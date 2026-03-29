Ha Magyar Péter tudott a tiszás kémbotrányról, az a baj, ha pedig nem, akkor az

Ha Magyar Péter tudott róla, az a baj, ha nem, az is – értékelte Boros Bánk Levente a Tisza Párt informatikusának ügyét. A politikai elemző szerint a Tisza Párt nem tudja hitelesen megmagyarázni a nyilvánosságra került titkosszolgálati szálakat.

2026. 03. 29. 18:37
Egyszerű a képlet: az ukrán titkosszolgálat beépült a Tisza Pártba, további titkosszolgálatok minimum befolyást akarnak szerezni, illetve a kormány ellen szervezkednek – mutatott rá közösségi oldalán Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a kormány nyilvánosságra hozta hivatalos YouTube-oldalán azt a titkosítás alól feloldott felvételt, amely minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájáról a két tiszás informatikus ügyében.

Vallomásában a Tisza Párt informatikusa elmondta: a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett. Az Alkotmányvédelmi Hivatal embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta felkészíteni egy későbbi akcióra. A férfi vallomása alapján egyértelmű, hogy a magyar kémelhárítási akció indokolt volt, semmi szabálytalanság vagy jogsértő tevékenység nem történt.

 

Helyes, hogy lépett a kémelhárítás

Boros Bánk Levente szerint nem lehet tudni, mi az adott külföldi szolgálat motivációja, de az biztos, hogy nem Magyarország érdekében dolgoznak.

Ha Magyar Péter minderről tudott, az a baj, ha nem, akkor az

– mutatott rá, hozzátéve: Panyi Szabolcs tevékenységéről szinte biztos tudtak, hiába próbálják tagadni. Az elemző is úgy véli, helyes, hogy ebben a helyzetben a magyar kémelhárítás lépett. Szerinte ilyenkor vélhetően több opcióból választanak:

  • detektálják a tevékenységet, majd megfigyelés alatt tartják beavatkozás nélkül,
  • elhárítanak, vagy
  • az adott kémet megpróbálják átállítani, hogy (ez esetben) az ukránok elvárásairól nekik jelentsen.

Boros Bánk Levente rámutatott: az, hogy a rendőrséget a tudtuk nélkül bevonták, valószínűleg teljesen normális egy fedett akció esetében. Az viszont, hogy egy rendőr, akinek vélhetően fogalma sem volt, hogy titkosszolgálati műveletben vesz részt, a nyilvánosság elé áll és szolgálati információkat ad ki, valamint a kitalációit kormányellenes vádként fogalmazza meg, elfogadhatatlan – szögezte le.

 

Magyar Péter félre akarja vezetni a híveit

Bejegyzésében kitért arra is, hogy a tiszások adatainak kiszivárgása mindettől független és minősített eset. Az akkori hírek arról szóltak, hogy az applikációjukat nem az ukrán beszervezett hackerek, hanem konkrétan ukránok fejlesztették. Szerinte

ez azért minősített, mert Magyar Péter egyrészt tényleg ukránokra bízta magyar állampolgárok adatait, másrészt nem tudott vigyázni rájuk.

Az igazgató szerint, hogy Magyar Péter mit jelez előre, teljesen irreleváns, sőt egyenesen félrevezető. Emlékeztetett: az első pillanattól fogva az a módszere, hogy tudja, milyen vaj van a füle mögött, és vagy

  • ugyanazzal vádolja meg az ellenfeleit, vagy
  • előremenekül, mert tudja, milyen információ láthat róla napvilágot.

Emlékeztetett: ilyen volt a coming out egy fényképpel kapcsolatban, ami egy hálószobát ábrázol, ilyen az összes drogügye és ilyen a külföldiekkel, különösen titkosszolgálatokkal való gyanítható együttműködése is.

Szerintem ez a sztori koherens és logikus, de értem, hogy az ellenzéki oldalon most mindenki (lakájmédia, szakértők, megmondóemberek, tiszás kamuprofilok, talpas aktivisták és maga Magyar Péter) azon dolgozik, hogy relativizáljon és kárt mentsen

– értékelte az ügyet Boros Bánk Levente.

Az ügyről készített részletes összefoglalónkat ezen cikkünkben olvashatja el.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu