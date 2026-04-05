Energiaválság, meghiúsított merénylet és háborús feszültségek

Drágulás és politikai viták Brüsszelben

A helyzetet tovább súlyosbíthatják az uniós döntések. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy akár ezerforintos benzinár is kialakulhat, ha az Európai Unió teljesen kizárja az orosz olajat a piacról.

Robert Fico szlovák miniszterelnök szintén élesen bírálta az uniós energiapolitikát, és a „józan ész visszatérését” sürgette, hangsúlyozva, hogy az Oroszországból származó energiaimport korlátozása súlyos következményekkel járhat.

Merényletkísérlet a magyar határ közelében

A nap egyik legfontosabb fejleménye, hogy a szerb hatóságok meghiúsítottak egy, a Török Áramlat gázvezetéket célzó szabotázskísérletet.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a magyar határ közelében, Magyarkanizsa térségében robbanóanyagokat találtak, amelyeket két hátizsákban helyeztek el.

Alekszandr Vucsics szerb elnök szerint ha a támadás sikerrel járt volna, Magyarország és a térség jelentős része gázellátás nélkül maradhatott volna. A nyomozás során felmerült, hogy a szabotázsakcióhoz egy migránscsoporthoz köthető személyt is felhasználhattak.

A szerb katonai hírszerzés már hónapok óta figyelmeztetett a veszélyre, a hatóságok pedig tovább vizsgálják az ügy hátterét.