen bizottsági elnök nem kertelt kimondani: „Európa harcban áll”.

Boris Pistorius német védelmi miniszter egy alkalommal arról beszélt, legkésőbb 2029-ig nyílt összecsapásra számít Oroszországgal: „van, aki szerint már 2028-ban is lehetséges, és egyes katonai elemzők szerint ez volt az utolsó nyarunk békeidőben”; a francia vezérkar főnöke pedig kijelentette: „háborúra készülünk”, szerinte arra kell felkészülniük az európaiaknak, hogy „elveszíthetik a gyerekeiket” és komoly „gazdasági nehézségeket” kell majd megélniük.

Csalódottságuknak adtak hangot a Tisza-szimpatizánsok 

„A mai hangfelvétel egészen elborzasztott… eddig mindig veletek voltam a kapun és házon itt a molinó, kitűző a kabátomon, plakát a házam előtt az oszlopon. Barátokkal és családtagokkal vesztem össze, mert hittem bennetek a közös ügyben. Erre ez, csalódott vagyok minden hiába” – olvasható Judák Zsolt tiszás politikus oldalán.

 

Nagy Ervin oldalán ugyancsak megjelentek a Tisza hitelességét megkérdőjelező hozzászólások: „Nagy Ervin legalább te beszélj Péterrel! Nem jó a kommunikáció! Péter soha nem a tényekre reagál, a maga dolgát szajkózza, de ezzel nem fogunk nyerni. Egyre több ismerősöm bizonytalanodik el… Azt mondták, hogy nem akarnak elmenni szavazni. Változtassatok!” – írja egy csalódott tiszás.

 


Mialatt a Tisza Párt a hivatalos oldalán arról ír, hogy miért nem szövetkeznek egyetlen óellenzéki párttal sem, megjelent egy komment: „Péterben bíztunk eddig, de ha szerinte g.eci nagy háború lesz, arról miért nem szóltál a szavazóidnak?! Nagy csalódás vagy!” Egy másik felületen egy Tisza-sziget tag azért kesergett, mert Magyar Péterék nem vállalják a felelősséget. 

„Csak egyszer az életben vállaljuk már a felelősséget gyerekek! Vidéki szigettagként mondom, hogy lassan kurv@ra elegem van belőletek/magunkból!”


 

 


 

Szijjártó Gábor tiszás politikusjelölt bejegyzése alatt is záporoztak a kritikus hozzászólások Magyar Péter hangfelvétele után. Az egyik felhasználó azt írta, „váltani kellene a vezetésnek is narratívát, mert nagyon nem jó a kommunikáció! Sok ismerősöm el is bizonytalanodott, nem fognak elmenni szavazni. Nem akarom elhinni, hogy Márk, Romulusz, Kapitány úr vagy éppen Ervin ezt jószemmel nézi. Sőt, tudom is biztos forrásból, hogy nem. De így bukni fogunk! Azt pedig nem élném túl!”


 

 

„Minden nap várom a változást, de ma reggel hányingerrel küzdök. Bennem ott van a vágy, de annyi minden kiderült az utóbbi hetekben, hogy ha fizetnének, akkor sem tudnám ezt támogatni tovább. Az Orbán rossz ez oké. 

De most attól jobb lesz, hogy ilyen k*csögöket juttatunk hatalomhoz? Személy szerint nekem biztos nem

– olvasható Rápli Róbert Tisza-jelölt bejegyzése alatt.

 


 

„Én akarom a jobbat, de ilyen emberekre bízzam a sorsomat?

Mi lesz itt akkor? Hedonizmus? Anarchia? Nem vagyok híve a gyalázkodásnak ezért nem is megyek bele, de szerintem nem ez kell Magyarországnak.

Inkább még 4 év abból, ami eddig volt és fussunk neki újra!”

Rost Andrea ellenzéki képviselőjelölt posztja alatt ismét megjelentek a Tiszában csalódott hívők. Egyikük azt írta: „Magyar Péter mai hangfelvételén egyértelműen elmondta, mi a véleménye… Nekem ennyi elég volt inkább nem is megyek el szavazni, becsapva érzem magam.”

 


És maga a pártvezér, Magyar Péter is megkapta a kiábrándult hozzászólásokat. Ezek egyike: „Péter, eddig mindenhol ott voltam, hittem neked és a Tiszának. De ez a hangfelvétel most szíven ütött. Miért kell mást mondani a színpadon, és mást a zárt ajtók mögött? Ha tudtad, hogy ekkora a baj és g*ci nagy háború jön, miért nem voltál velünk őszinte? Nagyon nehéz így továbbra is kitartani mellettetek! 

Hiába halandzsázol összevissza már bármit! Hiteltelenné váltál!”

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Zoltán Havran)

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Út a háborúhoz

A NATO-bővítés talán legismertebb ellenzője a hidegháború szellemi atyja, a Marshall-terv kitalálója, George Kennan volt.

