A szakértő szerint egyértelműen bebizonyosodott, amit már az elején is sejteni lehetett az ukrán aranykonvoj kapcsán. Deák Dániel szerint nem véletlenül választották hazánkat útvonalként, ugyanis ezekből a pénzekből a Tisza Pártnak is jutott.
A Tisza Pártnak is jutott az aranykonvoj pénzéből
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a TV2 Tények című műsorában az aranykonvoj ügyéről beszélve kijelentette: egyértelművé vált, hogy az ukrán forrásokból a Tisza Párt is részesülhetett, ami súlyos beavatkozási kísérletként értelmezhető a magyar választásokba.
Amikor először ez az aranykonvojeset kiderült, és láttuk a felvételeket, hogy a TEK-nek és a NAV-nak az emberei elfogták az autópályán ezt a két pénzszállító autót, amiben elképesztő mennyiségű készpénz és ugye arany is volt, már akkor is lehetett sejteni, hogy itt valami sunyiság van a háttérben
– fogalmazott a műsorban Deák Dániel.
A szakértő szerint egyúttal az is világos mindenkinek, hogy a modern világban ekkora értékű tranzakciót nem pénzszállító autók segítségével intéznek a bankok. „A mai modern világban az utalás az, ami bevett gyakorlat. Egyébként például Magyarországnak a legnagyobb bankja, az OTP egész évben szállít ekkora készpénzmennyiséget, mint most itt ami ebben a két készpénzszállító autóban volt” – hangsúlyozta.
Deák Dániel szerint egyébként már az ügy kirobbanásakor lehetett látni, hogy rengeteg minden nem stimmel az aranykonvoj ügyében, hiszen szemetes zsákokba volt becsomagolva a pénz, ráadásul a titkosszolgálatokhoz kötődő emberek is utaztak ebben a pénzszállító autóban.
Nem véletlenül Magyarországon keresztül hozzák ezt a pénzt, mert ez is egy fontos szempont, hogy jóval rövidebb útvonal lett volna mondjuk Lengyelországon keresztül. Egy hosszabb útvonal a magyarországi útvonal, tehát itt is lehetett látni, hogy van valami a háttérben, vélhetően azért hozták Magyarországon keresztül, mert ezt a pénzt itt is el akarják költeni, ide is akarják hozni, és most kiderült itt a volt ügynöknek, az ukrán ügynöknek a vallomásából, hogy bizony ezek a pénzek a Tisza Párthoz jutottak, Magyar Péterhez jutottak, tehát amire eddig is sok gyanú volt, és nagyon utaltak a jelek, most teljesen egyértelműen bebizonyosodott, és ez egy nagyon komoly külföldi beavatkozás
– fogalmazott.
Borítókép: Az ukrán aranykonvojban található lefoglalt pénz (Fotó: MTI/Magyarország kormánya)
