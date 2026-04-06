Rendhagyó húsvéthétfői miniszterelnöki látogatás Kiskundorozsmán + videó

Pörgős Húsvéthétfő. S hol van még a vége… – írta közösségi oldalára kitett videójához a miniszterelnök.
A videóban Orbán Viktor Szijjártó Péter társaságában Kiskundorozsmára érkezik, ahol megtekintik a gázvezeték magyarországi kezdőpontját, és beszél a katonákkal, akik az őrzést látják el.
Ahogy arról lapunk is beszámolt , Orbán Viktor hétfő reggel látogatást tett Kiskundorozsmán, hogy személyesen ellenőrizze a Török Áramlat gázvezeték magyarországi kezdőpontját. Erre azután került sor, hogy
tegnap robbanóanyagot találtak a vezeték szerbiai szakaszánál.
A miniszterelnök a terepszemle után tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy
az ország energiabiztonsága nem kampány-, hanem kormányzati kérdés, amihez stratégiai nyugalomra van szükség.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!