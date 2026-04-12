Háborúba vinné a német fiatalokat Berlin

Háborúba vinné a német fiatalokat Berlin

Németországban óriási tiltakozási hullám kezdődött, miután a fiatalok láthatóan nem akarnak háborúba menni. Európa nem áll le. A háborúpárti erők véres konfliktusra készülnek.

2026. 04. 12. 6:51
Fotó: JOHN MACDOUGALL Forrás: AFP
Németországban a fiatalok utcára vonultak a friss módosítás ellen. Mint ismeretes tavaly decemberben a Bundestag elfogadta azt a törvénytervezetet, aminek értelmében a német fiataloknak részt kell vennie az orvosi és alkalmassági vizsgálatokon, valamint nyilatkozniuk kell arról, hogy kívánnak-e szolgálni a seregben.  – írja a Sonline.

A német kormány ugyan meghátrált, azonban a döntés bármikor újra megszülethet a katona korú férfiak szabad mozgásának a korlátozásáról
Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Borsi Pistorius azonban korábban már jelezte, hogy amennyiben nem sikerül a német hadsereg sorait önkéntes alapon feltölteni, úgy kötelező katonai szolgálat jöhet az országban. Ráadásul ebben az esetben a miniszter nyilatkozata szerint életbe léphetne a jelentési kötelezettség, amely a 17 és 45 év közötti férfiakra vonatkozna.

A német fiatalok nem akarnak háborúba menni

Mind decemberben, mind pedig az elmúlt hetekben tüntetések kezdődtek a katonai szolgálat okán. Több ezer német fiatal vonult az utcára és egyértelművé tették, hogy nem akarnak mások érdekei mentén háborúba menni. A legtöbb fiatal szerint egyébként a kötelező katonai szolgálat elfogadhatatlan, hiszen sokaknak más tervei vannak.

Nem akarjuk a hadkötelezettséget, ezért vagyunk ma itt. Vannak, akiknek más álmaik vannak, más kívánságaik, és álommunkahelyük. Ha katonai szolgálatra küldik őket, ezeket elrontják

– nyilatkozta egy 16 éves fiatal egy decemberi tüntetésen.

A legtöbb tüntető fiatalnak egyébként nincsenek illúziói a kormány későbbi terveivel kapcsolatban. A legtöbben úgy gondolják, hogy a most zajló törvényi módosítások valójában csak megágyaznak a későbbi, erőszakos mozgósításoknak.

Teljesen világos számunkra, hogy a háború korlátozást jelent az alapvető jogaink tekintetében, most éppen a szabad mozgásban akarnak minket korlátozni. Látjuk mindenhol ezt a készülődést, a rendőrség is folyamatosan bővül

– fogalmazott egy fiatal az egyik tüntetésen.

Egy másik fiatal arról beszélt, hogy nem érti, miért kéne bárkinek is a frontra mennie néhány politikus miatt. Egy másik tüntető szintén úgy vélte, hogy ezek a folyamatok csak egy felkészülés első lépései, a háború pedig valójában csak egy jól körülhatárolható elit üzleti érdeke.

Ráadásul a német fiatalok azt is pontosan tudják, hogy hazájuk nem egyedüliként döntött a háborús készülődés mellett. A kontinens számos országában szintén vizsgálják a sorkatonaság lehetőségét, legutóbb pedig Horvátország döntött úgy, hogy ismét bevezeti az intézkedést. Az Európai Unió vezetése pedig támogatja ezeket a kezdeményezéseket.

A háborúpárti erők pedig annak ellenére folytatják az előkészületeiket, hogy ha Ukrajnára tekintenek, pontosan láthatóvá válik, hogy mi is a konfliktus emberi ára. A háború négy éve alatt még az óvatos becslések szerint is legalább egy millió ember vesztette életét, és még legalább ennyien szereztek életre szóló lelki vagy fizikai sebeket.

A jelentések szerint legalább 50 000 férfi és nő szerzett maradandó sérülést a fronton.

A szakértők szerint ráadásul az ország jövője is veszélyben van, miután félő, hogy egy esetleges békekötés után sem lesz elegendő munkaerő ahhoz, hogy Ukrajna talpra álljon, hiszen a fronton továbbra is ezrével halnak meg az emberek. A háború ára tehát egyértelmű, azonban úgy fest, hogy az európai országok vezetői nem akarják belátni és továbbra is elkötelezettek egy totális háború mellett. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
