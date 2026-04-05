Hosszú művelet eredményeként sikerült megakadályozni a Török Áramlat elleni terrortámadást – számolt be róla a szerb Katonai Biztonsági Ügynökség (VBA) igazgatója, Duro Jovanics.
Amerikai robbanóanyaggal készültek a Török Áramlat elleni csapásra
Rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be a kulcsfontosságú gázvezeték elleni merényletkísérlet ügyében folyó nyomozás fejleményeiről a szerb katonai elhárítás igazgatója. Duro Jovanics szerint a Török Áramlat felrobbantására szánt robbanóanyagot az Egyesült Államokban gyártották.
Ma néhányan tanúi lehettek a biztonsági szolgálatok sikeres műveletének. Ezt a műveletet hosszú időszak előzte meg; már régóta tájékoztattuk a legfőbb parancsnokot, az elnököt, hogy valami ilyesmi történhet
– idézi az igazgató szavait a B92 szerb hírportál.
A mai műveletet jó operatív munka és hatékony információcsere előzte meg, és ebben az esetben információink szerint egy migránscsoporthoz tartozó személy szabotázstámadást akart végrehajtani a gázinfrastruktúra ellen
– hangsúlyozta Jovanics.
Az illetőt minden bizonnyal őrizetbe vesszük; következetesen fogjuk végrehajtani a feladatunkat. A dezinformáció azt sugallja, hogy a szerb hadsereg és tagjai valamilyen más vagy harmadik fél számára dolgoznak azzal, hogy ukrán robbanóanyagokat találnak, és Ukrajnát hibáztatják érte. Ez nem igaz
– hívta fel a figyelmet.
A VBA vezetője elmondta, hogy a helyszíni nyomozás során robbanóanyagot, detonátorokat és a diverziós cselekmény előkészítéséhez szükséges felszereléseket találtak.
Ma a következőket találtuk: speciálisan csomagolt és hermetikusan lezárt robbanóanyagokat, szállításra előkészített és becsomagolt gyújtókapszulákat, valamint gyújtózsinórt és a szabotázscselekmény végrehajtásához szükséges eszközöket és felszereléseket
– mondta el a szerb katonai elhárítás igazgatója.
A Magyarkanizsán talált robbanószer jelöléseiből egyértelműen látszik, hogy az Egyesült Államokban gyártották – árulta el Jovanics.
A robbanószer gyártója nem feltétlenül az elkövető vagy a felbujtó
– emelte ki.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: DPA Picture-Alliance via AFP)
