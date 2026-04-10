Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Brüsszel tervei a háborúról szólnak, Donald Trump ismét teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktort

Kiszivárgott nyugati katonai tervek, európai csapattelepítési forgatókönyvek, valamint a lakosságnak kiosztott túlélési kézikönyvek jelzik: nem csillapodik a háborús készülődés Európában. Donald Trump a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében ismét kiállt Orbán Viktor mellett. Európa továbbra is védtelen a közel-keleti konfliktus okán kibontakozó válsággal szemben. Franciaországban és Írországban az üzemanyagárak drasztikus emelkedése miatt pedig már tüntetések is kezdődtek. Az adófizetők pénzéből finanszíroznák a demokraták az illegális bevándorlók jogi segítségét.

2026. 04. 10. 23:41
Fiatal katonák
Forrás: AFP
Európa több fronton is fokozza a felkészülést egy esetleges eszkalálódó háborús helyzetre: nyugati katonai forgatókönyvek számolnak csapattelepítésekkel és akár közvetlen katonai beavatkozással, miközben egyes országok már a lakosságot is krízishelyzetekre készítik fel túlélési kézikönyvekkel és önellátási stratégiákkal. A kontinens stabilitását tovább gyengítik az energiaválság nyomán kialakuló tüntetések és gazdasági nehézségek. Az Egyesült Államok elnöke ismét kiállt a miniszterelnök mellett és támogatásáról biztosította.

Európa háborúra készül,
Fotó: AFP

Háborúra készül Európa: titkos tervek, túlélőfüzetek és Magyar Péter beismerése

Kiszivárgott nyugati katonai tervek, európai csapattelepítési forgatókönyvek, valamint a lakosságnak kiosztott túlélési kézikönyvek jelzik: nem csillapodik a háborús készülődés Európában. Miközben a fronton már most is drámai állapotok uralkodnak, egy botrányos hangfelvétel szerint Magyar Péter is tisztában van vele: „G…ci nagy háború lesz.”

Háborúra készül Európa
Fotó: AFP

Egy kiszivárgott nyugati terv szerint európai katonák és katonai bázisok telepítésével számolnak Ukrajnában egy esetleges tűzszünet után. A dokumentum szerint egy többlépcsős katonai válaszmechanizmust is kidolgoztak. A harmadik szint már nyílt katonai konfrontációt vetít előre: „amennyiben az orosz tűzszünetsértés kiterjedt támadássá válna, az európai katonák amerikai támogatással lépnek fel Oroszország ellen.”

Túlélőcsomag, áramszünet, káosz – a lakosságot is készítik

Nemcsak katonai, hanem társadalmi szinten is erősödik a felkészülés. Hollandiában például minden háztartás egy 33 oldalas túlélési kézikönyvet kap, amely a katasztrófák első három napjára készíti fel az embereket.
A dokumentum drámai forgatókönyvekkel számol:

a benzinkutak bezárnak, a szupermarketek kifogynak a készletekből, és bizonytalan, hogy lesz-e még csapvíz.

A holland kormány szerint nem riogatásról van szó, hanem tudatos felkészítésről:

„Mindenkit arra kérek: gondolkozzon előre” – hangsúlyozták.

Hasonló lépések zajlanak szerte Európában: túlélőcsomagok, bunkerek, stratégiai tartalékok. 

Egyre több ország számol azzal, hogy a lakosságnak önellátóvá kell válnia válsághelyzetben.

Trump újra teljes támogatásáról biztosította a miniszterelnököt: „Menjetek és szavazzatok Orbán Viktorra!”

Donald Trump a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében ismét kiállt Orbán Viktor mellett, és teljes támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt a 2026-os választás előtt.

Trump újra teljes támogatásáról biztosította a miniszterelnököt
Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében méltatta Orbán Viktor miniszterelnököt, és újra támogatásáról biztosította a választás kapcsán. Trump úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor „valóban erős és határozott vezető”, aki „bizonyítottan kiemelkedő eredményeket ért el”. Hozzátette: „Fáradhatatlanul küzd nagyszerű hazájáért és népéért, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokért.”

Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem ösztönzéséért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvény és rend biztosításáért! 

A bejegyzésben Trump arról is írt, hogy a két ország kapcsolatai az ő kormányzása alatt „új szintre emelkedtek az együttműködés és a látványos eredmények terén”, ami „nagyrészt Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek köszönhető”.

Ébredezik Európa: Franciaországban és Írországban tüntetések kezdődtek a magas üzemanyagárak miatt

Európa továbbra is védtelen a közel-keleti konfliktus okán kibontakozó válsággal szemben. Franciaországban és Írországban az üzemanyagárak drasztikus emelkedése miatt pedig már tüntetések is kezdődtek, miután az állam láthatóan nem tesz semmit a vállalkozók megsegítése érdekében.

Franciaországban és Írországban tüntetések kezdődtek
Fotó: AFP

Óriási krízishelyzet alakult ki Európában a Hormuzi-szoros lezárása miatt. Franciaországban és Írországban a vállalkozók pedig már utcára is vonultak az elszálló üzemanyagárak miatt – írja az EuronewsMegbénult a nantes-i körgyűrű, miután építőmunkások zárták le azt, tiltakozásképpen a folyamatosan emelkedő üzemanyagárak ellen. Franciaországban a dízelüzemanyag ára drasztikusan emelkedett a Hormuzi-szoros lezárása és a közel-keleti konfliktus miatt, ez pedig rengeteg kis- és középvállalkozót sodor veszélybe. 

A tiltakozók szerint a megélhetésük veszélyben forog, hiszen az elszálló árak előtt is már nehéz gazdasági helyzetben kellett talpon maradniuk. 

Sokan nehezményezték, hogy a francia állam semmilyen formában nem nyújt nekik segítséget, pedig sokak szerint a helyzet már annyira komoly, hogy az áremelkedés miatt kénytelenek lesznek hamarosan munkákat visszamondani. A tiltakozók tárgyalásokat követelnek a hatóságokkal a helyzet megoldására, azonban egyelőre kevés hajlandóságot látni erre az illetékesektől. 

Az Európai Unió elhibázott politikájának hála Európa azon kontinensek közé tartozik, amelyet a leginkább érint a kialakult válság.

Az Európai Bizottság ugyanis Ukrajnával karöltve, morális okokra hivatkozva kivezette az olcsó orosz energiahordozókat a kontinensről. 

Az orosz energiahordozókra kivetett szankciókat egyébként az Egyesült Államok is feloldotta ideiglenesen, azonban erre az Európai Bizottság nem hajlandó. 

Ellenben a brüsszeli bürokraták több javaslatot is megfogalmaztak a tagállamoknak, mint például a fogyasztás önkéntes csökkentését, valamint a távmunka bevezetését. Ez azonban bizonyos iparágakban – mint amilyen az építőipar is – nem alkalmazható. Ráadásul a helyzet már most is kritikus a lakosság számára is, miután Franciaország benzinkútjainak jelentős részénél valamilyen hiány alakult ki, ami feltehetőleg csak még rosszabb lesz a jövőben. 

A leginkább problémás terület azonban egyértelműen a mezőgazdaság lehet, hiszen a használatban lévő gépek jelentős része dízelüzemű, így pedig érzékenyen érinti a gazdákat az áremelkedés. Nem véletlenül kezdtek tiltakozásba Írországban a gazdák, akik ellen már a hadsereget is be kellett vetni. 

Kalifornia demokrata vezetése megdöbbentő törvényjavaslattal állt elő

Az adófizetők pénzéből finanszíroznák a demokraták az illegális bevándorlók jogi segítségét. Kalifornia állam vezetésének új törvénytervezete komoly vitákat váltott ki a közpénzek szerepéről és felhasználásáról.

Kalifornia demokrata vezetése megdöbbentő törvényjavaslattal állt elő
Fotó: AFP

Az Egyesült Államokban is óriási terhet jelent az illegális bevándorlás, azonban míg a Donald Trump amerikai elnök által vezetett adminisztráció tenni próbál ellene, addig a demokrata államok vezetői megpróbálják ezt aláásni. Kalifornia államban nemrég a baloldal benyújtott egy jogi tervezetet, amely a jogi segítség lehetőségét kiterjesztené az illegális migránsokra is – írja a Newsweek
Az amerikai törvények alapján, egy bírósági eljárás esetén minden állampolgárt megillet egy állam által kirendelt védőügyvéd, amennyiben az illető nem tudna sajátot finanszírozni. A rendszer működőképes, azonban a demokraták most megpróbálják kifordítani a szabályozást a négy sarkából, legalábbis Kalifornia államban. 

A Mia Bonta, Kalifornia közgyűlésének egyik tagja ugyanis benyújtott egy törvénytervezet, amely állami szinten lehetővé tenné az illegális bevándorlók számára az állampolgárokat megillető jogi segítség igénybevételét. 

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy minden egyes illegális migránst megilletne a jog, hogy az állam pénzén kirendelt védőügyvédet kapjon. Az migráció által egyébként is kiemelten érintett, progresszív vezetésű állam politikusai tehát az adófizetők pénzéből állnák az illegális bevándorlók jogi költségeit, amely így akár több millió dollár pluszkiadást is jelenthet. 

A javaslat része annak a kaliforniai törvényhozók általi törekvésnek, hogy bővítsék a kitoloncolással fenyegetett személyek jogi tanácsadásához való hozzáférését. A javaslat jól jelzi, hogy az állami törvényhozók messzire hajlandóak elmenni a közfinanszírozásban az illegális bevándorlók támogatása érdekében

Borítókép: Fiatal katonák (Fotó: AFP)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu