Itt van minden, amit a lebukott tiszás informatikus ügyéről tudni lehet

Fordulatot vett szombaton a tiszás informatikus ügye, miután a kormány közzétette a meghallgatásról készült videót. A felvételen az informatikus arról beszél, hogy egy külföldi szolgálat próbálta beszervezni. Ez élesen szembemegy a Direkt36 narratívájával, amely szerint a hatóságok a Tisza Párt ellen akartak politikai alapon fellépni. A nyilvánosságra hozott vallomás új megvilágításba helyezi a teljes történetet, amely alapjaiban cáfol rá a teljes balliberális média lejárató kampányára.

2026. 03. 29. 6:32
A kormány tiszta vizet öntött a pohárba a tiszás informatikus ügyében szombaton: nyilvánosságra hozta hivatalos YouTube-oldalán azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájáról.

Panyi Szabolcs lelepleződése

Az ügy nagyon összetett. Hogy átfogó képet kaphassunk, érdemes visszamennünk a kezdetekig: Panyi Szabolcs lelepleződéséig. A Direkt36 és a VSquare újságírójáról március 23-án, hétfőn a Mandiner hozott nyilvánosságra egy hangfelvételt, amelyen maga Panyi vallja be, hogy kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Egy ilyen szervezetnek megadta Szijjártó Péter telefonszámát, így az a titkosszolgálat megfigyelhette a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. 

Panyi elmondta azt is, hogy baráti viszonyt ápol a Tisza Párt külügyi vezetőjével, Orbán Anitával, és segít is neki.

Miután leleplezték, Panyi közzétette egy állítólagos telefonbeszélgetés leiratát Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között. Ennek kapcsán az Ellenpont egy dezinformációs tervről írt. 

Panyi Szabolcs (Fotó: Transparency International Magyarország)

Ennek lényege, hogy ukrán érdekeket szolgálva ezután több telefonbeszélgetés hamisított leiratai jelentek volna meg Panyi segítségével, amikkel azt az egyébként valótlan állítást igazolták volna, hogy a magyar és az orosz kormány összejátszik az EU ellen. Erre hivatkozva pedig elvették volna a magyar vétójogot az ukránok 90 milliárdos háborús hitelének ügyében.

A Direkt36 cikke

Másnap, azaz kedden, a Panyi Szabolcshoz köthető és külföldi finanszírozású Direkt36 kiadott egy cikket. Az írás szerint jól szervezett akciót próbált végrehajtani az AH a Tisza informatikai rendszerének bedöntésére, majd amikor a párthoz kötődő két informatikus ezt le akarta buktatni, titkosszolgálati nyomásra rendőrségi eljárás indult ellenük. A cikk hatalmas felzúdulást keltett a baloldalon, teljes pályás letámadást indítottak a kormány ellen. Természetesen a Tisza Párt is meglovagolta az ügyet: azt hangoztatták, ez a „magyar Watergate-botrány”.

Az ügy miatt a nemzetbiztonsági bizottság is összeült (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Azonban teljesen másról volt szó. Másnap a nemzetbiztonsági bizottság nyilvánosságra hozott egy jelentést, amely szerint a tiszás informatikusoknak ukrán kapcsolatai voltak. 

Kiderült, hogy egyikük ellen többször indult büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt.

Másikukat egy külföldi titkosszolgálati személy irányította, emellett hekkercsoportokkal is együttműködött és műveleteket hajtott végre Ukrajna érdekében. Az Index az egyik férfit beazonosította és megtalálta egy 2025 novemberében a Tisza hivatalos Facebook-oldalán közzétett fotón, amint a párt irodájában, tiszás pulóverben, éppen Magyar Péterék jelöltválasztásán dolgozik.

Szabó Bence felbukkanása

A Direkt36 ezután megjelentetett egy interjút Szabó Bence volt rendőrszázadossal. A férfi a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályán dolgozott, és lényegében megerősítette a Direkt36 keddi cikkében foglaltakat. Csakhogy hamar kiderült: a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaéléssel gyanúsította meg a volt rendőrt, mégpedig amiatt, mert Szabó átadhatta a nyomozási ügyiratok másolatait a Direkt36-nak. 

A volt rendőr a kiállásáért Magyar Pétertől megkapta a „hős” jelzőt, és elmondása szerint még őt is meglepte Szabó Bence nyílt kiállása. A volt rendőr kapcsán azonban akad két árulkodó mozzanat. Egyrészt 

a Tisza Párt elnöke már tavaly decemberben arra utalt, hogy felbukkan majd Szabó. 

Szabó Bence egykori rendőrszázados (Forrás: YouTube)

De a tiszás kapcsolatot erősíti az is, hogy Szabó védelmét Laczó Adrienn látja el. A bíróból lett ügyvédről azt kell tudni, hogy Tarr Zoltán alelnökkel együtt dolgozott a párt igazságügyi programján, és a Tiszával szintén összekapcsolható aranykonvoj ügyében az ukránokat képviseli.

A kormány tiszta vizet önt a pohárba

A kormány végül szombaton hozta nyilvánosságra a felvételt. 

A közzétett videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az AH munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust,

akiről már a nemzetbiztonsági bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült: idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hekkercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket. 

A vallomásban a Tisza Párt informatikusa elmondta, a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett. Az AH embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. A férfi vallomása alapján egyértelmű, hogy a magyar kémelhárítási akció indokolt volt.

„Nincs több kérdés. A tiszás informatikus elismerte, hogy beszervezték az ukránok. A vallomása nyilvános, bárki meghallgathatja. A magyar kémelhárítás azt tette, ami a dolga. Megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát”

– így reagált  közösségi oldalán a vallomás közzétételére Orbán Viktor miniszterelnök.

 

Az ukránok módszerei nem meglepőek

Horváth József biztonságpolitikai szakértő lapunknak felhívta a figyelmet arra is, a vallomásban elhangzottak nemcsak hogy nem meglepőek, hanem kifejezetten életszerűek is. Kifejtette: a közbeszédben gyakran „beszervezésként” emlegetett folyamat valójában inkább egy fokozatos „behálózás”, amelynek több, egymásra épülő szakasza van. Ezek során a célpontot hosszabb időn keresztül tanulmányozzák, majd különböző módszerekkel próbálják együttműködésre bírni. 

Arra a felvetésre, hogy a hatóságok miért nem léptek korábban, Horváth úgy reagált: a felderítés időigényes folyamat, és nem feltétlenül jelent késlekedést, ha egy ügy csak később válik nyilvánossá.

Sok esetben a háttérben már hosszabb ideje zajlik a megfigyelés és az információgyűjtés.

Tudatos lejáratókampányt indított a baloldal

Deák Dániel szerint ez az ügy azt is megmutatja, hogy a Tisza Párt mindent bevet annak érdekében, hogy kormányra kerüljenek. A XXI. Század Intézet vezető elemzője lapunknak rámutatott: Szabó Bence félreértését kihasználva egy tudatos lejárató kampányt Magyar Péter közreműködésével. 

„Semmilyen eszközt nem nélkülöznek annak érdekében, hogy lejárató kampányt indítsanak el a kormánnyal szemben”

– jegyezte meg.

Borítókép: A Tisza informatikusa vallomástételen (Forrás: Youtube)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
