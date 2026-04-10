Trump újra teljes támogatásáról biztosította a miniszterelnököt: „Menjetek és szavazzatok Orbán Viktorra!”

Kalifornia demokrata vezetése megdöbbentő törvényjavaslattal állt elő

Az adófizetők pénzéből finanszíroznák a demokraták az illegális bevándorlók jogi segítségét. Kalifornia állam vezetésének új törvénytervezete komoly vitákat váltott ki a közpénzek szerepéről és felhasználásáról.

2026. 04. 10. 10:19
Fotó: PENNY COLLINS Forrás: NurPhoto
Az Egyesült Államokban is óriási terhet jelent az illegális bevándorlás, azonban míg a Donald Trump amerikai elnök által vezetett adminisztráció tenni próbál ellene, addig a demokrata államok vezetői megpróbálják ezt aláásni. Kalifornia államban nemrég a baloldal benyújtott egy jogi tervezetet, amely a jogi segítség lehetőségét kiterjesztené az illegális migránsokra is – írja a Newsweek

Kalifornia állam tervei szerint a jövőben az illegális bevándorlóknak is járna az állam által kirendelt és finanszírozott védőügyvéd
Az Egyesül Államok törvényei alapján, egy bírósági eljárás esetén minden állampolgárt megillet egy állam által kirendelt védőügyvéd, amennyiben az illető nem tud kifizetni egyet. A rendszer működőképes, azonban a demokraták most megpróbálják kiforgatni a szabályozást a négy sarkából, legalábbis Kalifornia államban. 

A Mia Bonta, a Kalifornia közgyűlésének egyik tagja ugyanis benyújtott egy törvénytervezet, amely állami szinten lehetővé tenné az illegális bevándorlók számára az állampolgárokat megillető jogi segítség igénybevételét. 

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy minden egyes illegális migránst megilletne a jog, hogy az állam pénzén kirendelt védőügyvédet kapjon. Az migráció által egyébként is kiemelten érintett, progresszív vezetésű állam politikusai tehát az adófizetők pénzéből állnák az illegális bevándorlók jogi költségeit, amely így akár több millió dollár plusz kiadást is jelenthet. 

A javaslat része annak a kaliforniai törvényhozók általi törekvésnek, hogy bővítsék a kitoloncolással fenyegetett személyek jogi tanácsadásához való hozzáférését. A javaslat jól jelzi, hogy az állami törvényhozók messzire hajlandóak elmenni a közfinanszírozásban az illegális bevándorlók támogatása érdekében

Természetesen a javaslat éles kritikákat váltott ki az republikánusok körében, aki szerint az adófizetők pénzének az adófizetők életét kéne jobbá tennie, nem azokét, akik illegális érkeznek az országba. 

Abraham Bedoy, a Bevándorlási Jogi Erőforrás Központ kaliforniai politikai és kormányzati ügyekért felelős vezetője azonban ezzel szemben egy sajtóközleményben úgy fogalmazott: „A bevándorlók jogi védelmének fokozása kritikus fontosságú a tömeges deportálások kezeléséhez. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
