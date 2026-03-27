Kapitány István nem titkolja: ha jön a Tisza, jön az ezerforintos benzin + videó

– A tiszás Kapitány István bejelentette: ha jön a Tisza, jön az ezerforintos benzin – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Magyar Péter energetikai szakértőjének ominózus kijelentésére Bohár Dániel.

– Egyszerűbbé kell tenni az állam működését, sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra – hangoztatja a riporter által megosztott videón a Shelltől a Tiszához igazolt Kapitány István.

A Tisza Párt egyik legfontosabb alakjának kijelentése azért nem meglepő, mert korábban is utalt arra, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, természetesen elhallgatva azt, hogy ez a rezsicsökkentés megszüntetéséhez vezetne. Erre Orbán Balázs is felhívta a figyelmet a közösségi oldalán.

Arról is cikkeztünk, hogy Kapitánynak busásan hozott a konyhára az ukrán olajblokád és az iráni háború is: a Shell-részvényein közel 820 millió forintot kereshetett január vége óta, és minél súlyosabbá válik a globális energiaválság, annál nagyobbra nő a személyes portfóliójának értéke is.

Kocsis Máté: Na, csak igazunk lett!

A Fidesz frakcióvezetője is posztolt egy videót Kapitány vallomásáról. Kocsis Máté azt írta, hogy igazuk lett, a Tisza Párt gazdasági miniszterjelöltje most bevallotta, hogy eltörölnék az árstopot és a védett árat. Azt persze elfelejtette megemlíteni, hogy így ezer forintra nőne egy liter benzin ára.