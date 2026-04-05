A szóvivő ugyanakkor értetlenségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy egyes felvetések szerint külső ellenőröket kellene a helyszínre engedni. Mint mondta, Ukrajnában hadiállapot van, és ilyen körülmények között nem tartják elfogadhatónak, hogy külföldi szereplők helyszíni vizsgálatot végezzenek. Hangsúlyozta, hogy minden szükséges információt megosztanak a partnerekkel, ezért nem látja indokoltnak a külön ellenőrzést.

Tihij arra is kitért, hogy szerinte nem Ukrajnát terheli a felelősség a vezeték helyreállításáért, mivel azt orosz támadás rongálta meg, és felvetette: miért kellene Ukrajnának megjavítania egy olyan infrastruktúrát, amelyet Oroszország pusztított el?

Hangsúlyozta továbbá, hogy a vita szerinte rossz irányba halad, mivel nem az a fő kérdés, hogy mikor lehet újra biztonságosan szállítani az orosz olajat Európába. Úgy fogalmazott, a diskurzusnak inkább arról kellene szólnia, hogyan tud Európa megszabadulni az orosz olajtól, amely álláspontja szerint biztonsági kockázatot jelent.

Tehát az abszurditásról, a fókusz eltolásáról, a vitákról beszélünk a Barátság vezetékkel kapcsolatban. Véleményem szerint a vitának nem arról kellene szólnia, hogy mikor tudjuk újra biztonságosan szállítani az orosz olajat Európába. A kérdésnek inkább úgy kellene felmerülnie: hogyan tud Európa megszabadulni az orosz olajtól, amely veszélyt jelent a biztonságára?

– fogalmazott Tihij.