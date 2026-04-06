Orbán Viktor: Az ország energiabiztonsága nem lehet kampánykérdés!

Orbán Viktor Kiskundorozsmára utazott, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának katonai védelmét megerősítették. A miniszterelnök személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát, miután tegnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál. A helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök azt mondta, Magyarország energiaellátása biztonságban van, ebből nem lehet kampánykérdést csinálni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 7:28
Orbán Viktor a szerb-magyar határnál
A helyzet rendkívül súlyos – jelentette ki Orbán Viktor Kiskundorozsmán, ahol azután tartottak satótájékoztatót, hogy megerősítették a Török Áramlat magyarországi szakaszának katonai védelmét. – Korábban az olajról volt szó, blokád alá kerültünk. Ezt máshonnan pótoljuk, de a gázvezeték az még jobban hasonlít az ütőérhez – fejtette a miniszterelnök. Felidézte, hogy már korábban is zárták el a gázvezetéket, ezért is épült a Török Áramlat. 

– Jelenleg is ukrán gázblokád alatt vagyunk, de tudjuk pótolni dél felől a kiesést. Ha ezt a köldökzsinórt elvágják, akkor a magyar gazdaság megáll – jelentette ki a kormányfő. 

Orbán Viktor miniszterelnök Szijjártó Péter külügyminiszterrel szemlét tartottak. – Egyelőre Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de a folyamatos védelmet biztosítani kell – jelentette ki. A miniszterelnök elmondta, hogy a magyar honvédség képes arra, hogy megvédje a gázvezetéket. 

Újságírói kérdésre Orbán Viktor tudatta: 

nincs tudomásuk arról, hogy a gázvezeték magyar szakaszán terveztek volna robbantást.

Kiemelte, hogyha tudomásuk lett volna, azt időben megakadályozták volna. Hozzátette: Magyarország energiaellátása most bizonyságban van.

Európa bajban van

Egy másik kérdésre a kormányfő kiemelte: egész Európa rendkívül súlyos energiaválság felé halad, a következő napok sorsdöntőek lesznek. Szerinte egy 

olyan verseny alakulhat ki az energiahordozókért, 

mint a koronavírus járvány idején a vakcinákért.

– A magyar álláspont, hogy hagyjuk abba az orosz energia szankcionálását. A másik oldalon az az álláspont van, hogy erre nincsen szükség és fenn kell tartani az orosz energia szankcionálását – húzta alá Orbán Viktor. Mint jelezte, nem lepődne meg, ha a következő napokban további fenyegetésekről érkeznének hírek. 

Stratégiai nyugalom kell 

– Az ország energiabiztonsága nem kampánykérdés, hanem kormányzati kérdés. Ahhoz stratégiai nyugalom kell – tette hozzá. Mint jelezte, a magyar infrastruktúra fenyegetése a következő időszakban is fennmarad. Orbán Viktor jelezte: nem látja alapját, hogy meghívja Magyar Pétert a védelmi tanács ülésére. Hallotta ő is, hogy a közelgő választások miatt ezt követeli a Tisza Párt elnöke, de szerinte a jelenlegi kormánypártok fognak nyerni hat nap múlva, így nincs relevenciája a kérdésnek. 

Kitért arra is, hogy az amerikai és a magyar álláspont egybeesik, és bátorítják az oroszokat, hogy minél több energiát szállítsanak. Közölte: ami a következő hetekben vár az egész világra, annak a kihatása évekre eldönti az európai gazdaság teljesítményét. Az európai gazdaság radikális teljesítménycsökkenést fog elszenvedni. 

– Nagyon kevés idő van a cselekvésre – tette hozzá. Véleménye szerint tapasztalható lesz egy 2022-es energiaválság és egy 2008-as pénzügyi válság is.

Ki áll a szabotázsakció mögött?

Én a mértéktartás híve vagyok – válaszolt arra a kérdésre, hogy kik készülhettek szabotázsra a vezeték ellen. Orbán Viktor azt mondta, várjuk meg a tényeket, ezt majd a szerbek juttatják el részünkre. 

Az ukránoknak van képessége arra, hogy ilyet tegyenek, de nem tudjuk, hogy emögött az akció mögött ők állnak-e. Felidézte, az Északi Áramlat felrobbantása után is arról beszéltek, hogy az oroszok voltak, majd kiderült, hogy az ukránok. 

Orbán Viktor jelezte: a hamis zászlós hadműveletekről tartó duma eddig soha nem igazolódott be, de 

abba a tervbe, hogy Európát leválasszák az olcsó energiáról, illeszkedik a mostani, meghiúsított szabotázsakció is. 

2022-ben, amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát, akkor az unió némi gondolkodás után az ukránok oldalára állt, és döntött arról, hogy az európai érdek elé teszik az ukránok érdekét. 

– Nincs ma olyan gazdasági stratégia az unióban, ami versenyképessé vagy sikeressé tenne minket – jelezte a miniszterelnök. Teljes iparágakat számolnak fel, a drága energiával nem fog menni, és amíg az unió nem hoz más döntést, addig erről a pontról nem fogunk tudni elmozdulni.

 

Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel Kiskundorozsmára utazott, hogy ellenőrizze a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszát. 

 

Orbán Viktor így indult el az ellenőrzésre. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Egy újabb videóból kiderült, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter is a miniszterelnökkel tartott. 

Szijjártó: Fel akarták robbantani a Török Áramlat szerbiai szakaszát 

– A tegnapi nap folyamán a szerb hatóságok egy olyan terrortámadást előztek meg, amelynek keretében fel akarták robbantani a Török Áramlat vezeték szerbiai szakaszát – írta a közösségi oldalán Szijjártó Péter. Hozzátette: Ez a vezeték Magyarország földgázellátása szempontjából nélkülözhetetlen, hiszen a rendszerünkben található földgázmennyiség 56%-a, tehát több mint fele az a Török Áramlat vezetéken keresztül érkezik.  

– A mi feladatunk, hogy megvédjük Magyarország szuverenitását, megvédjük a magyar családok ellátását, megvédjük az ország működőképességét és harcoljunk a rezsicsökkentésért. Egész egyszerűen nem akarjuk, hogy a magyar emberek legalább háromszor annyit fizessenek a rezsiért, mint most, márpedig az orosz gáz és olaj kiiktatásának ez lenne az eredménye. Ezért katonai védelem alá helyeztük a Török Áramlat magyarországi szakaszát, ami egy olyan 250 kilométernyi földgázvezetéket jelent. Most pedig irány Kiskundorozsma, ahol a gázvezeték belép Magyarország területére – írta a miniszter. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

