orbán balázsjoe bidendemokrata nemzeti bizottság

Nem a magyar az első választás, amelybe beavatkoznak az ukránok

Az ukránok beavatkoztak az amerikai választásokba – pont úgy, mint most a magyarba. Mindkét országban az ukránpártiakat segítették, ezért állnak Magyar Péter oldalán – hívja fel a figyelmet a közösségi médiában Orbán Balázs.

Munkatársunktól
2026. 03. 31. 19:08
John Solomon amerikai oknyomozó újságíró Fotó: Anadolu via AFP
Az ukránok már a 2024-es amerikai elnökválasztásba is beavatkoztak – emeli ki a közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója egy megdöbbentő videót is megosztott, amelyen John Solomon amerikai oknyomozó újságíró és politikai kommentátor Donald Trump Jr.-nak arról beszél, milyen kifinomult pénzmosási stratégiával próbálták hatalomban tartani az ukránok az őket támogató demokrata Joe Bident.

Orbán Balázs szerint nem a magyar az első választás, amibe beavatkoznak az ukránok. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Mint Solomon elmondta, 2022-ben annak ellenére akadozott Biden adománygyűjtése, hogy ő volt a hivatalban lévő elnök. Ekkoriban történt, hogy az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség beszélgetéseket, illetve e-maileket fogott el, amelyekben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kormányának egy magas rangú tisztviselője beszél egy tervről, amelyről Kijevben a USAID, vagyis az amerikai segélyügynökség munkatársaival egyeztettek.

Eszerint Ukrajna háromszázmillió dolláros tisztaenergia-támogatást kapna, a cél pedig az, hogy ezt a pénzt továbbadják civil szervezeteknek, nonprofitoknak, hogy azok aztán a USAID pénzéből alvállalkozókat fogadjanak fel. Ezek az alvállalkozók pedig amerikai cégeket bíznának meg. Azok az amerikai cégek pedig végül Joe Biden 2024-es kampányához és a Demokrata Nemzeti Bizottsághoz csatornáznák be a pénzt – magyarázta az újságíró.

És azt mondták, reményeik szerint ezt úgy tudják megszervezni, hogy az eredetileg a USAID-en keresztül Ukrajnába juttatott, tőlünk, amerikai adófizetőktől származó pénz kilencven százaléka végül a Demokrata Nemzeti Bizottságnak és Joe Bidennek legyen kimosva, hogy segítse a 2024-es kampányát. Ezt rögzítették

– hívta fel a figyelmet John Solomon.

Szerintem ez egy kétlépcsős folyamat lenne – tért át az amerikai kormányzatnak az üggyel kapcsolatos tennivalóira.

Először: visszaszerezni a pénzt. Ez J. D. Vance feladata: visszahozni a pénzt, megbüntetni az érintetteket, megállítani ezt. De emellett nagyon komoly büntetőeljárások is jöhetnek

– vélekedett John Solomon.

 

Borítókép: John Solomon amerikai oknyomozó újságíró (Fotó: Anadolu via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

