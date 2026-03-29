tisza pártpanyi szabolcshálózatsorostitkosszolgálat

A Soros-hálózathoz kapcsolódó adománygyűjtő felületen jött össze rövid idő alatt 262 millió annak a volt rendőrnek, aki hamisnak bizonyuló váddal illette a magyar titkosszolgálatokat

Teljes összhangban működik együtt a magyar titkosszolgálatokat támadó, hamisnak bizonyult vádakat megfogalmazó volt rendőr és az ügyet tálaló portál, a Direkt36 kulcsembere, Panyi Szabolcs. Az újságíró segíti ugyanis Szabó Bence százados adománygyűjtési akcióját. A pénzszerzés ráadásul a Soros-féle alapítványhoz kötődő 4fund elnevezésű adománygyűjtő felületen zajlik.

Munkatársunktól
2026. 03. 29. 13:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványokhoz több szálon kötődő adománygyűjtő oldalon zajlik a kreált titkosszolgálati történettel előállt volt rendőr, Szabó Bence pénzügyi támogatása. A 4fund felületén jelenleg futó „Támogassuk Szabó Bence századost!” egyik kapcsolódó adománydoboza név szerint Panyi Szabolcs, a Direkt36 és a Vsquare újságírója támogatására vonatkozó felhíváslinket is tartalmaz. Az oldalon kifejezetten az szerepel, hogy „Támogassuk Panyi Szabolcs munkáját!”, és hogy ez a doboz a Szabó Bence-gyűjtés egyenlegéhez járul hozzá. Így a 4Fundon megjelenő személyi pont közvetlenül hozzákapcsolja a platformot ahhoz a Direkt36-os körhöz, ami már dokumentáltan kapcsolódik a Soros-hálózathoz. Az akció sikeresnek bizonyult, szombat estig 262 millió forint gyűlt össze.

Lejáratási kísérlet

Panyi az utóbbi hetekben azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy kiszivárgott hangfelvételen elismerte : munkája során együttműködik idegen titkosszolgálatokkal. Kiderült az is, hogy az egyik informátorának megadta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter telefonszámait, illetve nyilvánosságra hozott egy leiratot, amely a tárcavezető telefonbeszélgetését rögzítetté orosz kollégájával, Szergej Lavrovval.

Kreált sztori a titkosszolgálatokról

A Direkt36 közölte azt a cikket – illetve másnap egy interjút Szabó Bence időközben kiugrott rendőrszázadossal – amelyben egy, a Tisza Párt ellen irányuló feltételezett titkosszolgálati akció részleteit taglalták. Gyorsan kiderült azonban, hogy egy kreált sztorival állunk szemben, a Nemzeti Nyomozó Iroda volt századosa ugyanis egy olyan titkosszolgálati akcióba futott bele, amely a Tisza Párt két, ukránok által vélhetően beszervezett informatikusát igyekezett leleplezni.

A Direkt36 cikkéből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két informatikus. Ezután kiállt Szabó Bence, és a Direkt36-nak adott interjúban ugyanezt a narratívát követve nyilatkozott, illetve arról beszélt, hogy a rendőröket a titkosszolgálat lényegében akadályozta a nyomozásban.

Nem sokkal később rendkívüli ülést tartott a titkosszolgálatok munkáját felügyelő Nemzetbiztonsági Bizottság, amelynek tájékoztatásából kiderült, hogy a Tisza Párt informatikusai illegális lehallgató készülékek birtokában voltak, így kerültek a magyar hatóságok radarjára. Arra is fény derült, hogy a két férfit ukránok képezték ki, és az ukrán nagykövetségen keresztül tartották velük a kapcsolatot.

Szombaton újabb leleplező információ került nyilvánosságra, miután a kormány feloldotta annak a videófelvételnek a titkosítását, amely a Tisza Párt korábbi informatikusának meghallgatásain készült. A H. D. monogramú férfinek az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársaival folytatott beszélgetéséből egyértelműen kiderült, hogy téves elmélet jelent meg a Direkt36 felületén, ami azt igyekezett sugallni, hogy a magyar nemzetbiztonsági szervek a Tisza Párt ellen dolgoztak. A volt tiszás informatikus ugyanis maga is ismerte el, hogy rejtélyes észt és ukrán kapcsolatai mögött valójában idegen titkosszolgálat beszervezése húzódhatott meg.

Ezek fényében különösen figyelemre méltó, hogy Szabó Bencének éppen a hamisnak bizonyuló kémsztorit tálaló Direkt36 kulcsembere, Panyi Szabolcs segít pénzt szerezni. Ráadásul azon az adománygyűjtő oldalon, amely a Soros-hálózathoz kötődik. Nem mellékesen – mint arra már utaltunk –, a Direkt36 is a Sorosék által támogatott médiumok közé tartozik.

Kapcsolódási pontok a Soros-hálózattal

A Soros által alapított Stefan Batory Foundation elsődleges, hivatalos támogatási felülete a 4Fund. Az adománygyűjtő oldal legnagyobb sikertörténeteként reklámozza Ukrajna támogatását, kifejezetten katonai célú pénzgyűjtések is futnak rajta. Ezek közül az egyik több mint tízmillió eurót tudott összegyűjteni. Az Ukrajna-támogató programokat koordináló Sławomir Sierakowski egyesületét közvetlenül finanszírozzák a Nyílt Társadalom Alapítványok.

A 4Fund oldala szerint a történetük Lengyelországban Zrzutka.pl-ként indult, majd ebből nőtt ki a 4Fund európai verziója. A társaság azt is írja, hogy EGT-szintű fizetési szolgáltatói engedéllyel rendelkezik. A 4Fund és a Zrzutka adatkezelési és jogi oldalai egyaránt a Zrzutka.pl sp. z o.o.-t nevezik meg operátorként, wrocławi székhellyel. A 4Fund/Zrzutka bárki számára nyitott adománygyűjtő infrastruktúra: magánszemély, cég, alapítvány vagy más intézmény is indíthat rajta gyűjtést.

A 4Fund/Zrzutka és a Soros-hálózat között közvetett, dokumentálható kapcsolat van: a Soros-féle „klubba” tartozik.

A Soros által alapított Stefan Batory Foundation és a Zrzutka között közvetlen érintkezés van. A Stefan Batory Foundation 2022. február 25-i, Ukrajna támogatásáról szóló felhívásán a „Gyűjtések” részben több Zrzutka.pl link is szerepel. Emellett a Soros-féle Stefan Batory Foundation a saját hivatalos kommunikációjában használta és ajánlotta a Zrzutka infrastruktúráját. Mivel a 4fund saját leírása szerint ennek a Zrzutka-rendszernek a nemzetközi változata, így a kapcsolat nyilvánvaló.

Borítókép: Szabó Bence volt rendőrszázados (Forrás: YouTube)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu