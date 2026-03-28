Ukrán ügynökbotrány: a balliberális sajtó egy tudatos lejáratókampányt épített fel az ügyből Magyar Péter közreműködésével

A Tisza Párt semmilyen eszközt sem nélkülöz annak érdekében, hogy lejáratókampányt indítson a kormánnyal szemben – mutatott rá lapunk megkeresésére Deák Dániel. Mint ismert, kiderült: a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett a Tisza Párt informatikusa, aki az Alkotmányvédelmi Hivatal embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a balliberális sajtó egy tudatos lejáratókampányt épített fel az ügyből Magyar Péternek a közreműködésével.

2026. 03. 28. 16:18
– A kormány által közzé tett vallomás egyértelműen igazolja, hogy a magyar szolgálatok jogszerűen és helyesen jártak el, a Direkt36 cikkéről pedig bebizonyosodott, hogy egy tudatos lejárató kampánynak volt a része – mutatott rá lapunk megkeresésére Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. 

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a kormány nyilvánosságra hozta hivatalos YouTube-oldalán azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájáról a két tiszás informatikus ügyében. A vallomásban a Tisza Párt informatikusa elmondta, a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett. Az Alkotmányvédelmi Hivatal embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. A férfi vallomása alapján egyértelmű, hogy a magyar kémelhárítási akció indokolt volt.

Magyar Péter itt is csak előremenekült

Deák Dániel rámutatott arra is: Szabó Bence egykori rendőrszázados nem volt birtokában ezeknek az információknak, vélhetően félreértette az egész szituációt. A balliberális sajtó ezt kihasználva épített egy tudatos lejárató kampányt Magyar Péternek a közreműködésével. A vezető elemző szerint ez az ügy is azt mutatja, hogy a Tisza Párt mindent bevet annak érdekében, hogy kormányra kerüljenek.

Semmilyen eszközt nem nélkülöznek annak érdekében, hogy lejárató kampányt indítsanak el a kormánnyal szemben.

– Ezt mutatja Panyi Szabolcs esete is, amelyben külföldi titkosszolgálatokkal együttműködve hallgatták le Szijjártó Pétert, valamint az ukrán aranykonvojnak az ügye, amely kapcsán kiderült, hogy Magyarországon is maradtak források – emlékeztetett. Úgy véli ezek olyan elemek ebben az ügyben, amik megmutatják, hogy a Tisza Pártnak a szavahihetősége az erőteljesen megkérdőjelezhető. 

„Magyar Péter nem mondott igazat ebben az ügyben sem: itt is próbált előre menekülni és a kormányt támadni”

– mutatott rá.

Deák Dániel szerint ezzel a videófelvétellel mindenki számára egyértelművé válik, hogy melyik félnek van igaza. A kampány hajrájában pedig, amikor a még megmaradt bizonytalan szavazókért meg a küzdelem, nem a Tisza Párt malmába hajtja a vizet, hogy ukránbarát álláspontot képviselnek és még ukrán kémek is beépültek közéjük.

add-square Vallott a tiszás informatikus

Orbán Balázs: Ami ma Magyarországon történik, az megszégyeníti a legtöbb hollywoodi kémtörténetet

Vallott a tiszás informatikus 10 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál Tamás
A tiszás informatikus vallomása porrá zúzta Magyar Péterék kémkamuját

Meglepő? Egy büdös szó sem igaz a Konteómessiás hazugságaiból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu