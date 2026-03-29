Szabó BenceinformatikusTiszaMagyar Péter

Szabó Bence teljesen Magyar Péter hálójába került

A kormány által nyilvánosságra hozott vallomás megdöntötte a Szabó Bence köré épített tiszás propagandát. Kiderült: a volt nyomozó valójában egy Magyarország ellen dolgozó kémszál felgöngyölítését akadályozta.

2026. 03. 29. 20:35
Újabb fejezetéhez érkezett a Tisza Párt körül kirobbant nemzetbiztonsági botrány. A kormány által nyilvánosságra hozott videófelvételen az egyik, kémkedéssel gyanúsított tiszás informatikus saját maga ismerte el: beszervezték, és az ukrán titkosszolgálatoknak dolgozott. Ez a vallomás egy csapásra megdöntötte azt a narratívát, amelyet az elmúlt hetekben Szabó Bence volt rendőrszázados és mögötte a Tisza Párt, valamint a baloldali sajtó épített. Kiderült, hogy a nyomozó nem hős, hanem olyan valaki, aki legjobb esetben is nem ismerte fel a magyar államot védő kémelhárító akció súlyát, rosszabb esetben pedig szándékosan akadályozta – összegezte az ügyet az Ellenpont.

Szabó Bence volt rendőrszázados YouTube
Szabó Bence volt rendőrszázados nem volt tisztában a nyomozás minden részletével (Forrás: YouTube)

Szabó Bence a Direkt36-nak adott interjújában még azzal vádolta meg az Alkotmányvédelmi Hivatalt és volt munkahelyét, hogy politikai indíttatású nyomást gyakoroltak rá a Tisza Párt informatikusai elleni eljárás során. A valóság ezzel szemben az, hogy a két informatikus nem azért került a hatóságok látókörébe, mert tiszások, hanem mert aktív kapcsolatot tartottak fenn az észt és az ukrán titkosszolgálatokkal, jártak be az ukrán nagykövetségre és hatósági adatokat próbáltak megszerezni.

Szabó Bence az Ellenpont információi szerint egyáltalán nem volt sikeres a rendőri munkában. Korábban a NAV-nál is dolgozott, ahonnan távoznia kellett. A Nemzeti Nyomozó Irodánál az volt a legfőbb problémája, hogy nem tudott úgy haladni a ranglétrán, ahogy szerette volna, tehetségesebb kollégái mindig megelőzték. Frusztrációja odáig fajult, hogy felettesei ellen próbált áskálódni.

Egy ilyen bizalmi állásban ez súlyos szakmai vétség: az interjúját megelőzően már annyira megromlott a viszonya a munkatársaival, hogy ha nem mond fel, kirúgják.

A Tisza Párt ekkor szervezte be, az Ellenpont információi szerint Szabó már tavaly feltűnt az egyik Tisza-sziget rendezvényen. Magyar Péter egy decemberi elszólásából is kiderült, hogy a párt már hónapokkal ezelőtt arra készült, hogy kampánycélokra használja fel a nyomozó történeteit. Szabó korlátolt gondolkodását jól mutatja, hogy nem volt képes felfogni az ellene folyó nyomozás komplexitását – ezt korábbi munkatársai is megerősítették. Ráadásul a védője, Laczó Adrienn sem véletlenül került a képbe: az ügyvéd az aranykonvoj-ügyben az ukrán felet védi, és korábban úgy fogalmazott, a Tisza jelenti az „új rendszerváltás” esélyét.

A szálak egyre inkább összefutnak. A Tisza Párt hivatalos alkalmazását, a Tisza Világ appot egy ukrán cég, a Pettersonapp fejlesztette. Egy olyan vállalkozás, amely az Ellenpont korábbi cikke szerint háborús célokat is támogatott. Mostanra pedig beigazolódni látszik, hogy a párt informatikai hátterét olyan személyek alkották, akik külföldi titkosszolgálatokkal is szoros kapcsolatban álltak. Szabó Bence pedig, legyen szó akár naivitásról, akár szándékosságról, éppen ezeket az embereket próbálta ártatlannak, sőt áldozatnak beállítani.

Az Ellenpont cikkéből az rajzolódik ki, hogy egy frusztrált, korlátozott képességű, ingatag természetű exrendőr, akit a baloldali média hősként ünnepelt, valójában egy olyan ügyben játszott szerepet, amely Magyarország szuverenitása ellen irányult. Nem hős, hanem szándékosan vagy akaratlanul a saját országa ellen dolgozott. A most nyilvánosságra került vallomás pedig ezt végérvényesen bebizonyította.

További játékainkhoz kattintson ide!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu