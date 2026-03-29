Ha Magyar Péter tudott a tiszás kémbotrányról, az a baj, ha pedig nem, akkor az

Egyszerű a képlet: az ukrán titkosszolgálat beépült a Tisza Pártba, további titkosszolgálatok minimum befolyást akarnak szerezni, illetve a kormány ellen szervezkednek – mutatott rá közösségi oldalán Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a kormány nyilvánosságra hozta hivatalos YouTube-oldalán azt a titkosítás alól feloldott felvételt, amely minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájáról a két tiszás informatikus ügyében.

Vallomásában a Tisza Párt informatikusa elmondta: a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett. Az Alkotmányvédelmi Hivatal embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta felkészíteni egy későbbi akcióra. A férfi vallomása alapján egyértelmű, hogy a magyar kémelhárítási akció indokolt volt, semmi szabálytalanság vagy jogsértő tevékenység nem történt.

Helyes, hogy lépett a kémelhárítás

Boros Bánk Levente szerint nem lehet tudni, mi az adott külföldi szolgálat motivációja, de az biztos, hogy nem Magyarország érdekében dolgoznak.

Ha Magyar Péter minderről tudott, az a baj, ha nem, akkor az

– mutatott rá, hozzátéve: Panyi Szabolcs tevékenységéről szinte biztos tudtak, hiába próbálják tagadni. Az elemző is úgy véli, helyes, hogy ebben a helyzetben a magyar kémelhárítás lépett. Szerinte ilyenkor vélhetően több opcióból választanak:

detektálják a tevékenységet, majd megfigyelés alatt tartják beavatkozás nélkül,

elhárítanak, vagy

az adott kémet megpróbálják átállítani, hogy (ez esetben) az ukránok elvárásairól nekik jelentsen.

Boros Bánk Levente rámutatott: az, hogy a rendőrséget a tudtuk nélkül bevonták, valószínűleg teljesen normális egy fedett akció esetében. Az viszont, hogy egy rendőr, akinek vélhetően fogalma sem volt, hogy titkosszolgálati műveletben vesz részt, a nyilvánosság elé áll és szolgálati információkat ad ki, valamint a kitalációit kormányellenes vádként fogalmazza meg, elfogadhatatlan – szögezte le.