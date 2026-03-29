Bemutatjuk, hogy a tiszás informatikus vallomása miként hozta el a teljes összeomlást a baloldal számára

Az ellenzéki sajtó a kormányt leleplező atombombaként tálalta a Panyi Szabolcshoz köthető és külföldi finanszírozású Direkt36 március 24-i cikkét, amely lényegében arról szólt, hogy egy jól szervezett akció zajlott a Tisza informatikai rendszerének bedöntésére, majd amikor a párthoz kötődő két informatikus ezt le akarta buktatni, titkosszolgálati nyomásra rendőrségi eljárás indult ellenük. Azonban hamar kiderült, hogy valótlanságokon alapuló lejárató anyagról van szó.

Másnap, vagyis szerdán a Nemzetbiztonsági Bizottság nyilvánosságra hozott egy jelentést, amely szerint a tiszás informatikusok ukrán kapcsolatokkal rendelkeztek. Kiderült, hogy egyikük ellen többször indult büntetőeljárás informatikai visszaélések miatt, másikukat pedig egy külföldi titkosszolgálati személy irányította.

A legfontosabb cáfolatot végül az egyik érintett adta meg. Szombaton a kormány közzétette – a titkosítás alól feloldott – hangfelvételt, amelyen az egyik tiszás informatikus maga mondta el, hogy idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hekkercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket. Egyebek mellett elismerte, hogy amikor megkeresték, érezte, hogy volt az egészben „valami beszervezés jellegű”, ami „későbbi akcióra való felkészítésre” utalt, s azt is hozzátette: elég kínos számára is ez a helyzet, hogy ennyire „beszívta”.

A férfi vallomása egybecseng a nemzetbiztonsági szervek által közreadott információkkal.

Nem álltak le

A Direkt36 a hét közepén közzétett egy volt rendőrszázadossal, Szabó Bencével készült interjút. Az egykori egyenruhás lényegében megerősítette a Direkt36 keddi cikkében foglaltakat. Azonban ez a pont is megdőlt: a Központi Nyomozó Főügyészség ugyanis hivatali visszaéléssel gyanúsította meg a volt rendőrt, mégpedig amiatt, mert Szabó adhatta át a nyomozási ügyiratok másolatait a Direkt36-nak.

Az exrendőrrel kapcsolatban árulkodó mozzanat, hogy Magyar Péter már tavaly decemberben arra utalt, hogy Szabó majd felbukkan. De a tiszás kapcsolatot erősíti az is, hogy Szabó védelmét Laczó Adrienn látja el. A bíróból lett ügyvéd Tarr Zoltán alelnökkel együtt dolgozott a párt igazságügyi programján, és a Tiszával szintén összekapcsolható aranykonvoj ügyében az ukránokat képviseli.