Rendkívüli

Friss kutatás: hatvanhat választókerületben várható Fidesz-győzelem

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Magyar Pétertisza párttarr zoltán

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Itt vannak a számok, hogy mennyit buknának a gyermektelenek és mennyit a családok a tiszás adóval

Már az átlagosan keresők zsebébe is mélyen belenyúlna adószabályaival a Tiszának készült megszorítócsomag: van, aki évi több százezer forinttól, mások milliós összegtől esnének el, ennyivel lenne több az adó. Emellett visszatérhetnének a Gyurcsány-időszak súlyos problémái, elsősorban az adóelkerülés. Cikksorozatunkban tüzetesen bemutatjuk a Tiszának készült csomag egyes pontjait – a személyi jövedelemadóval kezdünk.

Munkatársunktól
2026. 03. 31. 6:36
Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A személyi jövedelemadó (szja) rendszere ma rendkívül egyszerű: az adó 15 százalék, kivéve azoknak, akiknek az elmúlt években bevezetett mentességek miatt egy fillért sem kell fizetniük. Akárhogy is, az szja-t bárki fejben kiszámolhatja, miként ahhoz sem kell könyvelői, bérszámfejtői képesítés, hogy valaki az adókedvezmény összegét meghatározza. Ám varázsütésre megváltozna a helyzet, ha valósággá válna az az szja-rendszer, amely a Tisza Pártnak készült hatszáz oldalas csomagban olvasható. Bár sokszor leírtuk, de nem árt újra felidézni a tiszás megszorítás fejlődéstörténetét:

  1. Magyar Péter egy éve árulta el, hogy az olyan szakkérdéseket, mint az adózás, a szakértőkre bízza és már dolgoznak is a munkacsoportjai. Később több, a progresszív adót támogató szakértő maga mondta el, hogy egyeztetett a párttal.
  2. A Tisza számos vezető személyisége tavaly arról beszélt, hogy már írják a kormányprogramjukat, de azt nem mutatják be. Tarr Zoltán erről – éppen az adó kapcsán – fogalmazott úgy: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”
  3. Augusztusban azonban kiszivárgott egy rövidebb, novemberben pedig egy hosszabb, Tisza Pártnak készült szakmai anyag. Mindkettő brutális megszorítást, adóemelést tartalmazott.
  4. A Tisza és Magyar Péter tagadta, hogy az elképzelések az övék lennének. Egy kiugrott tiszás középvezető azonban elmondta: a hosszabb, hatszáz oldalas javaslathalmaz hiteles. Hozzátette azt is, hogy a pártban két gazdasági program készült: egy kamuprogram a választási kampányra és egy megszorításokkal teli, amit kormányra kerülve Magyarék végre is hajtanának.

Három kulcsos adót terveztek

A múlt év végén – az Index mellett – a Világgazdaság is megszerezte a novemberben kiszivárgott hatszáz oldalas Tiszának készült dokumentumot és számításokkal tűzdelt részletes elemzésbe fogott. Így kiderült például, mennyit vesztenének a munkavállalók és különösen a családok, ha a megszorítócsomag megvalósulna. Ezt most be is mutatjuk.

A kiindulópontot az jelenti, hogy a mai egyetlen szja-kulcs helyett hármat vezetnének be, visszaállítanák az adójóváírást, de igen bonyolultan, és megvágnák a kedvezményeket, azt is komplikált módon. Akit érdekelnek a szakmai részletek, kattintson ide, és a Világgazdaság elemzéséből megbizonyosodhat arról, hogy egy aprólékosan kidolgozott, végiggondolt szja-javaslat szerepel a Tiszának írt hatszáz oldalas dokumentumban.

Itt és most megelégszünk annyival, hogy a tiszás adó alsó kulcsa 15 százalék lenne és évi bruttó 5 millió forintig alkalmaznák. Ezután lépne be – a kereset 5 millió feletti részére – a középső, 22 százalékos kulcs. A harmadik, 33 százalékos mérték pedig a jövedelmek 15 millió forint feletti részére vonatkozna.

Ma egyetlen szja-kulcs van, ami 15 százalék.

Borzalmas veszteségek

A Tiszának készült megszorítócsomagban szerepelnek modellszámítások arról, hogy a változtatás a gyakorlatban mit jelentene. A tervezet bemutatja például az évi 8 milliós fizetéssel rendelkezők helyzetét, ez nagyjából 670 ezres havi bruttót jelent.

A tiszás javaslat szja-táblája szerint egy ilyen keresettel rendelkező ennyi adót fizetne:

  • Gyermektelen: évi 1 410 000,
  • egy gyermek: 1 146 000,
  • két gyermek: 1 040 400,
  • nagycsaládos: 0 forint szja.

Nézzük ugyanezt a mai szabályokkal: 

  • Gyermektelen: évi 1 200 000,
  • egy gyermek: 960 000,
  • két gyermek: 240 000,
  • nagycsaládos: 0 forint szja.

A különbség számottevő. A Tiszának írt javaslat sokaktól venne el évi nagyjából kétszázezret, egy kétgyermekes pedig már 800 ezer forintot is veszíthetne.

De jöjjön még egy számítás, mégpedig az évi bruttó 10 milliós, vagyis a havi 833 ezer forintos keresetről. Ez a szám már csak kevéssel haladja meg a magyar átlagbért, ami tavaly decemberben 790 ezer forint körül volt.

A Tiszának készült csomag a mai átlagkereset környékén ennyi adót vonna el:

  • Gyermektelen: évi 1 850 000,
  • egy gyermek: 1 665 200,
  • két gyermek: 1 665 200,
  • nagycsaládos: 1 480 400 forint szja.

És a mostani szja-rendszer: 

  • Gyermektelen: évi 1 500 000,
  • egy gyermek: 1 260 000,
  • két gyermek: 540 000,
  • nagycsaládos: 0 forint adó.

A különbség még nagyobb, mint az előbb, a munkavállalókat érő veszteség milliós, akár másfél milliós is lenne évente.

Innentől kezdve minél magasabb összegekkel számolunk, az eltérés annál durvább lenne, belépne ugyanis a harmadik, 33 százalékos kulcs is, amivel aztán tényleg bődületes summát venne ki a Tisza Pártnak készített csomag a munkavállalók zsebéből.

Baloldali tervek, baloldali érvek

A többkulcsos adóval együtt könnyen visszatérhetne a Gyurcsány-kormány időszakának egyik fő problémája: nem érné meg többet dolgozni és legálisan többet keresni, mert a magasabb kulcsok rögvest elvinnék a keresetnövekmény számottevő részét.

S ha már Gyurcsány-időszak: a Tiszának készült javaslatban megszokott baloldali érvek jelennek meg. A jobban keresők drasztikus megadóztatása a dokumentum szerint ugyanis növelné az igazságosság érzetét és erősítené a társadalmi szolidaritást. Ezek alapján az átlag körül keresők már abba a kategóriába tartoznak, akik jövedelme annyira magas, hogy megbontja a társadalmi kohéziót.

Az sem mellékes, hogy a javaslat megszövegezői a veszélyek között megemlítették az adóelkerülési hajlandóság emelkedését. És ez ügyben nem a levegőbe beszéltek. A többkulcsos adó idején, vagyis 2010 előtt virágzott idehaza a minimálbéres adócsalás: önszántukból, vagy a munkáltató nyomására sokan a legalacsonyabb összegre volt bejelentve, nehogy a magasabb kulcs szerint kelljen adózniuk. Amin aztán az érintettek a nyugdíjuk kiszámításakor alaposan rajta veszthettek.

Kukában landolhatna az adómentesség

Fontos megjegyezni, hogy számításainál a Világgazdaság csak a kulcsokat, a sávhatárokat és a családi kedvezményt vizsgálta. Vagyis figyelmen kívül hagyta a 25 évnél fiatalabbak kedvezményét, valamint a 30 év alatti és a többgyermekes anyák adómentességét. A mostani és a Tiszának készült szabályok között ezek nélkül is hatalmas a különbség, velük viszont már-már leírhatatlan. Ami azért hangsúlyozandó, mert a hatszáz oldalas megszorítócsomag egy szót sem szól ezekről a mentességekről, amiből leginkább az következik, hogy egyszerűen eltörölnék azokat. Ezt egyes Tisza-közeli szakértők bőszen támogatnák.

A Tiszának készült csomag azonban más módon is megsarcolná a lakosságot. Cikksorozatunk következő részében ezzel foglalkozunk.

(Folytatjuk.)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.