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Zaklatás miatt két embernek kellett távoznia a Mazsihisztől
Belső vizsgálatot folytatott le a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz), miután egy volt munkatárs azt állította, hogy zaklatás és az emberi méltóságot bántó, határsértő viselkedés érte a szervezetnél. A vizsgálat munkajogi következményekkel zárult, a Blikk információi szerint két dolgozó távozott a hitközségtől.
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