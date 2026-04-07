Ukrán katonák támadásában reménykednek egy magyarországi, Magyar Pétert támogató Facebook-csoport tagjai

Egy, a közösségi médiában aktív, több tízezres tagságú Facebook-csoportra hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A „Magyarország ukránjai” politikai tartalmaiban nyíltan Magyar Péter és a Tisza Párt mellett kampányol.

A blog szerint

a „Magyarország ukránjai” nevű közösség – amely több mint 27 ezer tagot számlál – nemcsak méreténél fogva jelentős, hanem azért is, mert kapcsolatokkal rendelkezhet az ukrán politikai vezetésnél.

A Magyar Péter mellett nyíltan kampányoló csoport egyik adminisztrátora pedig február végén azt a kérdést tette fel, hogy

mikor lesznek már végre ukrán katonák Magyarország területén?

– vette észre a Tűzfalcsoport.

A cikkből kiderül: nemcsak a Volodimir Zelenszkij nevével fémjelzett nagypolitika támogatja Magyar Péter győzelmét, hanem a háttérben, az ukrán társadalom különböző szintjein is komoly erők mozdultak meg. Erre utal a 27 ezer tagot számláló Magyarország ukránjai (Українці Угорщини) Facebook-csoport tevékenysége is, amely a magyar belpolitikában kizárólag Magyar Péter és a Tisza Párt mellett kampányol.

A blog példaként említ egy korábbi bejegyzést is, amelyben a csoport tagjait arra biztatták, hogy kövessék a Tisza Pártot és annak vezérét a közösségi felületeken.

A felhívás indoklásában az szerepelt: Magyar Péter „Ukrajnáért van”.

Magyar Péter Ukrajnáért, a félhivatalos ukrán csoport pedig Magyar Péterért van. A mellette nyíltan kampányoló Facebook-csoport több szálon is köthető az ukrán állam vezető köreihez: az adminisztrátorok között szereplő Natália Margitics és Viktória Petrovszka ugyanis egy budapesti ukrán önkormányzat vezető tisztségviselői – állítja a blog.

Amíg Margitics a Kispesti Ukrán Önkormányzat elnöke, addig testvére, Viktória Petrovszka pedig egyenesen a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

A Magyar Péter mellett kampányoló ukrán Facebook-csoportot kezelő testvérpár pedig közvetlenül is kapcsolódik az ukrán állami vezetés legfelsőbb szintjeihez. Egy közösségi médiás poszt tanúsága szerint ugyanis Margitics és Petrovszka egyaránt részt vettek Ukrajna magyarországi nagykövete, Sándor Fegyir születésnapi mulatságán 2023-ban.