Magyar Péter embere elszólta magát, Ukrajna áll a Tisza mögött + videó

Zelenszkij azért avatkozik be Magyar Péter mellett a magyar választásba, mert azzal a magyar gazdaságra is ráteheti a kezét. Az összeomlás szélén álló Ukrajnának ugyanis rengeteg pénzre van szüksége, így a magyarok pénzére is. Az összefüggéseket az Ellenpont tárta fel.

2026. 03. 29. 11:25
A tiszás ügynökbotrány bebizonyította, hogy az ukránok célja az, hogy a Tisza Párton és Magyar Péteren keresztül befolyásolják a magyar politikát és a magyar gazdaságot is. Ahogy a külügyet, úgy a magyar gazdaságot is a kezükbe vennék az ukránok, ugyanis összeomlás szélén áll Ukrajna, és rengeteg pénzre van szüksége, többek között a magyarok pénzére is – írja az Ellenpont.

Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: Teknős Miklós)

 

Ukránoknak dolgoztak a tiszás informatikusok

A magyar titkosszolgálatok közzétettek egy jelentést, amelyből kiderült, hogy a Tisza Párt két informatikusa az ukránoknak dolgozott, és rendszeresen bejártak az ukrán nagykövetségre egyeztetni. Az egyik informatikus már évekkel ezelőtt az Alkotmányvédelmi Hivatal látókörébe került, kétszer is kihallgatták.

A lap emlékeztet, a hétvégén a kormány hivatalos YouTube-csatornáján nyilvánosságra hozta azt a titkosítás alól feloldott felvételt, amelyen a Tisza Pártnál dolgozó informatikus bevallotta, hogy külföldi szolgálatok szervezték be. A csaknem egyórás videó legfontosabb része, amikor a tiszás informatikus azt mondta az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak, hogy „sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés-jellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült”.

A beszélgetés során egyébként elhangzik az is, hogy a Barátság kőolajvezetéket ukránok támadták meg, és az ezzel kapcsolatos szervezkedésnek tanúja volt, amikor Ukrajnában járt.

A tiszás informatikusok története azt mutatja meg, hogy

a nemzetközi hírszerzők aktívan dolgoznak a magyar kormány ellen, a Tisza Párt győzelméért, beépülve a Tisza Pártba

– hangsúlyozza a lap. A tiszás kiugrott rendőr, Szabó Bence pedig vagy nem értette, hogy egy kiterjedt, államellenes bűncselekmény miatti nyomozás van folyamatban a két informatikus ellen, vagy szándékosan politikai hasznot akart hajtani Magyar Péter számára.

Mint ismeretes, a hét elején robbant a botrány, hogy a külföldi titkosszolgálatok Panyi Szabolcs újságíró segítségével figyelték meg Szijjártó Péter külügyminiszter kommunikációját. Egy kiszivárgott hangfelvételen Panyi arról beszél, hogy megadta az egyik európai uniós tagállam titkosszolgálatának a külügyminiszter telefonszámát, amivel lehetővé tette Szijjártó Péter beszélgetéseinek külföldi lehallgatását.

Panyi arról is beszélt, hogy együtt dolgozik Orbán Anitával, Magyar Péter külügyi tanácsadójával. Azzal is kérkedett, hogy olyan jó a kapcsolatuk, hogy egy Tisza-kormány esetén ő tehetne javaslatot, kit rúgjanak ki, és ki dolgozzon a külügyminisztériumban. Ennek alapján a megfigyelési botrány a Tisza Pártból indult ki, Magyar Péterék Panyin és Orbán Anitán keresztül összejátszhattak a külföldi szolgálatokkal.

Ukrajna a magyar kormány ellen dolgozik olyan titkosszolgálati és dezinformációs eszközökkel, amelyek eddig nem voltak jellemzők a rendszerváltás óta. Ennek oka az Ellenpont szerint az, hogy Ukrajnának elsősorban pénzre van szüksége, ezért minden eszközt bevetnek, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nyerje meg a magyarországi választásokat, és az általuk bevezetett megszorítások révén Ukrajna megkapja a magyarok pénzét is.

 

Megszüntetnék az árrésstopot, a védett benzinárat és a rezsicsökkentést

Egy nyilvánosságra hozott felvételen Kapitány István, Magyar Péter gazdasági szakembere, megszorítási szakértője bevallotta, hogy a Tisza Párt győzelmével akár ezer forint is lehet a benzin literenkénti ára.

Egyszerűbbé kell tenni az állam működését. Sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség. Sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra

– mondta Kapitány István egy fórumon. Ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt eltörölne számos olyan intézkedést, amely óriási segítséget nyújt a magyar családok millióinak. Például a védett üzemanyagárat. De Kapitány célba vette a rezsicsökkentést is.

Az Ellenpont emlékeztet, a globális multitól, a Shelltől érkező Kapitány már korábban is beszélt arról, hogy minél előbb le kell válni az orosz energiahordozókról, ami egyet jelent a rezsicsökkentés végével. Kapitány ezt nyilván a Shell érdekében akarja megcsinálni.

De nem csak ő dolgozott az olcsó orosz energia ellen, hanem Orbán Anita, Magyar Péter külügyi vezetője is többször tett ilyen kijelentést. Az Ellenpont által megtalált néhány évvel ezelőtti konferencián például arról győzködött mindenkit, hogy Közép-Európának le kell válnia az orosz energiáról, és át kell térnie az LNG-re.

A lap arról is beszámolt, hogy az Európai Parlamentben hatszor szavaztak a tiszás képviselők a rezsicsökkentés és az orosz energiahordozók ellen.

 

A Tisza eltörölné a rezsicsökkentést is

De a tiszások az energiakiadásokból is faragnának, hogy teljesítsék Brüsszel akaratát Ukrajna érdekében. Jelenleg a rezsicsökkentésnek köszönhetően Magyarországon mind a villany-, mind a gázár esetében az uniós átlagár töredékét fizetik a magyar családok. Az unióban Magyarországon a legalacsonyabb az áram és a földgáz ára.

A lap emlékeztet,

Brüsszel azért követeli a rezsicsökkentés eltörlését, hogy a megszerzett pénzből Ukrajnát lehessen támogatni.

És az sem lehet véletlen, hogy a mostani titkosszolgálati beavatkozás során is szóba került a tiszás informatikus vallomásában a Barátság kőolajvezeték megtámadása, és ezáltal a magyar rezsicsökkentés fenntartásának kérdése.

A Tisza Párt képviselői már 2024-ben is összesen hat alkalommal szavaztak a rezsicsökkentés ellen az Európai Parlamentben, Magyar Péter pedig egyenesen humbugnak nevezte egyik rendezvényén.

 

A Tisza elvenné a 13. és 14. havi nyugdíjat

Ahogy azt az Ellenpont korábban megírta, a Tisza Párt az ukránok követelésére a legelső intézkedések között szüntetnék meg a 13. és 14. havi nyugdíjat, mondván, nincs rá pénz. Azért nem lenne rá pénz, mert Magyar Péterék Ukrajnának adnák, mivel ezt várják el tőlük Brüsszelből.

A Tisza-szigeteken előadó Surányi Györgytől Petschnig Mária Zitán és Bokros Lajoson át a Tisza nyugdíjszakértőjéig, Simonovits Andrásig nagyon sokan beszéltek a 13. és 14. havi nyugdíj elvételéről, azzal az indokkal, hogy másra kell a pénz.

 

Zelenszkij csak úgy jut pénzhez, ha Magyarországon változás lenne

A négy éve háborúzó Ukrajna kimerült és a költségvetése az összeomlás szélén van. Az uniós hitel nélkül az állam képtelen lenne finanszírozni még az alapvető közszolgáltatásokat is.

Az Orbán-kormány a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolja a 90 milliárd eurós brüsszeli csomagot. Ez pedig nem jön jól a háború folytatását akaró Zelenszkijéknek. Ezért minden eszközt bevetnek a jelenlegi kormányzat ellen az ukránok, láthatóan Panyi Szabolcson és a Tisza környékén lévő informatikusokon keresztül a titkosszolgálati beavatkozástól sem riadnak vissza. Ez pedig azért van így, mert

számukra kulcskérdés, hogy Magyarországon Tisza-kormány alakuljon, így a magyar gazdaságra is rá tudják tenni a kezüket, és a magyar családok megszorításával pénzhez juthatnak.

Ezért támadják Magyarország energiaellátását, és akarják elérni a rezsicsökkentés megszüntetését.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Daniel Mihailescu)


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

