Magyar Péter embere elszólta magát, Ukrajna áll a Tisza mögött + videó

A tiszás ügynökbotrány bebizonyította, hogy az ukránok célja az, hogy a Tisza Párton és Magyar Péteren keresztül befolyásolják a magyar politikát és a magyar gazdaságot is. Ahogy a külügyet, úgy a magyar gazdaságot is a kezükbe vennék az ukránok, ugyanis összeomlás szélén áll Ukrajna, és rengeteg pénzre van szüksége, többek között a magyarok pénzére is – írja az Ellenpont.

Ukránoknak dolgoztak a tiszás informatikusok

A magyar titkosszolgálatok közzétettek egy jelentést, amelyből kiderült, hogy a Tisza Párt két informatikusa az ukránoknak dolgozott, és rendszeresen bejártak az ukrán nagykövetségre egyeztetni. Az egyik informatikus már évekkel ezelőtt az Alkotmányvédelmi Hivatal látókörébe került, kétszer is kihallgatták.

A lap emlékeztet, a hétvégén a kormány hivatalos YouTube-csatornáján nyilvánosságra hozta azt a titkosítás alól feloldott felvételt, amelyen a Tisza Pártnál dolgozó informatikus bevallotta, hogy külföldi szolgálatok szervezték be. A csaknem egyórás videó legfontosabb része, amikor a tiszás informatikus azt mondta az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak, hogy „sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés-jellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült”.

A beszélgetés során egyébként elhangzik az is, hogy a Barátság kőolajvezetéket ukránok támadták meg, és az ezzel kapcsolatos szervezkedésnek tanúja volt, amikor Ukrajnában járt.

A tiszás informatikusok története azt mutatja meg, hogy

a nemzetközi hírszerzők aktívan dolgoznak a magyar kormány ellen, a Tisza Párt győzelméért, beépülve a Tisza Pártba

– hangsúlyozza a lap. A tiszás kiugrott rendőr, Szabó Bence pedig vagy nem értette, hogy egy kiterjedt, államellenes bűncselekmény miatti nyomozás van folyamatban a két informatikus ellen, vagy szándékosan politikai hasznot akart hajtani Magyar Péter számára.

Mint ismeretes, a hét elején robbant a botrány, hogy a külföldi titkosszolgálatok Panyi Szabolcs újságíró segítségével figyelték meg Szijjártó Péter külügyminiszter kommunikációját. Egy kiszivárgott hangfelvételen Panyi arról beszél, hogy megadta az egyik európai uniós tagállam titkosszolgálatának a külügyminiszter telefonszámát, amivel lehetővé tette Szijjártó Péter beszélgetéseinek külföldi lehallgatását.