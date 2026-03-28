Az ukrán és az észt titkosszolgálat is beszervezhette a Tisza Párt volt informatikusát

Külföldi titkosszolgálatok szervezték be azt az informatikust, aki korábban a Tisza Pártnak dolgozott – erről maga H. D. beszélt az Alkotmányvédelmi Hivatalnak. A férfit éppen emiatt került a magyar titkosszolgálatok látókörébe és ezért tartották szükségesnek a meghallgatását.

A kormány szombaton hozta nyilvánosságra hivatalos YouTube-oldalán azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami igazolja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájáról a két tiszás informatikus ügyében. A videóban H. D. meghallgatásának egy része látható, aki az észt és ukrán szolgálatokkal került kapcsolatba.

A fiatal fiú részletesen beszél arról, hogy egy észt online iskolai képzésen vett részt többekkel együtt: például amerikaiakat, franciákat is kiképeztek egy nemzetközi csapat részeként. Gyakorlatokon vettek részt, ahol azt volt a feladatuk, hogy NATO vagy akár észt infrastruktúrát védjenek.

Később személyesen kellett megjelennie Tallinnban, Észtországban, itt kezdhették el beszervezni a külföldi szolgálatok H. D.-t, és itt tett szert olyan kapcsolatokra, akik utána Ukrajnába irányították.

H. D. különböző műveleteket hajtott végre Ukrajnával, orosz kiber- és hekkertámadások ellen. Emlékei szerint 2023-ban személyesen járt Kijevben, ahol találkozott néhány hozzá hasonló fiatal fiúval. Eleinte védekezőtevékenységet folytattak, ám vallomása szerint ez egy idő után megváltozott, és egyre inkább támadó jellegű feladatokat kaptak.

Kijevben egy ukrán, kibervédelemmel foglalkozó hivatalos szervnek dolgozó kapcsolattartóval kellett találkoznia. A férfi célja az volt, hogy egy olyan csapatot alakítson ki, amely összetettebb módon segíti Ukrajnát. H. D. elárulta azt is, hogy internetes fórumokon, Telegram-csatornákon beszélt azokkal, akik feladatokat osztogattak.

A férfi mindezen történéseket átgondolva a magyar titkosszolgálatnak elismerte, hogy beszervezhették az idegen titkosszolgálatok, és valamilyen későbbi akcióra készíthették fel.

Az ügy előzménye a Direkt36 keddi cikke volt, amely szerint jól szervezett akció zajlott a Tisza informatikai rendszerének bedöntésére, majd amikor a párthoz kötődő két informatikus ezt le akarta buktatni, titkosszolgálati nyomásra rendőrségi eljárás indult ellenük. Valójában azonban a külföldről finanszírozott portálnak egy magyar kémelhárítási akcióba sikerült belegázolnia.