Volt ukrán kém: Zelenszkijék fizetik Magyar Péterék kampányát

Példa nélküli pártfinanszírozási botrány körvonalazódik. Közel fél éve, hetente közel 2 milliárd forintnyi euróval támogatják Volodimir Zelenszkijék a Tisza Párt kampányát - derült ki egy, a TV2-nek nyilatkozó volt ukrán kém szavaiból. A férfi elmondta azt is, hogy a magyar hatóságok által feltartóztatott aranykonvoj szállítmányából is jutott volna feketepénz Magyar Péteréknek.

2026. 03. 28. 22:49
  •  A TV2-nek exkluzív interjút adott egy volt ukrán kém, aki a következő fontos állításokat fogalmazta meg.
  •  Magyar Péternek és pártjának rendszeresen adnak pénzt Zelenszkijék.
  •  Ez a pénz valahonnan Olaszországból jön Ausztrián keresztül, hetente 5 millió euró.
  •  Ez a pénz az ukrán hadsereg fekete pénze, ami felett Zelenszkij elnök maga rendelkezik.
  •  Zelenszkijék azért pénzelik a Tiszát, mert kormányváltást akarnak Magyarországon.
  •  Az ukránok néha hivatalos módon is támogatják a Tiszát. Attól, függően, hogy Magyar Péter mit kér tőlük.
  •  Egy speciális alkalmazást a stripe-ot használnak, amely elrejti a küldőt.

A rendszerváltás óta példa nélküli botrány körvonalazódik a Tisza Párt finanszírozása körül. A TV2 stábjának exkluzív interjút adott egy volt ukrán titkosügynök, aki arról beszélt, hogy rendszeresen adnak pénzt Magyar Péternek és pártjának Zelenszkijék.

A szombati Napló című műsorban a férfi arcát nem mutathatták, mert attól fél, ha kiderül a személyazonossága, akkor az ukránok megölik.

- Magyar Péter tavaly november óta kap rendszeresen pénzt az ukránoktól, általában eurót, 100-as címletekben, vákuumcsomagolásban – állítja a volt titkos ügynök. - Azt tudom, hogy ez a pénz valahonnan Olaszországból jön Ausztrián keresztül. Egy fekete Nike táskában hetente 5 millió eurót hoznak a Tisza Pártnak. Nem kirívó a táska a mi világunkban ez a megszokott és a pénz is pont belefér. A kampányához kellett, arra kapta a pénzt – fogalmazott az ukrán férfi.

Egy ilyen szállítmány volt az is, amit néhány hete lefoglalt a TEK egy magyar autópályán. A volt titkosügynök szerint az aranykonvojban gumipókkal kikötözött pénzkötegek egy részét Magyar Péternek szánták. Ez ugyanis tipikus ukrán módszer, Kijev mindig így intézi a piszkos ügyeinek pénzelését.

Kormányváltást akarnak Zelenszkijék

Zelenszkijék azért pénzelik a Tiszát, mert kormányváltást akarnak Magyarországon. Kijev ugyanis abban érdekelt, hogy olyan párt vezesse az országot, ami támogatja Ukrajnát. Ezért pedig hajlandóak bármit megtenni. Emiatt kezdték meg Magyar Péter támogatását is, amit gondosan kiterveltek, a pénz célba juttatásához pedig bevonták a titkosszolgálatokat is - állítja a férfi.

Arról is beszélt az interjúalany, hogy az ilyen feketepénzes kifizetéseket mindig tisztekre bízzák. Azért volt a március 5-i szállítmánynál is velük egy korábbi tábornok. Az egykori ügynök azt mondta, hogy a pénzt úgy viszik a megadott címre, hogy egy online játékon keresztül beszélnek egymással. A szolgáltatóktól teljesen független műholdas rendszer van az autóban, hogy ne tudják követni, vagy lehallgatni őket a magyar titkosszolgálatok.

Titkos pénzutalások

A kiugrott kém szerint az ukránok néha hivatalos módon is támogatják a Tiszát. Attól, függően, hogy Magyar Péter mit kér tőlük. Így történt ez tavaly is, amikor különleges, lekövethetetlennek vélt alkalmazáson keresztül több száz ezer eurót küldtek a Tiszának.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy bankszámlákon keresztül is mozog a pénz. Egy speciális alkalmazást a stripe-ot használják, ami elrejti a küldőt. Svájcból is szoktak utalni, állítólag tavaly 200, vagy 300 ezer eurót utaltak az alpesi országból Magyarnak, amikor készpénz helyett hivatalos pénzre volt szüksége.

Magyar szerint 20 milliárdra van szükségük

A Tisza párt saját bevallása szerint 2025-ben 3,2 milliárd forintból gazdálkodott, aminek nagy részét támogatói adományokból gyűjtötték össze. Egy olyan intenzív választási kampányt, mint a Tiszáé azonban ennyi pénzből lehetetlen lenne megszervezni. Ezt korábban Magyar Péter is beismerte. A Tisza elnöke egy januári háttérbeszélgetésen azt mondta, Magyarországon legalább 20 milliárd forintra van szükség ahhoz, hogy valaki érdemben versenyben legyen az „állampárttal”. Ettől a szinttől a Tisza Párt jelenleg messze elmarad, „fegyveregyenlőségről nincs szó.” - fogalmazott Magyar Péter.

Arról is beszélt, hogy takarékos kampányt fog folytatni, ezért se plakátjaik, se szórólapjaik nem lesznek. Ezzel szemben a választási kampány hajrájában mégis egyik napról a másikra eszméletlen költekezésbe kezdtek. Ellepték a tiszás jelöltek képei az utcákat és a postaládákat.

A pártnak ráadásul - az interneten elérhető adatok alapján - 102 alkalmazottja van, ami több mint az összes magyarországi pártnak együttvéve. Az ő bérükre pedig az elmúlt évben több mint 730 millió forintot fizettek ki. A Tisza egy méregdrága budai villában működik, aminek csillagászati fenntartási költségei vannak. Mindezek mellett tavaly csaknem 100 millió forintot költöttek informatikai fejlesztésekre, de közel ennyi jutott internetes hirdetésre, reklámanyagokra és működési költségre is.

Lefoglalt ukrán aranykonvoj

A TV-nek csaknem egy hónappal azután adott interjút a volt ukrán titkosügynök, hogy a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal, ami összesen megközelíti a harmincmilliárd forintot. A pénzszállítást az Ukrán Védelmi

Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek voltak. A szállítmányt a magyar hatóságok lefoglalták, az azt kísérő hét ukrán személyt pedig előbb kihallgatták, aztán kiutasították az országból.

Pénzmosás gyanúja

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A hatóság azt is közölte, hogy nem ez volt az egyetlen pénzszállítmány: csak idén több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt vittek Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Cél lehet a választások befolyásolása

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója már ekkor utalt arra, hogy Magyarországon országgyűlési választások lesznek, Brüsszel és Kijev pedig kormányváltásban érdekelt. – Az unió és Ukrajna célja számomra egyértelmű, instabil helyzetet kell teremteni Magyarországon, ami esélyt adhat a jelenlegi ellenzéknek, vagyis a Tiszának a győzelemhez – fogalmazott, hozzátéve: ha ezt az összeget a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására akarták használni, akkor valakinek hatalmas kellemetlenséget okozott a NAV akciója.

Ha így lenne, a történelem gyorsan ismételné önmagát. A legutóbbi országgyűlési választások alkalmával, 2022-ben Amerikából érkezett milliárdos összeg a baloldalhoz, amiből Márki-Zay Péterék kampányát fizették. A guruló dollárok tehát megmaradnának, csak nem a tengerentúlról érkezne a pénz utalással, hanem ukrán páncélautóban Ausztria felől.

Van idő a vizsgálatra

A kételyek eloszlatására a hatósági eljárás a legalkalmasabb, a pénzmosás gyanúja miatt nyomozó NAV meg is kapta az ehhez szükséges eszközöket. Az Országgyűlés elfogadta az aranykonvoj kapcsán sürgősséggel benyújtott törvényjavaslatot, ennek pedig az a célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és a felhasználás tervezett célját.

Tiszás ügyvéd és olajos maffia

És ha már a magyar választásoknál tartunk, érdekes hazai szállal bővült az ügy. Az alvilággal összefüggésbe hozott ukránokat ugyanis idehaza egy olyan ügyvédi iroda képviseli, amelynél Laczó Adrienn is dolgozik. A jogászról Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke árulta el nemrégiben, hogy részt vesz a párt igazságügyi programjának megírásában. Ennél is érdekesebb, hogy – mint arra a Zebra DPK-ban rámutattak – Laczó korábban bíró volt, ő tárgyalta például a Prisztás-ügy egyik fordulóját. Azonban súlyos szakmai hibákat követett el és 2020-ban minden alap nélkül kiengedte a börtönből a hírhedt bűnöző, Portik Tamás kivégzőemberét. A saját bevallása szerint a Tiszáért szorító ügyvéd így rövid úton eljutott a magyar olajos alvilágtól az ukrán háborús maffiáig.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
