Ukrán ügynökbotrány: a balliberális sajtó egy tudatos lejáratókampányt épített fel az ügyből Magyar Péter közreműködésével

– A kormány által közzé tett vallomás egyértelműen igazolja, hogy a magyar szolgálatok jogszerűen és helyesen jártak el, a Direkt36 cikkéről pedig bebizonyosodott, hogy egy tudatos lejárató kampánynak volt a része – mutatott rá lapunk megkeresésére Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a kormány nyilvánosságra hozta hivatalos YouTube-oldalán azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájáról a két tiszás informatikus ügyében. A vallomásban a Tisza Párt informatikusa elmondta, a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett. Az Alkotmányvédelmi Hivatal embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. A férfi vallomása alapján egyértelmű, hogy a magyar kémelhárítási akció indokolt volt.

Magyar Péter itt is csak előremenekült

Deák Dániel rámutatott arra is: Szabó Bence egykori rendőrszázados nem volt birtokában ezeknek az információknak, vélhetően félreértette az egész szituációt. A balliberális sajtó ezt kihasználva épített egy tudatos lejárató kampányt Magyar Péternek a közreműködésével. A vezető elemző szerint ez az ügy is azt mutatja, hogy a Tisza Párt mindent bevet annak érdekében, hogy kormányra kerüljenek.

Semmilyen eszközt nem nélkülöznek annak érdekében, hogy lejárató kampányt indítsanak el a kormánnyal szemben.

– Ezt mutatja Panyi Szabolcs esete is, amelyben külföldi titkosszolgálatokkal együttműködve hallgatták le Szijjártó Pétert, valamint az ukrán aranykonvojnak az ügye, amely kapcsán kiderült, hogy Magyarországon is maradtak források – emlékeztetett. Úgy véli ezek olyan elemek ebben az ügyben, amik megmutatják, hogy a Tisza Pártnak a szavahihetősége az erőteljesen megkérdőjelezhető.

„Magyar Péter nem mondott igazat ebben az ügyben sem: itt is próbált előre menekülni és a kormányt támadni”

– mutatott rá.