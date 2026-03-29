Itt van minden, amit a lebukott tiszás informatikus ügyéről tudni lehet

A kormány tiszta vizet öntött a pohárba a tiszás informatikus ügyében szombaton: nyilvánosságra hozta hivatalos YouTube-oldalán azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájáról.

Panyi Szabolcs lelepleződése

Az ügy nagyon összetett. Hogy átfogó képet kaphassunk, érdemes visszamennünk a kezdetekig: Panyi Szabolcs lelepleződéséig. A Direkt36 és a VSquare újságírójáról március 23-án, hétfőn a Mandiner hozott nyilvánosságra egy hangfelvételt, amelyen maga Panyi vallja be, hogy kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Egy ilyen szervezetnek megadta Szijjártó Péter telefonszámát, így az a titkosszolgálat megfigyelhette a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Panyi elmondta azt is, hogy baráti viszonyt ápol a Tisza Párt külügyi vezetőjével, Orbán Anitával, és segít is neki.

Miután leleplezték, Panyi közzétette egy állítólagos telefonbeszélgetés leiratát Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között. Ennek kapcsán az Ellenpont egy dezinformációs tervről írt.

Panyi Szabolcs (Fotó: Transparency International Magyarország)

Ennek lényege, hogy ukrán érdekeket szolgálva ezután több telefonbeszélgetés hamisított leiratai jelentek volna meg Panyi segítségével, amikkel azt az egyébként valótlan állítást igazolták volna, hogy a magyar és az orosz kormány összejátszik az EU ellen. Erre hivatkozva pedig elvették volna a magyar vétójogot az ukránok 90 milliárdos háborús hitelének ügyében.

A Direkt36 cikke

Másnap, azaz kedden, a Panyi Szabolcshoz köthető és külföldi finanszírozású Direkt36 kiadott egy cikket. Az írás szerint jól szervezett akciót próbált végrehajtani az AH a Tisza informatikai rendszerének bedöntésére, majd amikor a párthoz kötődő két informatikus ezt le akarta buktatni, titkosszolgálati nyomásra rendőrségi eljárás indult ellenük. A cikk hatalmas felzúdulást keltett a baloldalon, teljes pályás letámadást indítottak a kormány ellen. Természetesen a Tisza Párt is meglovagolta az ügyet: azt hangoztatták, ez a „magyar Watergate-botrány”.