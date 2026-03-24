Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Teljesen egyértelmű, hogy a tiszás szakértők azonnal beszántanák a rezsicsökkentést

Hazugság, átverés, szemfényvesztés, a világ blöffje, ráadásul súlyosan téves – így nyilatkoztak a Tisza Párt körüli szakértők arról a rezsicsökkentésről, amely évente több százezer forintos költséget spórol meg a magyar családoknak. Ugyan a hivatalos program szerint Magyar Péter pártja megtartaná a rezsicsökkentést, de mint azt cikksorozatunk mostani darabjában bemutatjuk: nem elég, hogy a Tisza politikusai az intézkedés ellen agitáltak, a párt körül csoportosuló szakértők is beszántanák az intézkedést. Röviden arra is kitérünk, hogy mit veszítene a társadalom, ha valóra válnának a tiszás nyilatkozatokban szereplő óhajok.

2026. 03. 24. 5:19
A rezsicsökkentés rendszerét a 2012-es bevezetése óta támadják a baloldal szereplői. Bár a balliberálisok régebbi pártjai letűntek a színről, szakértőik nem hajlandók követni őket a süllyesztőbe, és immár a Tisza Párthoz csapódva hangoztatják jószerével ugyanazt a véleményüket. 

Ezek a nyilatkozatok újfent rávilágítanak arra, hogy a Magyar Péterék által az év elején meghirdetett, minden szépet és jót ígérő, hivatalosnak mondott programnak nemigen lehet hinni, a rezsicsökkentés megtartására és kiterjesztésére vonatkozó passzus pedig különösen hamisan hangzik.

Cikksorozatunk előző részében azt gyűjtöttük össze, hogy a Tisza első vonalbeli politikusai – élükön a pártelnökkel – miként agitáltak a rezsicsökkentés ellen. Most azt mutatjuk be, hogy a párthoz szorosan simuló szakértők hogyan teszik ugyanezt. Sokszor még a szókészlet is hasonló.

Túl olcsó az áram

Kezdjük Holoda Attilával, aki bár rövid ideig, 2012-ben, a Fidesz-kormány alatt az energetikáért felelős helyettes államtitkár volt, nem sokkal később már Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter tanácsadójaként dolgozott, és alapító tagja lett a V21 nevű kormányváltást sürgető csoportnak. És ha mindez nem lenne elég, 2024-ben egy Tisza-szigethez is csatlakozott. De időközben a Soros Györgyhöz köthető Open Society alapítvány által támogatott Atlantic Councilnél is dolgozott tanácsadóként

A rezsicsökkentést a bevezetés óta támadja, nemrégiben pedig arról beszélt, hogy szerinte túl alacsony a villamos energia ára.

– Nem a rendszerhasználati díj magas, hanem a villamos energia ára alacsony. Különösen a piaci árhoz képest – mondta a Tiszához szorosan kötődő energiaszakértő.

Ennél jóval egyszerűbben fogalmazott Holoda 2025 decemberében, amikor Friderikusz Sándor műsorában szemfényvesztésnek nevezte a lakossági energia árkorlátozását. Szerinte ugyanis az emberek nem tudnak arról, hogy az alacsonyan tartott tarifáknak a „másik oldalon” ára van. Ez a kijelentés rímel arra a 2023-as véleményére, amely szerint „átverés volt a rezsicsökkentés, csak az emberek nem értik”, de lakossági csapdának is minősítette már az intézkedést a Magyar Péter testvére által üzemeltetett Kontrollnak nyilatkozva.

Surányi szerint „súlyosan téves”

A magyar választópolgárok minősítgetése nem szokatlan a tiszás szereplőktől, egy csokorral gyűjtöttünk már ilyen megszólalásokat más témába. Megengedett ilyet magának mások mellett Surányi György, aki a rezsicsökkentésről is kifejtette az álláspontját. 

A volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja.

Az ATV-nek nyilatkozva ehhez annyit tett hozzá: „Azt mondjuk minden közgazdász, szerintem százból kilencvenkilenc tudja, hogy a rezsicsökkentés az egy súlyosan téves eszköz.”

Korábban a kivezetésről is beszélt Surányi, elismerve, hogy a lépés „meleg dolog” lenne. Egy 2025. júliusi felvétel tanúsága szerint a volt jegybankelnök egy Tisza-szigetes előadáson így fogalmazott: „beszéltem a rezsicsökkentésnél is, ugyanez a helyzet. Hogy tehát a rezsinek is neki kell... Az egy meleg dolog, tehát azt nem javasolnám egyetlen kormánynak se, hogy azzal kezdje. De ott is azt kell mondanom, hogy előbb-utóbb azt is (…) lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést”.

Cikksorozatunk korábbi részeiben már utaltunk rá, hogy Surányi maga vallotta be egy tiszás rendezvényen: rendszeresen egyeztet a párt vezetőivel. Álláspontja tehát korántsem intézendő el egy kézlegyintéssel.

Kéri: a világ blöffje

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László egy kicsit egyszerűbben fejtette ki véleményt, amikor a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.

Ahogyan azt korábban megírtuk, információnk szerint Kéri és Surányi is részt vett azokon az összejöveteleken, amelyeken a Tisza Párt megszorításokkal teli gazdasági programját állíthatták össze. A tervezgetés Király Júlia belvárosi lakásán történhetett. Király tanácsadó volt a jegybankban, amikor az MNB-t Surányi vezette, majd később alelnök lett Simor András elnöki időszakában. A 2022-es választás kampánya azonban már Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje mellett találta. (Onnan pedig manapság egyenes út vezet Magyar Péterékhez.) 

Talán nem meglepő, hogy Király Júlia sem pártolja a rezsicsökkentést, azt egyenesen hazugságnak tartja.

Különösen kényes időszakban vezetnék ki az intézkedést

Elgondolkodtató, hogy miért is sürgetik ennyien a Tisza Párt körül a rezsicsökkentés eltörlését. Az álláspont különösen most hat élesen, amikor az újabb energiaválság két fronton nehezíti az ellátást: egyfelől az iráni háború miatt csökkent az ellátásbiztonság, másrészt Kijev továbbra sem hajlandó megnyitni a hazánkat orosz olajjal ellátó Barátság-vezetéket. Amint arra a Századvég részletes elemzése rámutatott még 2025 augusztusában, a rezsicsökkentés kivezetésével a lakossági áramszámlák 3,6-szeresükre, a gázszámlák pedig 3,5-szeresükre növekednének. 

Egy átlagos magyar család jelenleg havi 6564 forintot fizet áramért és 9906 forintot gázért, összesen 16 470 forintot, ami 59 ezer forintra növekedne, évente tehát átlagosan 510 ezer forinttal emelkedne a rezsikiadás.

Ahogyan a másfél évtizede sikeresen működő rezsicsökkentés megszüntetése, úgy az orosz energiahordozókról való leválás is – Brüsszel diktálása szerint – megfogalmazódott már Magyar Péteréknél. Cikksorozatunk következő részeiben az utóbbit sürgető, azaz a valódi terveket lebuktató nyilatkozatokat vesszük számba.

(Folytatjuk)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

