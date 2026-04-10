Trump újra teljes támogatásáról biztosította a miniszterelnököt: „Menjetek és szavazzatok Orbán Viktorra!”

Trump úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor „valóban erős és határozott vezető”, aki „bizonyítottan kiemelkedő eredményeket ért el”. Hozzátette: „Fáradhatatlanul küzd nagyszerű hazájáért és népéért, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokért.”

Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem ösztönzéséért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvény és rend biztosításáért!

A bejegyzésben Trump arról is írt, hogy a két ország kapcsolatai az ő kormányzása alatt „új szintre emelkedtek az együttműködés és a látványos eredmények terén”, ami „nagyrészt Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek köszönhető”.