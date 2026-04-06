Menczer Tamás: A Védelmi Tanács üléseire azokat hívják meg, akik meg akarják védeni Magyarországot + videó

Magyar Péter részvételi igényére reagálva fogalmazott meg éles kritikát Menczer Tamás. A politikus azt mondta, a Védelmi Tanács üléseire csak azokat hívják meg, akik Magyarország védelmét szolgálják, és szerinte ott az ukránbarát szereplőknek nincs helyük.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 16:16
Menczer Tamás Forrás: Facebook
„Magyar Péter most azért rikácsol, hogy hívják meg a Védelmi Tanács üléseire, mondván, neki ehhez joga van, mert meg fogja nyerni a következő választást. De nem fogja. Ez az egyik” – mondta videójában Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója annak kapcsán mondta el véleményét, hogy a Tisza Párt elnöke követelte, hívják meg a Védelmi Tanács ülésére.

„A másik pedig az, hogy Peti, a Védelmi Tanács üléseire, mint a neve is mutatja, azokat hívják meg, akik meg akarják védeni Magyarországot, például Magyarország energiabiztonságát. 

Akik az ukránokkal vannak, azokat meg nem hívják. Lássuk be, ez így logikus”

 – tette hozzá.

„A magyarok nem akarnak 1000 forintos benzint és háromszoros rezsiárat. 

A magyarok nem akarnak ukrán kémeket, ukrán ügynököket és a magyarok nem akarnak tiszás ukránbarát ügynökkormányt sem”

 – sorolta a politikus.

„Április 12-én a valóság, Peti, felkapcsolja a lámpát. Addig is mindenkinek szép húsvéthétfőt kívánok!” – zárta videóját Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
