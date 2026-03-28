A külföldi szolgálatoknál csak egy ocsmányabb van, igen, ocsmányabb, aljasabb, gátlástalanabb és árulóbb. Mégpedig a sajnos nem ideiglenesen itt tartózkodó „független, objektív sajtó”.

A párhuzam kedvéért ugorjunk vissza az időben 2013-ig. Egészen pontosan 2013. október 18-ig. Akkor jelent meg a HVG-n (hol máshol?) a következő „cikk”:

„Itt a bizonyíték a csalásra: pénzért és tűzifáért szavaztak Baján.

Egyértelmű bizonyíték került elő arról, hogy szavazatvásárlás történt a bajai időközi választáson. Egy videofelvételen egy közvetítő 200 ezer forintot ad át néhány helyi férfinak, és további pénzt, illetve tűzifát ígér nekik, ha ők és a családjuk is elmegy szavazni. A méltatlankodó férfiak többször is rákérdeznek, és a közvetítő megerősíti, hogy a pénzt Kovács Csaba, a Fidesz jelöltje, illetve Zsigó Róbert polgármester küldte.”

Így kezdődik, és persze folytatódik is:

„A vélhetően mobiltelefonnal készült felvételen három férfi ül körbe egy asztalt, egy negyedik távolabb áll, ő készíti a felvételt. Hozzájuk érkezik G. R., aki meg sem várja, hogy hellyel kínálják, már a lényegre is tér: »Azért jöttem hozzátok, mert holnap megint szavazás, és szeretném, ha jönnétek!« Az asztal körül ülő férfiak számon kérik, hogy hol van egy bizonyos Szilveszter (valószínűleg Horváth Szilveszter, a bajai roma önkormányzat képviselője – a szerk.), mire G. azt mondja: nem tudott jönni, ő jár el helyette.

»Most nem lesztek átb…szva«

Az asztal körül ülő férfiak többször méltatlankodnak, hogy nem kapták meg, amit korábban ígértek nekik. »A múltkor is megkeresett minket a Szilveszter, megkeresett minket az Ajtai Tibi [a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat elnöke – a szerk.], megkeresett minket a Kovács Csaba, hogy menjünk el rá szavazni. Felajánlott nekünk ezért ötvenezer forintot per fő. Mi ezért el is mentünk gyönyörű szépen, leadtuk a voksunkat, beikszeltük a Kovács Csabát. Meg is nyerte az emberetek. Kijöttünk a szavazásról, és erre mit kaptunk a Szilveszteréktől? Azt mondta, hogy küldött nekünk a Kovács Csaba tíz-tízezer forintot!« – panaszolta egyikük. (...) »Megmondom neked őszintén, mi szívünk szerint a Melindára [Teket Melinda az MSZP–Együtt–PM–DK jelöltje volt – a szerk.] raknánk a voksunkat« – mondja az egyik férfi, mire a többek helyeselnek. G. erre azt mondja: »hogyha Melindára fogtok szavazni, abból nektek hasznotok nem lesz, mert ő biztos nem tudja a villanyotokat, a vizeteket [elintézni]«. Ezzel arra utal, hogy pár perccel korábban épp azt ígérte a férfiaknak: »ha Róbert [Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője – a szerk.] marad továbbra is ugyanúgy a polgármesterünk, úgy, ahogy elintéztünk eddig nektek dolgokat, hogy a villany nem lett kikapcsolva, a víz, ilyesmi, ugyanúgy megint fog nektek benne segíteni«.”