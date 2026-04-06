Orbán Viktor: Az ország energiabiztonsága nem lehet kampánykérdés!

A helyzet rendkívül súlyos – jelentette ki Orbán Viktor Kiskundorozsmán, ahol azután tartottak satótájékoztatót, hogy megerősítették a Török Áramlat magyarországi szakaszának katonai védelmét. – Korábban az olajról volt szó, blokád alá kerültünk. Ezt máshonnan pótoljuk, de a gázvezeték az még jobban hasonlít az ütőérhez – fejtette a miniszterelnök. Felidézte, hogy már korábban is zárták el a gázvezetéket, ezért is épült a Török Áramlat.
– Jelenleg is ukrán gázblokád alatt vagyunk, de tudjuk pótolni dél felől a kiesést. Ha ezt a köldökzsinórt elvágják, akkor a magyar gazdaság megáll – jelentette ki a kormányfő.
Orbán Viktor miniszterelnök Szijjártó Péter külügyminiszterrel szemlét tartottak. – Egyelőre Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de a folyamatos védelmet biztosítani kell – jelentette ki. A miniszterelnök elmondta, hogy a magyar honvédség képes arra, hogy megvédje a gázvezetéket.
Újságírói kérdésre Orbán Viktor tudatta:
nincs tudomásuk arról, hogy a gázvezeték magyar szakaszán terveztek volna robbantást.
Kiemelte, hogyha tudomásuk lett volna, azt időben megakadályozták volna. Hozzátette: Magyarország energiaellátása most bizonyságban van.
Európa bajban van
Egy másik kérdésre a kormányfő kiemelte: egész Európa rendkívül súlyos energiaválság felé halad, a következő napok sorsdöntőek lesznek. Szerinte egy
olyan verseny alakulhat ki az energiahordozókért,
mint a koronavírus járvány idején a vakcinákért.
– A magyar álláspont, hogy hagyjuk abba az orosz energia szankcionálását. A másik oldalon az az álláspont van, hogy erre nincsen szükség és fenn kell tartani az orosz energia szankcionálását – húzta alá Orbán Viktor. Mint jelezte, nem lepődne meg, ha a következő napokban további fenyegetésekről érkeznének hírek.
Stratégiai nyugalom kell
– Az ország energiabiztonsága nem kampánykérdés, hanem kormányzati kérdés. Ahhoz stratégiai nyugalom kell – tette hozzá. Mint jelezte, a magyar infrastruktúra fenyegetése a következő időszakban is fennmarad. Orbán Viktor jelezte: nem látja alapját, hogy meghívja Magyar Pétert a védelmi tanács ülésére. Hallotta ő is, hogy a közelgő választások miatt ezt követeli a Tisza Párt elnöke, de szerinte a jelenlegi kormánypártok fognak nyerni hat nap múlva, így nincs relevenciája a kérdésnek.
