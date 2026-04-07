Az ukránok ismét veszélyeztetik az energiabiztonságot

Ismét az energetikai infrastruktúrát támadta Ukrajna, ezúttal Uszty-Luga kikötőjére csaptak le. Az ukránok támadása után a közösségi médiában robbanásokról és tüzekről számoltak be a helyi lakosok – írja az Origo.

Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

Az orosz Telegram médiacsatornák jelentése szerint Ukrajna hadserege április 7-én éjszaka csapást mért az oroszországi Uszty-Luga kikötőre a Leningrádi megyében, megismételve a támadásokat az olajterminál ellen.

A támadás a legújabb az elmúlt hetekben Ukrajna által a Balti- és Fekete-tenger partjain található legfontosabb olajterminálok elleni nagy hatótávolságú csapások sorozatában, miközben Kijev korlátozni kívánja az Oroszország által az emelkedő világpiaci olajárakból származó váratlan bevételt.

A legutóbbi támadás mindössze egy héttel azután történt, hogy Kijev legutóbb teljes körű támadást indított a régió olajtermináljai ellen, beleértve az Uszty-Luga kikötőt is, amelyet március 22. és 31. között legalább öt alkalommal támadtak meg.