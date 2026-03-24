Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Teljesen egyértelmű, hogy a tiszás szakértők azonnal beszántanák a rezsicsökkentést

A rezsicsökkentés rendszerét a 2012-es bevezetése óta támadják a baloldal szereplői. Bár a balliberálisok régebbi pártjai letűntek a színről, szakértőik nem hajlandók követni őket a süllyesztőbe, és immár a Tisza Párthoz csapódva hangoztatják jószerével ugyanazt a véleményüket.

Ezek a nyilatkozatok újfent rávilágítanak arra, hogy a Magyar Péterék által az év elején meghirdetett, minden szépet és jót ígérő, hivatalosnak mondott programnak nemigen lehet hinni, a rezsicsökkentés megtartására és kiterjesztésére vonatkozó passzus pedig különösen hamisan hangzik.

Cikksorozatunk előző részében azt gyűjtöttük össze, hogy a Tisza első vonalbeli politikusai – élükön a pártelnökkel – miként agitáltak a rezsicsökkentés ellen. Most azt mutatjuk be, hogy a párthoz szorosan simuló szakértők hogyan teszik ugyanezt. Sokszor még a szókészlet is hasonló.

Túl olcsó az áram

Kezdjük Holoda Attilával, aki bár rövid ideig, 2012-ben, a Fidesz-kormány alatt az energetikáért felelős helyettes államtitkár volt, nem sokkal később már Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter tanácsadójaként dolgozott, és alapító tagja lett a V21 nevű kormányváltást sürgető csoportnak. És ha mindez nem lenne elég, 2024-ben egy Tisza-szigethez is csatlakozott. De időközben a Soros Györgyhöz köthető Open Society alapítvány által támogatott Atlantic Councilnél is dolgozott tanácsadóként.

A rezsicsökkentést a bevezetés óta támadja, nemrégiben pedig arról beszélt, hogy szerinte túl alacsony a villamos energia ára.

– Nem a rendszerhasználati díj magas, hanem a villamos energia ára alacsony. Különösen a piaci árhoz képest – mondta a Tiszához szorosan kötődő energiaszakértő.

Ennél jóval egyszerűbben fogalmazott Holoda 2025 decemberében, amikor Friderikusz Sándor műsorában szemfényvesztésnek nevezte a lakossági energia árkorlátozását. Szerinte ugyanis az emberek nem tudnak arról, hogy az alacsonyan tartott tarifáknak a „másik oldalon” ára van. Ez a kijelentés rímel arra a 2023-as véleményére, amely szerint „átverés volt a rezsicsökkentés, csak az emberek nem értik”, de lakossági csapdának is minősítette már az intézkedést a Magyar Péter testvére által üzemeltetett Kontrollnak nyilatkozva.