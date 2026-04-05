Szijjártó Péter: Támadások sorozata éri Magyarország energiabiztonságát + videó

Magyarország energiabiztonsága elleni összehangolt támadássorozatról beszélt videójában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, a Török Áramlat elleni akciók is ebbe a folyamatba illeszkednek, ezért katonai védelem alá helyezik a vezeték magyarországi szakaszát.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 19:30
Hungarian FM Peter Szijjarto (Source: Facebook/Peter Szijjarto)
Magyarország energiabiztonsága elleni támadások sorozatáról beszélt Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videójában. A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az elmúlt időszak eseményei egyértelműen azt mutatják: támadások sorozata éri Magyarország energiabiztonságát, amelyek egyben a szuverenitás ellen is irányulnak.

Felidézte, hogy 2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket, és kezdetben Oroszországot vádolták, noha – mint mondta – nem tűnt logikusnak, hogy az oroszok felrobbantsák a saját vezetéküket, majd később kiderült, hogy az ukránok voltak. Hozzátette: érdemes ennek tükrében figyelni a mostani „szakértői” és politikai hozzászólásokat is.

A miniszter arról is beszélt, hogy Ukrajna évek óta nyíltan törekszik arra, hogy elzárja Európát az olcsó orosz energiahordozóktól, miközben nem érdekli őket, hogy az európaiak számára mindez ellátási nehézségeket és drasztikus energiaár-emelkedést okoz. Ennek részeként – mint fogalmazott – előbb elzárták az Ukrajnán keresztül vezető nagy földgázvezetéket, majd nem indították újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken.

Szijjártó Péter közölte, az elmúlt hetekben újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját. Úgy fogalmazott, hogy több alkalommal több tucat drónnal támadták Oroszország területén a Török Áramlat földgázvezetéket, és ebbe a sorba illeszkedik a gázvezeték szerbiai szakasza ellen tervezett robbantásos merénylet is. Hangsúlyozta: – Ezek mind durva támadások az energiabiztonságunk, ezáltal pedig a szuverenitásunk ellen.

A külügyminiszter kiemelte, hogy a kormány meg fogja védeni az ország energiaellátását. Mint mondta, 

meg fogjuk védeni Magyarországot, megvédjük Magyarország energiaellátását, megvédjük a magyar családok és a magyar gazdaság energiaellátását,

 és „harcolunk azért, hogy Magyarországon ne legyen drámai energiaár-emelkedés”. Hozzátette: – Nem engedjük, hogy az ukránok miatt a magyar családok rezsije a háromszorosára emelkedjen.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy mindehhez szükség van az orosz energiahordozókra is.

Közölte azt is, hogy a védelmi tanács ülésén a miniszterelnök elrendelte a Török Áramlat magyarországi szakaszának katonai védelmét. Ennek értelmében a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni, így a katonák védik majd a földgázvezetéket az egész hosszában a szerb–magyar határtól egészen a magyar–szlovák határig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
