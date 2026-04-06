török áramlatszijjártó péterorbán viktor

Rendhagyó húsvéthétfői miniszterelnöki látogatás Kiskundorozsmán + videó

Orbán Viktor húsvéthétfőn Kiskundorozsmára látogatott, hogy személyesen ellenőrizze a Török Áramlat gázvezeték magyarországi kezdőpontját, miután a vezeték szerbiai szakaszánál robbanóanyagot találtak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 15:45
Orbán Viktor és Szijjártó Péter Forrás: Facebook
Pörgős Húsvéthétfő. S hol van még a vége… – írta közösségi oldalára kitett videójához a miniszterelnök. 

A videóban Orbán Viktor Szijjártó Péter társaságában Kiskundorozsmára érkezik, ahol megtekintik a gázvezeték magyarországi kezdőpontját, és beszél  a katonákkal, akik az őrzést látják el.

Ahogy arról lapunk is beszámolt , Orbán Viktor hétfő reggel látogatást tett Kiskundorozsmán, hogy személyesen ellenőrizze a Török Áramlat gázvezeték magyarországi kezdőpontját. Erre azután került sor, hogy

 tegnap robbanóanyagot találtak a vezeték szerbiai szakaszánál. 

A miniszterelnök a terepszemle után tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 

az ország energiabiztonsága nem kampány-, hanem kormányzati kérdés, amihez stratégiai nyugalomra van szükség.

Borítókép: Orbán Viktor és Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu