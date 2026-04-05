Szijjártó Péter: Támadások sorozata éri Magyarország energiabiztonságát + videó

Szijjártó Péter közölte, az elmúlt hetekben újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját. Úgy fogalmazott, hogy több alkalommal több tucat drónnal támadták Oroszország területén a Török Áramlat földgázvezetéket, és ebbe a sorba illeszkedik a gázvezeték szerbiai szakasza ellen tervezett robbantásos merénylet is. Hangsúlyozta: – Ezek mind durva támadások az energiabiztonságunk, ezáltal pedig a szuverenitásunk ellen.

A külügyminiszter kiemelte, hogy a kormány meg fogja védeni az ország energiaellátását. Mint mondta,

meg fogjuk védeni Magyarországot, megvédjük Magyarország energiaellátását, megvédjük a magyar családok és a magyar gazdaság energiaellátását,

és „harcolunk azért, hogy Magyarországon ne legyen drámai energiaár-emelkedés”. Hozzátette: – Nem engedjük, hogy az ukránok miatt a magyar családok rezsije a háromszorosára emelkedjen.