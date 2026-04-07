Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 7.

Újabb súlyos orosz dróntámadás érte Odesszát az orosz–ukrán háború során – jelentette az MTI. A légicsapásban legalább hárman meghaltak a dél-ukrajnai kikötővárosban, a halálos áldozatok között egy gyerek is volt – jelentette be a város katonai közigazgatásának vezetője. A támadásban további 10-en megsebesültek, ketten súlyosan, több épület pedig megrongálódott – tette hozzá Szerhij Liszak.

A tájékoztatás szerint a támadás gyermekáldozata egy két és fél éves kislány.

Orosz támadást jelentett Vjacseszlav Csausz, az észak-ukrajnai Csernihiv megye katonai kormányzója is, aki a Telegramon közzétett tájékoztatásában azt közölte, a művelet célpontja a térség energetikai infrastruktúrája volt.

Kijev megye hatóságai is támadásokról számoltak be, amelyek nyomán áramkimaradást jelentettek a régióban található Szlavutics városából.

Műveleti-harcászati rakéták vezérlőrendszereit és alkatrészeit gyártó üzemekre, az ukrán fegyveres erőket kiszolgáló energetikai infrastruktúrára, valamint a repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművek tárolásának és összeszerelésének helyszíneire mért légi-, drón- és tüzérségi csapást az orosz hadsereg – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1210 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és anyagraktárt, 17 páncélozott harcjárművet, 12 irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, két Neptun és egy Neptun-MD típusú nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 693 repülőgép típusú drónt és négy tengeri drónt.

Húsz drónt lőttek le a Leningrádi területen, jelentette Alekszandr Drozdenko kormányzó.

„Ha Oroszország készen áll arra, hogy leállítsa az energiainfrastruktúránk elleni csapásokat, akkor mi is készen állunk arra, hogy hasonlóképpen válaszoljunk. Ezt a javaslatot az amerikaiakon keresztül juttattuk el az orosz félhez” – mondta Zelenszkij egy esti beszédében.

Ukrán drónok csapást mértek egy vegyi üzemre a Voronyezsi megyében, jelentette az Exilenova Plus független Telegram-oldal.

A gyermekeket sem kíméli az orosz–ukrán háború

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. Novorosszijszk kikötővárosban 10 civil, köztük három kiskorú megsebesült, amikor pilóta nélküli repülőszerkezet roncsai zuhantak egy lakóházra. Két gyermeket Krasznodarba szállítottak át kórházi kezelésre.

A támadás célpontja az orosz–kazah–amerikai Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) novoroszijszki átrakodó komplexuma volt. Az orosz védelmi minisztérium szerint négy kőolajtermék-tartály kigyulladt.

A luhanszki régióban található Belorecsenszkaja bányában 41 bányász rekedt órákra a föld alatt, miután ukrán csapás érte az üzem elektromos alállomását. Az embereket végül épségben kimenekítették.