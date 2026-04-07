Ukrán katonák támadásában reménykednek egy magyarországi, Magyar Pétert támogató Facebook-csoport tagjai

Egy ukrán érdekeltségű Facebook-csoport aktivitására hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

2026. 04. 07. 15:56
Egy, a közösségi médiában aktív, több tízezres tagságú Facebook-csoportra hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A „Magyarország ukránjai” politikai tartalmaiban nyíltan Magyar Péter és a Tisza Párt mellett kampányol.

Résztvevők a Tüntessünk az ukrán zsarolás ellen! címmel szervezett demonstráción Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt 2026. március 6-án Fotó: Illyés Tibor / MTI

A blog szerint

a „Magyarország ukránjai” nevű közösség – amely több mint 27 ezer tagot számlál – nemcsak méreténél fogva jelentős, hanem azért is, mert kapcsolatokkal rendelkezhet az ukrán politikai vezetésnél.

A Magyar Péter mellett nyíltan kampányoló csoport egyik adminisztrátora pedig február végén azt a kérdést tette fel, hogy 

mikor lesznek már végre ukrán katonák Magyarország területén?

– vette észre a Tűzfalcsoport.

A cikkből kiderül: nemcsak a Volodimir Zelenszkij nevével fémjelzett nagypolitika támogatja Magyar Péter győzelmét, hanem a háttérben, az ukrán társadalom különböző szintjein is komoly erők mozdultak meg. Erre utal a 27 ezer tagot számláló Magyarország ukránjai (Українці Угорщини) Facebook-csoport tevékenysége is, amely a magyar belpolitikában kizárólag Magyar Péter és a Tisza Párt mellett kampányol.

A blog példaként említ egy korábbi bejegyzést is, amelyben a csoport tagjait arra biztatták, hogy kövessék a Tisza Pártot és annak vezérét a közösségi felületeken. 

A felhívás indoklásában az szerepelt: Magyar Péter „Ukrajnáért van”.

Magyar Péter Ukrajnáért, a félhivatalos ukrán csoport pedig Magyar Péterért van. A mellette nyíltan kampányoló Facebook-csoport több szálon is köthető az ukrán állam vezető köreihez: az adminisztrátorok között szereplő Natália Margitics és Viktória Petrovszka ugyanis egy budapesti ukrán önkormányzat vezető tisztségviselői – állítja a blog. 

Amíg Margitics a Kispesti Ukrán Önkormányzat elnöke, addig testvére, Viktória Petrovszka pedig egyenesen a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

A Magyar Péter mellett kampányoló ukrán Facebook-csoportot kezelő testvérpár pedig közvetlenül is kapcsolódik az ukrán állami vezetés legfelsőbb szintjeihez. Egy közösségi médiás poszt tanúsága szerint ugyanis Margitics és Petrovszka egyaránt részt vettek Ukrajna magyarországi nagykövete, Sándor Fegyir születésnapi mulatságán 2023-ban.

A cikkből kiderül: 

a Magyar Péter mellett kampányoló ukrán csoportnak tagja Sándor Fegyir is, 

így a Tisza Párt melletti félhivatalos kampány az ukrán állam magyarországi képviseletének látókörében zajlik. Mindez nem meglepő annak fényében, hogy – mint írják – Magyar Péter „Ukrajnáért van”.

Ukrán katonák Magyarországon?

A Tűzfalcsoport felhívja a figyelmet arra is, hogy 

a 27 ezres Magyarország ukránjai Facebook-csoport valóban tele van a Tisza Pártot támogató tartalmakkal. 

A bejegyzések ráadásul nemcsak egyszerű tagoktól származnak, hanem a Sándor Fegyirhez köthető testvérpár is nyíltan vállalja Magyar Péter támogatását. Natália Margitics például 2024. július 9-én osztotta meg a csoportban Magyar Péter ukrajnai látogatását, amelyet ukrán nemzeti színekben pompázó szívecskékkel kísért.

Testvére, a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatot vezető Petrovszka pedig ugyanezen a napon szintén nem mulasztotta el a Kijevbe utazó Magyar Pétert népszerűsíteni.

Majd amikor február végén kiderült, hogy Zelenszkij olajblokád alá vette Magyarországot, és nem hajlandó a Barátság vezeték megnyitására, akkor a Magyar Pétert támogató Petrovszka csak annyit írt ki a közösségi oldalára, hogy 

már itt vannak az ukrán katonák? Mikor lesz támadás?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
