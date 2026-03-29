A Tisza Pártnak is jutott az aranykonvoj pénzéből

Nem véletlenül Magyarországon keresztül hozzák ezt a pénzt, mert ez is egy fontos szempont, hogy jóval rövidebb útvonal lett volna mondjuk Lengyelországon keresztül. Egy hosszabb útvonal a magyarországi útvonal, tehát itt is lehetett látni, hogy van valami a háttérben, vélhetően azért hozták Magyarországon keresztül, mert ezt a pénzt itt is el akarják költeni, ide is akarják hozni, és most kiderült itt a volt ügynöknek, az ukrán ügynöknek a vallomásából, hogy bizony ezek a pénzek a Tisza Párthoz jutottak, Magyar Péterhez jutottak, tehát amire eddig is sok gyanú volt, és nagyon utaltak a jelek, most teljesen egyértelműen bebizonyosodott, és ez egy nagyon komoly külföldi beavatkozás