A külföldi szolgálatoknál csak egy ocsmányabb van

Megint a „független, objektív sajtó” viszi a prímet árulásban, becstelenségben és aljasságban.

Bayer Zsolt
baloldali sajtókémkedésUkrajnaTisza Párthazugságárulástitkosszolgálat 2026. 03. 28. 18:22
A külföldi szolgálatoknál csak egy ocsmányabb van, igen, ocsmányabb, aljasabb, gátlástalanabb és árulóbb. Mégpedig a sajnos nem ideiglenesen itt tartózkodó „független, objektív sajtó”.

A párhuzam kedvéért ugorjunk vissza az időben 2013-ig. Egészen pontosan 2013. október 18-ig. Akkor jelent meg a HVG-n (hol máshol?) a következő „cikk”: 

„Itt a bizonyíték a csalásra: pénzért és tűzifáért szavaztak Baján.

Egyértelmű bizonyíték került elő arról, hogy szavazatvásárlás történt a bajai időközi választáson. Egy videofelvételen egy közvetítő 200 ezer forintot ad át néhány helyi férfinak, és további pénzt, illetve tűzifát ígér nekik, ha ők és a családjuk is elmegy szavazni. A méltatlankodó férfiak többször is rákérdeznek, és a közvetítő megerősíti, hogy a pénzt Kovács Csaba, a Fidesz jelöltje, illetve Zsigó Róbert polgármester küldte.”

Így kezdődik, és persze folytatódik is:

„A vélhetően mobiltelefonnal készült felvételen három férfi ül körbe egy asztalt, egy negyedik távolabb áll, ő készíti a felvételt. Hozzájuk érkezik G. R., aki meg sem várja, hogy hellyel kínálják, már a lényegre is tér: »Azért jöttem hozzátok, mert holnap megint szavazás, és szeretném, ha jönnétek!« Az asztal körül ülő férfiak számon kérik, hogy hol van egy bizonyos Szilveszter (valószínűleg Horváth Szilveszter, a bajai roma önkormányzat képviselője – a szerk.), mire G. azt mondja: nem tudott jönni, ő jár el helyette.

»Most nem lesztek átb…szva«

Az asztal körül ülő férfiak többször méltatlankodnak, hogy nem kapták meg, amit korábban ígértek nekik. »A múltkor is megkeresett minket a Szilveszter, megkeresett minket az Ajtai Tibi [a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat elnöke – a szerk.], megkeresett minket a Kovács Csaba, hogy menjünk el rá szavazni. Felajánlott nekünk ezért ötvenezer forintot per fő. Mi ezért el is mentünk gyönyörű szépen, leadtuk a voksunkat, beikszeltük a Kovács Csabát. Meg is nyerte az emberetek. Kijöttünk a szavazásról, és erre mit kaptunk a Szilveszteréktől? Azt mondta, hogy küldött nekünk a Kovács Csaba tíz-tízezer forintot!« – panaszolta egyikük. (...) »Megmondom neked őszintén, mi szívünk szerint a Melindára [Teket Melinda az MSZP–Együtt–PM–DK jelöltje volt – a szerk.] raknánk a voksunkat« – mondja az egyik férfi, mire a többek helyeselnek. G. erre azt mondja: »hogyha Melindára fogtok szavazni, abból nektek hasznotok nem lesz, mert ő biztos nem tudja a villanyotokat, a vizeteket [elintézni]«. Ezzel arra utal, hogy pár perccel korábban épp azt ígérte a férfiaknak: »ha Róbert [Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője – a szerk.] marad továbbra is ugyanúgy a polgármesterünk, úgy, ahogy elintéztünk eddig nektek dolgokat, hogy a villany nem lett kikapcsolva, a víz, ilyesmi, ugyanúgy megint fog nektek benne segíteni«.”

És természetesen mellékelték a „cikkhez” az „egyértelmű bizonyítékot”, vagyis az ominózus felvételt. Ezt követően ahogy ez mindig történik a Fidesz „szavazatvásárlásáról” és a „Fidesz választási csalásáról” szóló „egyértelmű bizonyíték” végig rohant a teljes „független objektív sajtón”, mint a hasmenés. És születtek tucatjával a „cikkek” a csaló, hamisító, szavazatvásárló, gazember fideszesekről.

Majd a történet kapott egy vajszínű árnyalatot. Alig három nappal később már kiderült, hogy az egész felvétel megrendezett, hamisított, mobiltelefonnal készült és az MSZP-hez (akkor még volt olyan) juttatták el. A vesztegetőt eljátszó és a felvételen „megérkező” G. Róbert valójában a saját házába érkezett, és minden kamu volt, az asztal körül pedig többek között börtönből frissen szabadult cigányok ültek, akik közül többen más körzetben laktak, nem is szavazhattak volna a Fidesz jelöltjére.

Tizenhárom évvel ezelőtt még volt némi következménye az ilyesminek, ugyanis eltakarították a HVG főszerkesztőjét és az MSZP sajtófőnökét is.

Aztán hét év múlva ismét sikerült előállni egy kamu videóval, a Covid-járvány idején, akkor Korózs Lajos csinált magából és az MSZP-ből komplett hülyét:

„Ismét a 2013-as bajai álvideóhoz hasonló hírhamisítási botrányba keveredett az MSZP. Vasárnap délután jelent meg az a drámai hangú kisfilm a párt Facebook-oldalán, amelyben Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának elnöke az Országos Mentőszolgálat belvárosi központja előtt arról beszél, örül, hogy megadatott neki, hogy megismerhette Németh Athinát, »ezt a nagyszerű asszonyt«, aki éjjelente mentőtisztként tevékenykedett, nappal pedig tíz, »kórházakból kidobott« beteg hospice-ellátását végezte írta a Magyar Nemzet. […]

A Németh Athinaként bemutatkozó nő semmilyen egészségügyi dolgozói adatbázisban nem szerepel, korábban sem mentőtiszt, sem egészségügyi szakdolgozó nem volt. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) is cáfolta, hogy a nő a munkatársuk lett volna.

Hát igen.

És 2020-ban már senki sem bukott bele, senkinek sem kellett távoznia sehonnan az orbitális hazugság és csalás miatt.

De ezek az ügyek a mából visszanézve afféle gyerekcsínyek voltak. Mert ahol ma, 2026 tavaszán tartunk, arra alig vannak szavak.

Nézzük a tényeket!

Cikkünkben összeszedtünk mindent, amit a mostani, Magyarország elleni külföldi titkosszolgálati akcióról tudni kell, és amit a „független, objektív sajtó” minden erejével egy Tisza Párt elleni, magyar titkosszolgálati akcióvá próbál átkeretezni, a lehető legocsmányabb, legaljasabb, legbecstelenebb módon, felhasználva ehhez egy Szabó Bence nevű volt nyomozót – róla majd később.

Lássuk előbb a lényeget:

„A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel.

A háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett a Tisza Párt informatikusa, aki az Alkotmányvédelmi Hivatal embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. A férfi vallomása alapján egyértelmű, hogy a magyar kémelhárítási akció indokolt volt. A most közölte videófelvétel egyúttal arra is rávilágít: a Tisza elleni akcióról a hét elején közölt Direkt36-cikk egy lejárató anyag, a témáról a sajtóban azóta több helyen is beszélő rendőr, Szabó Bence pedig semmit nem tudott az ügy legfontosabb részleteiről.

»A legutóbbi beszélgetés óta azért sokat gondolkodtam azon, amit mondtak, meg az összes többi dolgon, és sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezésjellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült« – mondta a H. D. monogramú férfi az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak. A férfi azt is hozzátette: elég kínos számára is ez a helyzet, hogy ennyire »beszívta«.

»Észtországban tanultam, pontosabban fogalmazva itthonról tanulok Észtországban, online. A kiberkiválósági központnál tanulok, ami egy NATO-akkreditált intézmény és biztonságtechnikai mérnökként, talán ez a magyar megfelelője« – mondja a felvételen a Tiszához köthető informatikus. A fiatal fiú részletesen beszél arról, hogy nemcsak ő vett részt ezen a képzésen, hanem külföldiek is, például amerikaiakat, franciákat is kiképeztek egy nemzetközi csapat részeként. Gyakorlatokon vettek részt, ahol az volt a feladatuk, hogy NATO- vagy akár észt infrastruktúrát védjenek, cserébe pedig azt az ígéretet kapták, hogy ha elegendő szakmai tudást szereztek, akár munkát is ajánlanak nekik. Azonban a központról kiderült, hogy a valóságban nem biztos, hogy ebben a formában létezik. Magában az intézményben soha nem járt, a tanulmányai után járó bizonyítványt pedig nem tudta validálni, hiába próbálta. »2023-ban volt egy vizsga, levizsgáztam, és kaptam egy ilyen bizonyítványt, amin volt azonosító is, ami alapján tudnám validálni ezt a bizonyítványt, viszont ez nem sikerült. Amikor megkaptam, szóltak is, hogy elég sokáig tarthat, mire bekerül a rendszerbe és lehessen validálni, emiatt nem is néztem meg. Most, amikor megnéztem a beszélgetésünk után, nem sikerült. Ez egy elég erős vörös zászló volt nekem«. […] Az első személyes találkozó Tallinnban, Észtországban volt, itt kezdhették el beszervezni a külföldi szolgálatok H. D.-t, és itt tett szert olyan kapcsolatokra, akik utána Ukrajnába irányították.

H. D. meghallgatása során beszámolt arról, hogy amikor kitört az ukrajnai háború, az nagyon felzaklatta, és úgy érezte, hogy informatikai tudásával segíthet Ukrajnának, mert meglátása szerint »nem éppen fényes kibervédelmi állapotok vannak Ukrajnában«. Védekezőműveleteket hajtott végre Ukrajnával orosz kiber- és hekkertámadások ellen. Emlékei szerint 2023-ban személyesen járt Kijevben, ahol találkozott néhány hozzá hasonló fiatal fiúval. Eleinte valóban védekezőtevékenységet folytattak, ám vallomása szerint ez egy idő után megváltozott, és egyre inkább támadó jellegű feladatokat kaptak. »Elég sok ilyen scadás embert megismertem, mert nyilván a Scada-rendszereket elég gyakran támadják« – mondta H. D. A Scada a kritikus infrastruktúrák informatikai rendszereit jelenti, például az erőművek, valamint a víz- és áramhálózatok vezérlésére szolgáló rendszereket. H. D. elárulta azt is, hogy internetes fórumokon, Telegram-csatornákon beszélt azokkal, akik feladatokat osztogattak. Voltak olyan csoportok, amelyek nem csak a védekezésre koncentráltak. Ezeket a Telegramon és a Matrix chaten szervezték meg. […] »Kijevben jártam, vonattal. És találkoztam pár ilyen sráccal. Nagyrészt beceneveket használtunk, nem tudom a valós identitását sok embernek, akikkel lent találkoztam, és gyakran változtatva is voltak a becenevek, amikor új helyen chateltünk« – mondta az informatikus, aki állítása szerint ma már nem tartja a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, mert az egész feladat megváltozott és védekezés helyett inkább támadó stílusúvá vált.

»Nyilván az orosz–ukrán háború nagyon is érinti Magyarországot, és nyilván az ukránok is támadták a Barátság kőolajvezetéket, a Drúzsba vezetéket. Én ilyenekben nem vettem részt, hogy a Drúzsbát támadni vagy ilyesmi. Azt elsősorban nem is a scadások, hanem drónnal támadják a legjobb tudomásom szerint« – mondta a Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak az informatikus, majd így folyatta: »Találkoztam olyan anonim emberrel, aki kifejezetten utálja a magyarokat, merthogy az ukránoknak nem adnak fegyvert« – emlékezett vissza H. D. […] H. D. részletesen beszámolt arról, hogy kijevi látogatása során egy Davidov nevű, ukrán kapcsolattartóval kellett találkoznia, akit észt kapcsolatán, Ragnaron keresztül ismert meg és akit kicsit sem tartott bizalomgerjesztőnek. »Úgy tudnám leírni, mint egy nehézsúlyú bokszolót. Kicsit olyan volt, mint egy sztereotipikus maffiózó, ilyen nagyon rövidre nyírt haja volt neki, nagy fejű, nagy testű, kigyúrt csávó volt. Lehetett hallani, hogy szláv, de nem volt tahó. Ő hivatalos ukrán állami szervnek volt a kapcsolattartója, ami kibervédelemmel foglalkozik, és hozzá a Ragnaron keresztül jutottam el. Vele kötöttek össze a Matrixon« – mondta az informatikus, akit más külföldiekkel, egy lengyel és két ukrán fiúval hoztak össze Ukrajnában. Davidov célja az volt, hogy egy olyan csapatot alakítson ki, amely összetettebb módon segíti Ukrajnát. Felmerült akkor az is, hogy kibertámadásokban vegyenek részt, ám ez a fiatalok vonakodása miatt végül nem valósult meg. Sőt, H. D-nek a szavai szerint kötelező volt Ukrajnába mennie: »A képzés során volt elvileg egy ilyen kötelező dolog, hogy két NATO-tagországba vagy NATO-szövetséges országba ki kell menni. Elvileg ez választható lett volna, de kitört az ukrán háború, és akkor kötelezővé tették, hogy az egyiknek Ukrajnának kell lennie« – mondta meghallgatásán a tiszás informatikus.

 

Nos, ezek lennének a tények. Legalábbis eddig ennyit tudhatunk. Tudom én, hogy hosszabb ideig tart elolvasni, mint megnézni egy harminc másodperces TikTok-videót, de mégiscsak a hazánkról van szó, nem igaz? És ezzel szemben áll a „független, objektív sajtó” átkeretezési próbálkozása, annak a bizonyos Szabó Bence nevű volt rendőrnek a felhasználásával. Nézzük meg ezt is:

„Az ügy előzménye az a cikk volt, amelyet március 24-én, azaz kedden a Panyi Szabolcshoz köthető és külföldi finanszírozású Direkt36 közölt. Az írás szerint jól szervezett akció zajlott a Tisza informatikai rendszerének bedöntésére, majd amikor a párthoz kötődő két informatikus ezt le akarta buktatni, titkosszolgálati nyomásra rendőrségi eljárás indult ellenük.

Azonban teljesen másról volt szó. Másnap a nemzetbiztonsági bizottság nyilvánosságra hozott egy jelentést, amely szerint a tiszás informatikusok ukrán kapcsolatokkal rendelkeztek. 

Kiderült, hogy egyikük ellen többször indult büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt.

Másikukat egy külföldi titkosszolgálati személy irányította, emellett hekkercsoportokkal is együttműködött és műveleteket hajtott végre Ukrajna érdekében. Az Index az egyik férfit beazonosította és megtalálta egy 2025 novemberében a Tisza hivatalos Facebook-oldalán közzétett fotón, amint a párt irodájában, tiszás pulóverben, éppen Magyar Péterék jelöltválasztásán dolgozik. […]

A Direkt36 időközben megjelentetett egy interjút Szabó Bence volt rendőr századossal. A férfi a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályán dolgozott, és lényegében megerősítette a Direkt36 keddi cikkében foglaltakat. Csakhogy hamar kiderült: a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaéléssel gyanúsította meg a volt rendőrt, mégpedig amiatt, mert Szabó átadhatta a nyomozási ügyiratok másolatait a Direkt36-nak.

A volt rendőr kapcsán akad két árulkodó mozzanat. Egyrészt az:  Magyar Péter már tavaly decemberben arra utalt, hogy felbukkan majd Szabó. De a tiszás kapcsolatot erősíti az is, hogy Szabó védelmét Laczó Adrienn látja el. A bíróból lett ügyvédről azt kell tudni, hogy Tarr Zoltán alelnökkel együtt dolgozott a párt igazságügyi programján, és a Tiszával szintén összekapcsolható aranykonvoj ügyében az ukránokat képviseli.

Minden Panyi lebukásával kezdődött.

A tiszás informatikusok ügyét megelőzte Panyi Szabolcs lelepleződése. A Direkt36 és a VSquare újságírójáról március 23-án, hétfőn a Mandiner hozott nyilvánosságra egy hangfelvételt, amelyen maga Panyi vallja be, hogy kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, egy ilyennek megadta Szijjártó Péter telefonszámát, így az a titkosszolgálat megfigyelhette a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. 

Panyi elmondta azt is, hogy baráti viszonyt ápol a Tisza Párt külügyi vezetőjével, Orbán Anitával, és segít is neki.

Miután leleplezték, Panyi közzétette egy állítólagos telefonbeszélgetés leiratát Szjjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között. Ennek kapcsán az Ellenpont egy dezinformációs tervről írt. Ennek lényege, hogy ukrán érdekeket szolgálva ez után több telefonbeszélgetés hamisított leiratai jelentek volna meg Panyi segítségével, amikkel azt az egyébként valótlan állítást igazolták volna, hogy a magyar és az orosz kormány összejátszik az EU ellen. Erre hivatkozva pedig elvették volna a magyar vétójogot az ukránok 90 milliárdos háborús hitelének ügyében.”

 

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy elsősorban ne Szabó Bencével foglalkozzunk. Szabó Bence ugyan áruló (egyelőre csak így, egyszerűen), de egy fel- és kihasznált hülye valójában. Hogy kik és mire használják, remélhetőleg hamarosan ki fog derülni. És az is igaz, hogy elég jól keres az árulással, eddig 500 ezer eurót dobtak össze neki, ami mai árfolyamon 195 000 000, azaz százkilencvenötmillió forint, és ebben az a jópofa, hogy azok dobták össze neki, akiket elárult. Mintha Hegedüs hadnagyot Dobó nem felköttette volna, hanem a várvédők összedobtak volna neki úgy száz aranyat és megköszönve neki az árulást útjára bocsátották volna. Mindegy. Ma olyan korban élünk, amikor 195 000 000 lehet keresni árulással.

De a lényeg, hogy megint a „független, objektív sajtó” viszi a prímet. Árulásban, becstelenségben és aljasságban. Olyan az egész, mint a bajai videó, csak a tétjét nem lehet összehasonlítani ezzel a mostanival.

Ne hagyjuk magunkat becsapni, átverni, félrevezetni. És készüljünk!

