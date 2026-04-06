„A tanácsköztársasági jellegű kampány a tiszások valódi énjét mutatta meg”

Szabó Gergő, Origo: „Most azonban nem szabad hátradőlni, hiszen akik ellenünk fenekednek, biztos nem adják fel, egy héttel az országgyűlési választások előtt a nyomás fokozódni fog. A Tisza Párt szánalmas hazugságai, agresszív stílusa csak erősödni fog, az Európai Unió is minden eszközt be fog vetni, hogy befolyásolja az eredményeket Magyar Péter szektája érdekében, és biztosak lehetünk abban is, hogy az ukránok brutális stlíusa és eszközei sem fognak megváltozni. Most van igazán szükség az összefogásra és a bátorságra, hiszen el akarják hitetni, hogy a hangos és agresszív kisebbség a többség. Az utóbbi hónapok gátlástalan és tanácsköztársasági jellegű kampánya a tiszások valódi énjét mutatta meg, minden normális ember láthatta a végtelen és értelmetlen gyűlöletet, aminek se oka, se értelme. Ennek kell véget vetnünk április 12-én. Csak rajtunk múlik!”