Menczer Tamás: Aki nem Magyarországot tartja az elsőnek, ne legyen katona + videó

Menczer Tamás szerint helyes döntés, hogy Pálinkás Szilveszter százados a jövőben nem marad a honvédség tagja, mert aki nem tartja elsőnek Magyarország érdekeit, annak nem kell katonának állnia.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 17:04
Menczer Tamás Forrás: Facebook
Menczer Tamás Facebook-videójában arról beszélt, hogy szerinte nincs olyan szerb katona, aki azt mondaná, nem kell megvédeni a Szerbiát ellátó energetikai infrastruktúrát. Hozzátette: szerinte ilyen csak Magyarországon fordulhat elő, utalva Pálinkás százados korábbi kijelentésére.

A politikus felidézte, hogy a magyar határ közelében, szerb oldalon a szerb hatóságok terrortámadást hiúsítottak meg

Mint mondta, 

az elkövetők fel akarták robbantani a Magyarországot ellátó gázvezetéket, vagyis a célpont a hazánk energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú infrastruktúra volt.

Menczer Tamás ezt követően arra utalt, hogy Pálinkás százados néhány nappal ezelőtt arról beszélt: szerinte nem kell megvédeni a Magyarországot ellátó kritikus energetikai infrastruktúrát, és ő csak nevet az egész ügyön. A politikus szerint 

ezért helyes döntés, hogy Pálinkás százados a jövőben nem lesz a honvédség tagja.

Menczer Tamás a videó végén úgy fogalmazott: akinek nem Magyarország az első, annak nem katonai pályán van a helye.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

