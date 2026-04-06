Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

A Kreml Kijevet feltételezi a szerbiai gázvezeték veszélyeztetése mögött

Nincs kétséget kizáró bizonyíték arra, hogy ki állhat a Török Áramlat szerbiai szakasza elleni támadási kísérletek mögött, azonban feltételezhető, hogy Kijevnek köze van ehhez – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak Moszkvában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 16:23
Dmitrij Peszkov Fotó: RAMIL SITDIKOV Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

— Egyelőre nincsenek kétséget kizáró bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy ki állhat az európai területen elkövetett támadási kísérletek mögött, amelyek ezt a rendkívül fontos energiaellátó artériát érintik, amely jelenleg nagyon feszült üzemmódban működik – mondta a Kreml szóvivője.

Dmitrij Peszkov Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

Korábban, mint tudjuk, a kijevi rezsim közvetlenül részt vett ilyen szabotázscselekményekben a kritikus energiainfrastruktúra ellen, ezért nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy ezúttal is felfedezik majd a kijevi rezsim beavatkozásának valamilyen nyomait

– tette hozzá. Emlékeztetett rá, hogy a Kék Áramlat és a Török Áramlat infrastruktúrájának egyes szakaszai ellen már többször történtek támadások, és az utóbbi gázvezeték körüli helyzetet potenciálisan nagyon veszélyesnek nevezte. Közölte, hogy Moszkva megteszi a szükséges intézkedéseket a vezetékekinfrastruktúrájának biztonsága érdekében. 

Reméljük, hogy Magyarország és Szerbia is intézkedéseket fog hozni annak érdekében, hogy megpróbálja minimalizálni az ezeket a gázvezetékeket fenyegető veszélyt

– hangoztatta. Kifejezte Moszkva reményét, hogy a közelmúltban Ankarában folytatott tárgyalások során rámutattak Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek arra, hogy elfogadhatatlanok az agresszív cselekmények Török Áramlat és a Kék Áramlat ellen. Az ukrajnai rendezés ügyére kitérve azt mondta, a Kremlnek nincs tudomása róla, hogy Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember, Donald Trump amerikai elnök veje húsvét után Kijevbe készülne utazni. Megismételte, hogy az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalások jelenleg szünetelnek, és hogy háromoldalú formátumban nehéz összeülni, mivel az Egyesült Államoknak sok más dolga van. Hozzátette, hogy Oroszország és Ukrajna továbbra is kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal, és a saját csatornáin keresztül információcserét folytat. Az iráni konfliktussal kapcsolatban kijelentette, hogy a Kreml látta Trump elnök Iránhoz címzett új fenyegetéseit, de nem kívánja kommentálni őket – írta az MTI.

Peszkov szerint az Irán elleni agresszió oda vezetett, hogy a feszültség a Közel-Keleten tovább erősödik, gyakorlatilag most az egész régió lángokban áll. 

Felidézte, hogy Moszkva már a harcok megkezdése előtt arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalálódása súlyos negatív következményekkel fog járni a globális gazdaságra nézve.

Amint arról beszámoltunk, Orbán Viktor személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát, miután húsvét vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál. A Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét megerősítették. 

Borítókép: Dmitrij Peszkov (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
