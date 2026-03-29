tisza pártVálasztás 2026titkosszolgálat

Kémtörténetbe illő módon akarják megbuktatni a magyar kormányt

A Tisza Párt körül kialakult titkosszolgálati botrány miatt fontosabb mint valaha, hogy április 12-én a biztos jövő és a szuverenitásunk feladása között választunk – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 16:23
Napok óta hergelik a magyar embereket Szabó Bence történetén keresztül, de mára kiderült, hogy az egész történet egy újabb hecckampány – emlékeztetett közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Magyar Péter, a balliberális sajtó és véleményvezérek az egész történetet csak azért kreálták, hogy eltereljék a figyelmet a valóságról, miszerint a Tisza Párt informatikusát külföldi titkosszolgálatok beszervezték, és ukrán kiberműveletekre használták. A titkosítás alól feloldott meghallgatás, ahol erről az informatikus részletesen beszél, nagyon tanulságos, és érdemes mindenkinek meghallgatni – hívta fel a figyelmet a budapesti Fidesz elnöke.

Hozzátette:

az informatikus azért került a nemzetbiztonsági szolgálatok látókörébe, mert a szolgálatok végzik a dolgukat.

Akik pedig ebből politikai hecckampányt csinálnak, azokkal szemben jogosan merül fel a kérdés:

  • Vajon elvárható-e a magyar titkosszolgálatoktól, hogy ne vegyenek tudomást, és ne intézkedjenek egy külföldi titkosszolgálat beszervezése miatt csak azért, mert egy informatikus a legnagyobb ellenzéki pártnak dolgozik?
  • Vajon nem kiemelt fontosságú ügy-e az, hogy magyar politikai pártok legbelső rendszereibe próbálnak beférkőzni idegen szolgálatok azért, hogy ukrán érdekeket érvényesítsenek?
  • A magyar kémelhárításnak tétlenül kellett volna-e néznie mindezt, különösen annak fényében, hogy egy kormányzásra készülő politikai párt is érintett a műveletben?

Szentkirályi Alexandra elképzelhetőnek tartja, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda volt munkatársa, Szabó Bence maga is eszköze lett annak a műveletnek, amelyet a nemzetközi hálózatok a magyar balliberális sajtóval együttműködve folytatnak, mert a rendőrség munkatársai, akik maguk is eljártak az ügyben, nem láthattak rá az informatikus beszervezésével kapcsolatos iratokra.

Úgy látja, a választási kampány hajrájában kibontakozó szövevényes kémtörténetben kémkedő újságírók, nemzetközi és ukrán titkosszolgálatok, valamint a balliberális sajtóhálózatok közösen dolgoznak azon, hogy megbuktassák a szuverén magyar nemzeti kormányt, és a helyébe egy olyan pártot ültessenek, ahol kérdés nélkül hajtják végre Brüsszel akaratát, és szolgálják ki az ukrán érdekeket.

Április 12-én a biztos jövő és a szuverenitásunk feladása között választunk, ami talán fontosabb, mint eddig valaha volt

– hangsúlyozta a budapesti Fidesz elnöke.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Stirlitz, Bond meg a „hős”

Bayer Zsolt avatarja

Bond vagyok, Bence Bond. A valóságot rázva és keverve szeretem.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
