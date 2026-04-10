Trump újra teljes támogatásáról biztosította a miniszterelnököt: „Menjetek és szavazzatok Orbán Viktorra!”

Donald Trump a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében ismét kiállt Orbán Viktor mellett, és teljes támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt a 2026-os választás előtt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 9:19
Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében méltatta Orbán Viktor miniszterelnököt, és újra támogatásáról biztosította a választás kapcsán.

Trump teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktort (Fotó: AFP)

Trump úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor „valóban erős és határozott vezető”, aki „bizonyítottan kiemelkedő eredményeket ért el”. Hozzátette: „Fáradhatatlanul küzd nagyszerű hazájáért és népéért, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokért.”

Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem ösztönzéséért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvény és rend biztosításáért! 

A bejegyzésben Trump arról is írt, hogy a két ország kapcsolatai az ő kormányzása alatt „új szintre emelkedtek az együttműködés és a látványos eredmények terén”, ami „nagyrészt Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek köszönhető”.

Várom, hogy továbbra is szorosan együtt dolgozhassak vele, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen a kiváló úton a siker és az együttműködés felé. Büszke voltam arra, hogy 2022-ben támogattam Viktort az újraválasztásáért, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt most ismét megtehetem.

– írta Trump, hozzátette:

A választás napja 2026. április 12., vasárnap. Magyarország: MENJETEK EL ÉS SZAVAZZATOK ORBÁN VIKTORRA. Igazi barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom az újraválasztását Magyarország miniszterelnökeként — ORBÁN VIKTOR SOHA NEM FOGJA cserben hagyni MAGYARORSZÁG NAGYSZERŰ NÉPÉT. TELJES MÉRTÉKBEN MELLETTE ÁLLOK! DONALD J. TRUMP elnök.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
