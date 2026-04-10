Brüsszel tervei a háborúról szólnak, Donald Trump ismét teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktort

Európa több fronton is fokozza a felkészülést egy esetleges eszkalálódó háborús helyzetre: nyugati katonai forgatókönyvek számolnak csapattelepítésekkel és akár közvetlen katonai beavatkozással, miközben egyes országok már a lakosságot is krízishelyzetekre készítik fel túlélési kézikönyvekkel és önellátási stratégiákkal. A kontinens stabilitását tovább gyengítik az energiaválság nyomán kialakuló tüntetések és gazdasági nehézségek. Az Egyesült Államok elnöke ismét kiállt a miniszterelnök mellett és támogatásáról biztosította.

Háborúra készül Európa: titkos tervek, túlélőfüzetek és Magyar Péter beismerése

Kiszivárgott nyugati katonai tervek, európai csapattelepítési forgatókönyvek, valamint a lakosságnak kiosztott túlélési kézikönyvek jelzik: nem csillapodik a háborús készülődés Európában. Miközben a fronton már most is drámai állapotok uralkodnak, egy botrányos hangfelvétel szerint Magyar Péter is tisztában van vele: „G…ci nagy háború lesz.”

Háborúra készül Európa - képünk illusztráció Fotó: AFP

Egy kiszivárgott nyugati terv szerint európai katonák és katonai bázisok telepítésével számolnak Ukrajnában egy esetleges tűzszünet után. A dokumentum szerint egy többlépcsős katonai válaszmechanizmust is kidolgoztak. A harmadik szint már nyílt katonai konfrontációt vetít előre: „amennyiben az orosz tűzszünetsértés kiterjedt támadássá válna, az európai katonák amerikai támogatással lépnek fel Oroszország ellen.”

Túlélőcsomag, áramszünet, káosz – a lakosságot is készítik

Nemcsak katonai, hanem társadalmi szinten is erősödik a felkészülés. Hollandiában például minden háztartás egy 33 oldalas túlélési kézikönyvet kap, amely a katasztrófák első három napjára készíti fel az embereket.

A dokumentum drámai forgatókönyvekkel számol:

a benzinkutak bezárnak, a szupermarketek kifogynak a készletekből, és bizonytalan, hogy lesz-e még csapvíz.

A holland kormány szerint nem riogatásról van szó, hanem tudatos felkészítésről:

„Mindenkit arra kérek: gondolkozzon előre” – hangsúlyozták.

Hasonló lépések zajlanak szerte Európában: túlélőcsomagok, bunkerek, stratégiai tartalékok.

Egyre több ország számol azzal, hogy a lakosságnak önellátóvá kell válnia válsághelyzetben.