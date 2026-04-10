Kalifornia demokrata vezetése megdöbbentő törvényjavaslattal állt elő

Az Egyesült Államokban is óriási terhet jelent az illegális bevándorlás, azonban míg a Donald Trump amerikai elnök által vezetett adminisztráció tenni próbál ellene, addig a demokrata államok vezetői megpróbálják ezt aláásni. Kalifornia államban nemrég a baloldal benyújtott egy jogi tervezetet, amely a jogi segítség lehetőségét kiterjesztené az illegális migránsokra is – írja a Newsweek.

Kalifornia állam tervei szerint a jövőben az illegális bevándorlóknak is járna az állam által kirendelt és finanszírozott védőügyvéd

Fotó: PENNY COLLINS / NurPhoto

Az Egyesül Államok törvényei alapján, egy bírósági eljárás esetén minden állampolgárt megillet egy állam által kirendelt védőügyvéd, amennyiben az illető nem tud kifizetni egyet. A rendszer működőképes, azonban a demokraták most megpróbálják kiforgatni a szabályozást a négy sarkából, legalábbis Kalifornia államban.

A Mia Bonta, a Kalifornia közgyűlésének egyik tagja ugyanis benyújtott egy törvénytervezet, amely állami szinten lehetővé tenné az illegális bevándorlók számára az állampolgárokat megillető jogi segítség igénybevételét.

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy minden egyes illegális migránst megilletne a jog, hogy az állam pénzén kirendelt védőügyvédet kapjon. Az migráció által egyébként is kiemelten érintett, progresszív vezetésű állam politikusai tehát az adófizetők pénzéből állnák az illegális bevándorlók jogi költségeit, amely így akár több millió dollár plusz kiadást is jelenthet.