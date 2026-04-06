Menczer Tamás: A Védelmi Tanács üléseire azokat hívják meg, akik meg akarják védeni Magyarországot + videó

„Magyar Péter most azért rikácsol, hogy hívják meg a Védelmi Tanács üléseire, mondván, neki ehhez joga van, mert meg fogja nyerni a következő választást. De nem fogja. Ez az egyik” – mondta videójában Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója annak kapcsán mondta el véleményét, hogy a Tisza Párt elnöke követelte, hívják meg a Védelmi Tanács ülésére.

„A másik pedig az, hogy Peti, a Védelmi Tanács üléseire, mint a neve is mutatja, azokat hívják meg, akik meg akarják védeni Magyarországot, például Magyarország energiabiztonságát.

Akik az ukránokkal vannak, azokat meg nem hívják. Lássuk be, ez így logikus”

– tette hozzá.

„A magyarok nem akarnak 1000 forintos benzint és háromszoros rezsiárat.

A magyarok nem akarnak ukrán kémeket, ukrán ügynököket és a magyarok nem akarnak tiszás ukránbarát ügynökkormányt sem”

– sorolta a politikus.

„Április 12-én a valóság, Peti, felkapcsolja a lámpát. Addig is mindenkinek szép húsvéthétfőt kívánok!” – zárta videóját Menczer Tamás.