A balos biztonságpolitikai szakértő sem hiszi el, hogy a tiszás informatikus valóban átverte az Alkotmányvédelmi Hivatalt + videó

– Én nem veszem ezt annyira komolyan, és nem hiszem el, amit ő mond – reagált az ATV Egyenes beszéd című műsorában a tiszás ügynökbotrány fejleményeire, a Gundalf nevű informatikus 444-nek adott interjújára Tarjányi Péter. A biztonságpolitikai igazgató véleményét Szánthó Miklós tette közzé a Facebook-oldalán, úgy kommentálva, hogy „Képezték, képezgették, de azért az ukránok nem tudtak James Bondot faragni a srácból…”

Az Alapjogokért Központ főigazgatója által megosztott videóban a balos biztonságpolitkai szakértő részletesen kifejti, miért nem tartja hitelesnek Gundalf állításait, miszerint a kihallgatásán „dezinformálta” az Alkotmányvédelmi Hivatalt. Tarjányi hangsúlyozta, hogy a hivatalos eljárások több szinten is ellenőrzik az ilyen állításokat.

– Van egy szakértő, aki kielemzi ezt az egész beszélgetést és magának a poligráfos vizsgálatnak mindenfajta részét. Emellett van egy nagyon komoly pszichológiai vizsgálat. Mindegyiken a hírek alapján ő átment, és úgy értékelte az Alkotmányvédelmi Hivatal, hogy az, amit ő mond, igaz – részletezte.

A szakértő emlékeztetett arra is, hogy a rendelkezésre álló információk szerint az érintett ezeken a vizsgálatokon megfelelt.

Most innentől kezdve, ha ezek mindegyike hamis állítás lenne a hivatal részéről, a szakértő részéről, a poligráf gép részéről, a pszichológus részéről, akkor azt gondolom, hogy ő James Bond, tehát ő akkor tényleg képes 19 évesen átverni a teljes magyar titkosszolgálatot

– fogalmazott.

Hozzátette, nem zárta ki teljesen az ellenkezőjét sem, de ennek esélyét elenyészőnek tartja.

– Ezért mondom azt, hogy számomra, amit ő most mond a 444-nél, nem hiteles, de ettől még lehet igaz. Csak erre 0,000 tízezreléket adok.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, a kormány szombaton hozta nyilvánosságra azt a felvételt, amelyben részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a nemzetbiztonsági bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült: idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hekkercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket. A vallomásban a Tisza Párt informatikusa elmondta, a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett. Az AH embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. A férfi vallomása alapján egyértelmű, hogy a magyar kémelhárítási akció indokolt volt.