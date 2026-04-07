Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 7.

Orosz dróntámadás érte a dél-ukrajnai Odessza kikötővárosát, legkevesebb három ember, köztük egy gyerek meghalt. Az orosz védelmi minisztérium rakétagyárakra mért csapásról számolt be. Mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

2026. 04. 07. 6:02
Újabb súlyos orosz dróntámadás érte Odesszát az orosz–ukrán háború során – jelentette az MTI. A légicsapásban legalább hárman meghaltak a dél-ukrajnai kikötővárosban, a halálos áldozatok között egy gyerek is volt – jelentette be a város katonai közigazgatásának vezetője. A támadásban további 10-en megsebesültek, ketten súlyosan, több épület pedig megrongálódott – tette hozzá Szerhij Liszak.

Újabb súlyos orosz dróntámadás érte Odesszát az orosz–ukrán háború során (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
Újabb súlyos orosz dróntámadás érte Odesszát az orosz–ukrán háború során (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

A tájékoztatás szerint a támadás gyermekáldozata egy két és fél éves kislány.

Orosz támadást jelentett Vjacseszlav Csausz, az észak-ukrajnai Csernihiv megye katonai kormányzója is, aki a Telegramon közzétett tájékoztatásában azt közölte, a művelet célpontja a térség energetikai infrastruktúrája volt.

Kijev megye hatóságai is támadásokról számoltak be, amelyek nyomán áramkimaradást jelentettek a régióban található Szlavutics városából.

Műveleti-harcászati rakéták vezérlőrendszereit és alkatrészeit gyártó üzemekre, az ukrán fegyveres erőket kiszolgáló energetikai infrastruktúrára, valamint a repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművek tárolásának és összeszerelésének helyszíneire mért légi-, drón- és tüzérségi csapást az orosz hadsereg – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1210 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. 

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és anyagraktárt, 17 páncélozott harcjárművet, 12 irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, két Neptun és egy Neptun-MD típusú nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 693 repülőgép típusú drónt és négy tengeri drónt.

  • Húsz drónt lőttek le a Leningrádi területen, jelentette Alekszandr Drozdenko kormányzó.
  • „Ha Oroszország készen áll arra, hogy leállítsa az energiainfrastruktúránk elleni csapásokat, akkor mi is készen állunk arra, hogy hasonlóképpen válaszoljunk. Ezt a javaslatot az amerikaiakon keresztül juttattuk el az orosz félhez” – mondta Zelenszkij egy esti beszédében.
  • Ukrán drónok csapást mértek egy vegyi üzemre a Voronyezsi megyében, jelentette az Exilenova Plus független Telegram-oldal.

A gyermekeket sem kíméli az orosz–ukrán háború

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. Novorosszijszk kikötővárosban 10 civil, köztük három kiskorú megsebesült, amikor pilóta nélküli repülőszerkezet roncsai zuhantak egy lakóházra. Két gyermeket Krasznodarba szállítottak át kórházi kezelésre.

A támadás célpontja az orosz–kazah–amerikai Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) novoroszijszki átrakodó komplexuma volt. Az orosz védelmi minisztérium szerint négy kőolajtermék-tartály kigyulladt.

A luhanszki régióban található Belorecsenszkaja bányában 41 bányász rekedt órákra a föld alatt, miután ukrán csapás érte az üzem elektromos alállomását. Az embereket végül épségben kimenekítették.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy őrizetbe vett egy 52 éves, nyugat-ukrajnai születésű orosz állampolgárt, aki az ukrán katonai hírszerzés megbízásából terrortámadásra készült a kurszki régió egyik magas rangú tisztségviselője ellen. A férfit akkor fogták el, amikor a robbanószerkezetet, amelyet a merénylethez szándékozott felhasználni, elővette rejtekhelyéről.

A gyanúsított ellen, aki maga kezdeményezte a kapcsolatfelvételt az ukrán szolgálattal, egyebek között hazaárulás és terrorizmus címén indítottak büntetőeljárást.

Kurszk megye előző kormányzóját, Alekszandr Szmirnovot hétfőn 14 évi fegyházra és 400 millió rubel (mintegy 1 milliárd 652 millió forint) bírságra ítélték megvesztegetés elfogadása miatt. A volt tisztségviselő egyebek között az Ukrajnával határos régió védelmi vonalait kiépítő cégtől is kapott kenőpénzt.

Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu