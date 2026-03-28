Volt ukrán kém: Zelenszkijék fizetik Magyar Péterék kampányát

A TV2-nek exkluzív interjút adott egy volt ukrán kém, aki a következő fontos állításokat fogalmazta meg.

Magyar Péternek és pártjának rendszeresen adnak pénzt Zelenszkijék.

Ez a pénz valahonnan Olaszországból jön Ausztrián keresztül, hetente 5 millió euró.

Ez a pénz az ukrán hadsereg fekete pénze, ami felett Zelenszkij elnök maga rendelkezik.

Zelenszkijék azért pénzelik a Tiszát, mert kormányváltást akarnak Magyarországon.

Az ukránok néha hivatalos módon is támogatják a Tiszát. Attól, függően, hogy Magyar Péter mit kér tőlük.

Egy speciális alkalmazást a stripe-ot használnak, amely elrejti a küldőt.

A rendszerváltás óta példa nélküli botrány körvonalazódik a Tisza Párt finanszírozása körül. A TV2 stábjának exkluzív interjút adott egy volt ukrán titkosügynök, aki arról beszélt, hogy rendszeresen adnak pénzt Magyar Péternek és pártjának Zelenszkijék.

A szombati Napló című műsorban a férfi arcát nem mutathatták, mert attól fél, ha kiderül a személyazonossága, akkor az ukránok megölik.

- Magyar Péter tavaly november óta kap rendszeresen pénzt az ukránoktól, általában eurót, 100-as címletekben, vákuumcsomagolásban – állítja a volt titkos ügynök. - Azt tudom, hogy ez a pénz valahonnan Olaszországból jön Ausztrián keresztül. Egy fekete Nike táskában hetente 5 millió eurót hoznak a Tisza Pártnak. Nem kirívó a táska a mi világunkban ez a megszokott és a pénz is pont belefér. A kampányához kellett, arra kapta a pénzt – fogalmazott az ukrán férfi.

Egy ilyen szállítmány volt az is, amit néhány hete lefoglalt a TEK egy magyar autópályán. A volt titkosügynök szerint az aranykonvojban gumipókkal kikötözött pénzkötegek egy részét Magyar Péternek szánták. Ez ugyanis tipikus ukrán módszer, Kijev mindig így intézi a piszkos ügyeinek pénzelését.

Kormányváltást akarnak Zelenszkijék

Zelenszkijék azért pénzelik a Tiszát, mert kormányváltást akarnak Magyarországon. Kijev ugyanis abban érdekelt, hogy olyan párt vezesse az országot, ami támogatja Ukrajnát. Ezért pedig hajlandóak bármit megtenni. Emiatt kezdték meg Magyar Péter támogatását is, amit gondosan kiterveltek, a pénz célba juttatásához pedig bevonták a titkosszolgálatokat is - állítja a férfi.