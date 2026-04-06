Orbán Viktor: Indulás a magyar-szerb határra + videó

„Húsvét hétfő reggel hatkor megyünk. Nem oda, ahova kellene. Locsolkodni kéne mennünk. De nem oda megyünk, hanem lemegyünk a szerb-magyar határra. Megnézzük a gázvezeték belépési pontját ott Kiskundorozsma környékén. A szerb oldalon fel akarták robbantani, és el kellett rendelnünk a vezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét” – mondta bejegyzésben a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Indulás a magyar-szerb határra

Orbán Viktor hozzátette:

Most indulnak a katonák, hogy járőrözzenek rendszeresen, megnézzük őket.

A miniszterelnök azt is közölte: élőben jelentkezik a fejleményekkel.

