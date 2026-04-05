Amerikai robbanóanyaggal készültek a Török Áramlat elleni csapásra

Rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be a kulcsfontosságú gázvezeték elleni merényletkísérlet ügyében folyó nyomozás fejleményeiről a szerb katonai elhárítás igazgatója. Duro Jovanics szerint a Török Áramlat felrobbantására szánt robbanóanyagot az Egyesült Államokban gyártották.

2026. 04. 05. 19:37
Hosszú művelet eredményeként sikerült megakadályozni a Török Áramlat elleni terrortámadást – számolt be róla a szerb Katonai Biztonsági Ügynökség (VBA) igazgatója, Duro Jovanics.

A szerb katonai elhárítás Alekszandar Vucsics szerb elnököt is tájékoztatta a Török Áramlat ellen készülő terrortámadásról (Fotó: Anadolu via AFP)

Ma néhányan tanúi lehettek a biztonsági szolgálatok sikeres műveletének. Ezt a műveletet hosszú időszak előzte meg; már régóta tájékoztattuk a legfőbb parancsnokot, az elnököt, hogy valami ilyesmi történhet

idézi az igazgató szavait a B92 szerb hírportál.

A mai műveletet jó operatív munka és hatékony információcsere előzte meg, és ebben az esetben információink szerint egy migránscsoporthoz tartozó személy szabotázstámadást akart végrehajtani a gázinfrastruktúra ellen

– hangsúlyozta Jovanics.

Az illetőt minden bizonnyal őrizetbe vesszük; következetesen fogjuk végrehajtani a feladatunkat. A dezinformáció azt sugallja, hogy a szerb hadsereg és tagjai valamilyen más vagy harmadik fél számára dolgoznak azzal, hogy ukrán robbanóanyagokat találnak, és Ukrajnát hibáztatják érte. Ez nem igaz

– hívta fel a figyelmet.

A VBA vezetője elmondta, hogy a helyszíni nyomozás során robbanóanyagot, detonátorokat és a diverziós cselekmény előkészítéséhez szükséges felszereléseket találtak.

Ma a következőket találtuk: speciálisan csomagolt és hermetikusan lezárt robbanóanyagokat, szállításra előkészített és becsomagolt gyújtókapszulákat, valamint gyújtózsinórt és a szabotázscselekmény végrehajtásához szükséges eszközöket és felszereléseket

– mondta el a szerb katonai elhárítás igazgatója.

A Magyarkanizsán talált robbanószer jelöléseiből egyértelműen látszik, hogy az Egyesült Államokban gyártották – árulta el Jovanics.

A robbanószer gyártója nem feltétlenül az elkövető vagy a felbujtó

– emelte ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
