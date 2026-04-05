Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője egy interjúban beszélt a Barátság kőolajvezeték helyzetéről és az ezzel kapcsolatos nemzetközi vitákról.
Ukrajna: nem kell megjavítani a Barátság vezetéket, hanem búcsút kell inteni az orosz olajnak
Az ukrán külügyminisztérium szóvivője szerint nincs szükség külső szakértőkre a Barátság kőolajvezeték vizsgálatához, és úgy véli, a vita középpontjában nem a helyreállításnak, hanem az orosz olajtól való európai leválásnak kellene állnia.
Elmondása szerint a vezetéket egy orosz csapás rongálta meg, és Ukrajna erről tájékoztatta az Európai Bizottságot, valamint az érintett partnereket, köztük Magyarországot és Szlovákiát is. Hozzátette, hogy rendszeresen információt adnak a károk mértékéről, az állapotról és a helyreállítás várható időkeretéről.
A szóvivő ugyanakkor értetlenségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy egyes felvetések szerint külső ellenőröket kellene a helyszínre engedni. Mint mondta, Ukrajnában hadiállapot van, és ilyen körülmények között nem tartják elfogadhatónak, hogy külföldi szereplők helyszíni vizsgálatot végezzenek. Hangsúlyozta, hogy minden szükséges információt megosztanak a partnerekkel, ezért nem látja indokoltnak a külön ellenőrzést.
Tihij arra is kitért, hogy szerinte nem Ukrajnát terheli a felelősség a vezeték helyreállításáért, mivel azt orosz támadás rongálta meg, és felvetette: miért kellene Ukrajnának megjavítania egy olyan infrastruktúrát, amelyet Oroszország pusztított el?
Hangsúlyozta továbbá, hogy a vita szerinte rossz irányba halad, mivel nem az a fő kérdés, hogy mikor lehet újra biztonságosan szállítani az orosz olajat Európába. Úgy fogalmazott, a diskurzusnak inkább arról kellene szólnia, hogyan tud Európa megszabadulni az orosz olajtól, amely álláspontja szerint biztonsági kockázatot jelent.
Tehát az abszurditásról, a fókusz eltolásáról, a vitákról beszélünk a Barátság vezetékkel kapcsolatban. Véleményem szerint a vitának nem arról kellene szólnia, hogy mikor tudjuk újra biztonságosan szállítani az orosz olajat Európába. A kérdésnek inkább úgy kellene felmerülnie: hogyan tud Európa megszabadulni az orosz olajtól, amely veszélyt jelent a biztonságára?
– fogalmazott Tihij.
Magyar Péter Zelenszkijjel egyeztet
Magyar Péter 2024 óta folytat titkos egyeztetéseket ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során több találkozón is részt vett, amelyek részleteit nem hozta nyilvánosságra. A rendelkezésre álló információk szerint találkozott egy ukrán titkosszolgálati személlyel, valamint feltehetően Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó szereplőkkel is. Látogatásának pontos célja és eredményei nem ismertek, ezekre csak a későbbi események alapján lehet következtetni.
Az ellenzéki politikus a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol ugyanabban az időben tartózkodott, mint Zelenszkij. Bár hivatalosan nem erősítették meg, hogy találkoztak volna, ezt egyik fél sem cáfolta, miközben Magyar Péter több bejegyzést is közzétett a helyszínről a közösségi médiában.
Borítókép: Barátság kőolajvezeték (Fotó: MTI)
