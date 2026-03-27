Magyar PéterbenzinTisza Párt

Kapitány István nem titkolja: ha jön a Tisza, jön az ezerforintos benzin + videó

Sokkal kevesebb különadóra, árstopra, árrésstopra van szükség – jelentette ki Magyar Péter energetikai szakértője, a Shelltől a Tiszába ejtőernyőztetett Kapitány István egy fórumon.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 27. 7:54
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– A tiszás Kapitány István bejelentette: ha jön a Tisza, jön az ezerforintos benzin – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Magyar Péter energetikai szakértőjének ominózus kijelentésére Bohár Dániel. 

– Egyszerűbbé kell tenni az állam működését, sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra – hangoztatja a riporter által megosztott videón a Shelltől a Tiszához igazolt Kapitány István

A Tisza Párt egyik legfontosabb alakjának kijelentése azért nem meglepő, mert korábban is utalt arra, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, természetesen elhallgatva azt, hogy ez a rezsicsökkentés megszüntetéséhez vezetne. Erre Orbán Balázs is felhívta a figyelmet a közösségi oldalán.

Arról is cikkeztünk, hogy Kapitánynak busásan hozott a konyhára az ukrán olajblokád és az iráni háború is: a Shell-részvényein közel 820 millió forintot kereshetett január vége óta, és minél súlyosabbá válik a globális energiaválság, annál nagyobbra nő a személyes portfóliójának értéke is.

Kocsis Máté: Na, csak igazunk lett!

A Fidesz frakcióvezetője is posztolt egy videót Kapitány vallomásáról. Kocsis Máté azt írta, hogy igazuk lett, a Tisza Párt gazdasági miniszterjelöltje most bevallotta, hogy eltörölnék az árstopot és a védett árat. Azt persze elfelejtette megemlíteni, hogy így ezer forintra nőne egy liter benzin ára. 

 

Borítókép: Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője beszédet mond a párt országjárásán tartott székesfehérvári fórumon 2026. március 11-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
