Háborúba vinné a német fiatalokat Berlin

Németországban a fiatalok utcára vonultak a friss módosítás ellen. Mint ismeretes tavaly decemberben a Bundestag elfogadta azt a törvénytervezetet, aminek értelmében a német fiataloknak részt kell vennie az orvosi és alkalmassági vizsgálatokon, valamint nyilatkozniuk kell arról, hogy kívánnak-e szolgálni a seregben. – írja a Sonline.

A német kormány ugyan meghátrált, azonban a döntés bármikor újra megszülethet a katona korú férfiak szabad mozgásának a korlátozásáról

Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Borsi Pistorius azonban korábban már jelezte, hogy amennyiben nem sikerül a német hadsereg sorait önkéntes alapon feltölteni, úgy kötelező katonai szolgálat jöhet az országban. Ráadásul ebben az esetben a miniszter nyilatkozata szerint életbe léphetne a jelentési kötelezettség, amely a 17 és 45 év közötti férfiakra vonatkozna.

A német fiatalok nem akarnak háborúba menni

Mind decemberben, mind pedig az elmúlt hetekben tüntetések kezdődtek a katonai szolgálat okán. Több ezer német fiatal vonult az utcára és egyértelművé tették, hogy nem akarnak mások érdekei mentén háborúba menni. A legtöbb fiatal szerint egyébként a kötelező katonai szolgálat elfogadhatatlan, hiszen sokaknak más tervei vannak.

Nem akarjuk a hadkötelezettséget, ezért vagyunk ma itt. Vannak, akiknek más álmaik vannak, más kívánságaik, és álommunkahelyük. Ha katonai szolgálatra küldik őket, ezeket elrontják

– nyilatkozta egy 16 éves fiatal egy decemberi tüntetésen.

A legtöbb tüntető fiatalnak egyébként nincsenek illúziói a kormány későbbi terveivel kapcsolatban. A legtöbben úgy gondolják, hogy a most zajló törvényi módosítások valójában csak megágyaznak a későbbi, erőszakos mozgósításoknak.