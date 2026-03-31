Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Itt vannak a számok, hogy mennyit buknának a gyermektelenek és mennyit a családok a tiszás adóval

A személyi jövedelemadó (szja) rendszere ma rendkívül egyszerű: az adó 15 százalék, kivéve azoknak, akiknek az elmúlt években bevezetett mentességek miatt egy fillért sem kell fizetniük. Akárhogy is, az szja-t bárki fejben kiszámolhatja, miként ahhoz sem kell könyvelői, bérszámfejtői képesítés, hogy valaki az adókedvezmény összegét meghatározza. Ám varázsütésre megváltozna a helyzet, ha valósággá válna az az szja-rendszer, amely a Tisza Pártnak készült hatszáz oldalas csomagban olvasható. Bár sokszor leírtuk, de nem árt újra felidézni a tiszás megszorítás fejlődéstörténetét:

Magyar Péter egy éve árulta el, hogy az olyan szakkérdéseket, mint az adózás, a szakértőkre bízza és már dolgoznak is a munkacsoportjai. Később több, a progresszív adót támogató szakértő maga mondta el, hogy egyeztetett a párttal. A Tisza számos vezető személyisége tavaly arról beszélt, hogy már írják a kormányprogramjukat, de azt nem mutatják be. Tarr Zoltán erről – éppen az adó kapcsán – fogalmazott úgy: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” Augusztusban azonban kiszivárgott egy rövidebb, novemberben pedig egy hosszabb, Tisza Pártnak készült szakmai anyag. Mindkettő brutális megszorítást, adóemelést tartalmazott. A Tisza és Magyar Péter tagadta, hogy az elképzelések az övék lennének. Egy kiugrott tiszás középvezető azonban elmondta: a hosszabb, hatszáz oldalas javaslathalmaz hiteles. Hozzátette azt is, hogy a pártban két gazdasági program készült: egy kamuprogram a választási kampányra és egy megszorításokkal teli, amit kormányra kerülve Magyarék végre is hajtanának.

Három kulcsos adót terveztek

A múlt év végén – az Index mellett – a Világgazdaság is megszerezte a novemberben kiszivárgott hatszáz oldalas Tiszának készült dokumentumot és számításokkal tűzdelt részletes elemzésbe fogott. Így kiderült például, mennyit vesztenének a munkavállalók és különösen a családok, ha a megszorítócsomag megvalósulna. Ezt most be is mutatjuk.

A kiindulópontot az jelenti, hogy a mai egyetlen szja-kulcs helyett hármat vezetnének be, visszaállítanák az adójóváírást, de igen bonyolultan, és megvágnák a kedvezményeket, azt is komplikált módon. Akit érdekelnek a szakmai részletek, kattintson ide, és a Világgazdaság elemzéséből megbizonyosodhat arról, hogy egy aprólékosan kidolgozott, végiggondolt szja-javaslat szerepel a Tiszának írt hatszáz oldalas dokumentumban.