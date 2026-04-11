A német fiatalok nem akarnak háborúba menni + videó

A legújabb módosítás értelmében a 17 és 45 év közötti férfiaknak a jövőben külön engedélyt kell kérniük, ha három hónapnál hosszabb időre kívánják elhagyni az országot. Németországban már az eredeti, decemberi tervezet elfogadásakor is óriási volt a felháborodás, a fiatalok azonban most ismét az utcára vonultak – írja a HEOL.

Németországban fellázadtak a fiatalok a háborús tervek és intézkedések ellen

Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

A német fiatalok egyértelműen nem kérnek a sorkatonai szolgálatból, és már decemberben széles körű tiltakozási hullám kezdődött az országban. Berlinben a becslések szerint nagyjából háromezer diák vonult az utcákra. Habár a tervek szerint a szolgálat egyelőre önkéntes alapú, azonban azt már korábban is jelezte a német védelmi minisztérium, hogy ha nem sikerül elég önkéntest toborozni, akkor akár a kötelező szolgálatot is visszavezethetik.

Nem akarjuk a hadkötelezettséget, ezért vagyunk ma itt. Vannak, akiknek más álmaik vannak, más kívánságaik, és álommunkahelyük. Ha katonai szolgálatra küldik őket, ezeket elrontják

– nyilatkozta egy 16 éves fiatal egy decemberi tüntetésen.

A friss módosítás azonban még ennél is nagyobb felháborodást váltott ki. A tiltakozó diákok közül többen is kiemelték, hogy abszolút nem tartják helyesnek már a fegyverkezés felgyorsítását sem, a kötelező szolgálatot pedig teljes mértékben elutasítják. „Mindig azt mondják, hogy a védelemről van szó” – mondta a diák a DW-nek. „De én nem látom a fenyegetettséget, ezért nem érdekel a kötelező katonai szolgálat teljesítése.”