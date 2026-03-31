A balos biztonságpolitikai szakértő sem hiszi el, hogy a tiszás informatikus valóban átverte az Alkotmányvédelmi Hivatalt + videó

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában reagált a tiszás kémbotrány fejleményeire Tarjányi Péter, külön kitérve a Gundalf néven ismert fiatal 444-nek adott interjújára, amiben azt állította, hogy kihallgatásán végig kamuzott, átverte az Alkotmányvédelmi Hivatalt. „Én nem veszem ezt annyira komolyan, és nem hiszem el, amit ő mond” – fogalmazott a biztonságpolitikai szakértő, aki szerint a megszólaló hitelessége erősen kérdéses.

2026. 03. 31. 8:17
– Én nem veszem ezt annyira komolyan, és nem hiszem el, amit ő mond – reagált az ATV Egyenes beszéd című műsorában a tiszás ügynökbotrány fejleményeire, a Gundalf nevű informatikus 444-nek adott interjújára Tarjányi Péter. A biztonságpolitikai igazgató véleményét Szánthó Miklós tette közzé a Facebook-oldalán, úgy kommentálva, hogy „Képezték, képezgették, de azért az ukránok nem tudtak James Bondot faragni a srácból…”

 Az Alapjogokért Központ főigazgatója által megosztott videóban a balos biztonságpolitkai szakértő részletesen kifejti, miért nem tartja hitelesnek Gundalf állításait, miszerint a kihallgatásán „dezinformálta” az Alkotmányvédelmi Hivatalt. Tarjányi hangsúlyozta, hogy a hivatalos eljárások több szinten is ellenőrzik az ilyen állításokat.

– Van egy szakértő, aki kielemzi ezt az egész beszélgetést és magának a poligráfos vizsgálatnak mindenfajta részét. Emellett van egy nagyon komoly pszichológiai vizsgálat. Mindegyiken a hírek alapján ő átment, és úgy értékelte az Alkotmányvédelmi Hivatal, hogy az, amit ő mond, igaz – részletezte. 

A szakértő emlékeztetett arra is, hogy a rendelkezésre álló információk szerint az érintett ezeken a vizsgálatokon megfelelt. 

Most innentől kezdve, ha ezek mindegyike hamis állítás lenne a hivatal részéről, a szakértő részéről, a poligráf gép részéről, a pszichológus részéről, akkor azt gondolom, hogy ő James Bond, tehát ő akkor tényleg képes 19 évesen átverni a teljes magyar titkosszolgálatot

– fogalmazott. 

Hozzátette, nem zárta ki teljesen az ellenkezőjét sem, de ennek esélyét elenyészőnek tartja. 

– Ezért mondom azt, hogy számomra, amit ő most mond a 444-nél, nem hiteles, de ettől még lehet igaz. Csak erre 0,000 tízezreléket adok. 

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, a kormány szombaton hozta nyilvánosságra azt a felvételt, amelyben részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a nemzetbiztonsági bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült: idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hekkercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket. A vallomásban a Tisza Párt informatikusa elmondta, a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett. Az AH embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. A férfi vallomása alapján egyértelmű, hogy a magyar kémelhárítási akció indokolt volt.

„Nincs több kérdés. A tiszás informatikus elismerte, hogy beszervezték az ukránok. A vallomása nyilvános, bárki meghallgathatja. A magyar kémelhárítás azt tette, ami a dolga. Megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát” – reagált a közösségi oldalán a vallomás közzétételére Orbán Viktor miniszterelnök.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
