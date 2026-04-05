Energiaválság, meghiúsított merénylet és háborús feszültségek

Európa energiabiztonsága egyre nagyobb nyomás alá kerül. A magyar határ közelében meghiúsított merényletkísérlet, az ukrajnai háború elhúzódása és a bizonytalan ellátási útvonalak egyaránt azt jelzik, hogy a kontinens előtt komoly kihívások állnak. A politikai vezetők szerint az energiaellátás jövője és Európa stabilitása a tét.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 23:59
Az ukrán háború igazi áldozatai
Az ukrán háború igazi áldozatai
Soha nem látott energiaválság közeleg

Európa egyre súlyosabb energiaválság felé sodródik. Orbán Viktor miniszterelnök szerint „soha nem látott pénzügyi és energetikai válság dörömböl Európa ajtaján”, amelyet a háborús konfliktusok és a brüsszeli döntések egyaránt súlyosbítanak. A kormányfő hangsúlyozta: az energiahiány és az árak emelkedése az egész kontinens gazdaságát veszélyezteti.

A magyar álláspont szerint az ellátásbiztonság csak akkor garantálható, ha minden elérhető forrást igénybe vesz Európa, beleértve az orosz energiahordozókat is.

Drágulás és politikai viták Brüsszelben

A helyzetet tovább súlyosbíthatják az uniós döntések. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy akár ezerforintos benzinár is kialakulhat, ha az Európai Unió teljesen kizárja az orosz olajat a piacról.

Robert Fico szlovák miniszterelnök szintén élesen bírálta az uniós energiapolitikát, és a „józan ész visszatérését” sürgette, hangsúlyozva, hogy az Oroszországból származó energiaimport korlátozása súlyos következményekkel járhat.

Merényletkísérlet a magyar határ közelében

A nap egyik legfontosabb fejleménye, hogy a szerb hatóságok meghiúsítottak egy, a Török Áramlat gázvezetéket célzó szabotázskísérletet. 

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a magyar határ közelében, Magyarkanizsa térségében robbanóanyagokat találtak, amelyeket két hátizsákban helyeztek el.

Alekszandr Vucsics szerb elnök szerint ha a támadás sikerrel járt volna, Magyarország és a térség jelentős része gázellátás nélkül maradhatott volna. A nyomozás során felmerült, hogy a szabotázsakcióhoz egy migránscsoporthoz köthető személyt is felhasználhattak.

A szerb katonai hírszerzés már hónapok óta figyelmeztetett a veszélyre, a hatóságok pedig tovább vizsgálják az ügy hátterét.

Energiainfrastruktúra a célkeresztben

Az elmúlt időszak eseményei azt mutatják, hogy az energetikai infrastruktúra egyre gyakrabban válik támadások célpontjává. 

Az Északi Áramlat felrobbantása, a Barátság kőolajvezeték működésének akadozása és a Török Áramlat elleni támadások mind azt jelzik, hogy az energiaellátás geopolitikai fegyverré vált.

Szakértők szerint az ukrán támadások az orosz olajfinomítók ellen tovább szűkíthetik a globális kínálatot, ami világszinten is áremelkedést okozhat.

Háborús feszültség és békefelhívás

Közben a háborús helyzet sem enyhül. Az ukrán vezetés nem hajlandó leállítani az energetikai létesítmények elleni támadásokat, annak ellenére sem, hogy erre több nemzetközi kérés is érkezett.

Húsvétvasárnap alkalmából XIV. Leó pápa a béke fontosságára hívta fel a figyelmet, és arra kérte a világ vezetőit, hogy párbeszéddel keressenek megoldást a konfliktusokra.

Magyarország a védelemre helyezi a hangsúlyt

A magyar kormány szerint az energiaellátás biztonsága kulcskérdés. A Török Áramlat védelme érdekében katonai intézkedéseket is bevezetnek, hogy garantálják a folyamatos ellátást.

A kabinet álláspontja szerint az olcsó és stabil energiaforrások nélkül nem tartható fenn a rezsicsökkentés, ezért az ellátási útvonalak védelme nemcsak gazdasági, hanem szuverenitási kérdés is.

Borítókép: Az ukrán háború igazi áldozatai (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
