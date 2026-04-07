Rendkívüli

Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
orosz-ukrán háborúOroszországUkrajna

Az ukránok ismét veszélyeztetik az energiabiztonságot

Az éjszaka folyamán a jelentések szerint több drón is becsapódott Uszty-Luga kikötőjébe. Az ukránok ismét az olajterminált támadták, ami illeszkedik az elmúlt hetek támadássorozataiba a Balti- és Fekete-tenger partjain található legfontosabb létesítmények ellen.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 9:39
Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ismét az energetikai infrastruktúrát támadta Ukrajna, ezúttal Uszty-Luga kikötőjére csaptak le. Az ukránok támadása után a közösségi médiában robbanásokról és tüzekről számoltak be a helyi lakosok – írja az Origo

Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

Az orosz Telegram médiacsatornák jelentése szerint Ukrajna hadserege április 7-én éjszaka csapást mért az oroszországi Uszty-Luga kikötőre a Leningrádi megyében, megismételve a támadásokat az olajterminál ellen.

A támadás a legújabb az elmúlt hetekben Ukrajna által a Balti- és Fekete-tenger partjain található legfontosabb olajterminálok elleni nagy hatótávolságú csapások sorozatában, miközben Kijev korlátozni kívánja az Oroszország által az emelkedő világpiaci olajárakból származó váratlan bevételt.

A legutóbbi támadás mindössze egy héttel azután történt, hogy Kijev legutóbb teljes körű támadást indított a régió olajtermináljai ellen, beleértve az Uszty-Luga kikötőt is, amelyet március 22. és 31. között legalább öt alkalommal támadtak meg.

A támadás hajnal öt óra környékén történt, a helyi lakosok pedig robbanásokról és tüzekről számoltak be a kikötő környékén. 

 

Alekszandr Drozdenko regionális kormányzó azt állította, hogy 22 ukrán drónt lőttek le a régió elleni támadás során, a támadás célpontját azonban nem határozta meg. Az ukrán hadsereg egyelőre nem kommentálta a támadást.

Uszty-Luga Oroszország egyik legnagyobb kikötője a Balti-tengeren, és a nyersolaj és kőolajtermékek exportjának egyik fő csomópontja. A Szentpétervártól nyugatra, az ukrán határtól távol fekvő kikötő fontos szerepet játszik az állami költségvetés bevételeinek generálásában.

A legutóbbi támadás mindössze néhány órával azután történt, hogy Volodimir Zelenszkij elnök amerikai közvetítőkön keresztül részleges tűzszünetet javasolt Oroszországnak.

„Ha Oroszország készen áll arra, hogy leállítsa az energia-infrastruktúránk elleni csapásokat, akkor mi is készen állunk arra, hogy hasonlóképpen válaszoljunk. Ezt a javaslatot az amerikaiakon keresztül juttattuk el az orosz félhez” – mondta Zelenszkij egy esti beszédében.

A tűzszüneti ajánlat akkor érkezett, amikor az ukrán tisztviselők elismerték, hogy külföldi szövetségeseik arra kérték Kijevet, függessze fel az orosz olajfinomítók elleni dróntámadásokat, miközben folytatódik a háború Iránban. Kijev azonban továbbra is kitart álláspontja mellett, illetve hogy megállapodás nélkül nem hajlandó enyhíteni a támadásokat.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Ukrán drónkezelők (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
