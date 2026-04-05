Menczer Tamás: Aki nem Magyarországot tartja az elsőnek, ne legyen katona + videó

Menczer Tamás Facebook-videójában arról beszélt, hogy szerinte nincs olyan szerb katona, aki azt mondaná, nem kell megvédeni a Szerbiát ellátó energetikai infrastruktúrát. Hozzátette: szerinte ilyen csak Magyarországon fordulhat elő, utalva Pálinkás százados korábbi kijelentésére.

A politikus felidézte, hogy a magyar határ közelében, szerb oldalon a szerb hatóságok terrortámadást hiúsítottak meg.

Mint mondta,

az elkövetők fel akarták robbantani a Magyarországot ellátó gázvezetéket, vagyis a célpont a hazánk energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú infrastruktúra volt.

Menczer Tamás ezt követően arra utalt, hogy Pálinkás százados néhány nappal ezelőtt arról beszélt: szerinte nem kell megvédeni a Magyarországot ellátó kritikus energetikai infrastruktúrát, és ő csak nevet az egész ügyön. A politikus szerint

ezért helyes döntés, hogy Pálinkás százados a jövőben nem lesz a honvédség tagja.

Menczer Tamás a videó végén úgy fogalmazott: akinek nem Magyarország az első, annak nem katonai pályán van a helye.