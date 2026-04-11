NémetországEurópakatonai szolgálat

A német fiatalok nem akarnak háborúba menni + videó

Németországban a fiatalok fellázadtak a katonai szolgálat ellen, miután nemrég az erről szóló törvényen aggasztó módosításokat eszközöltek.

2026. 04. 11. 13:11
Fotó: JOHN MACDOUGALL Forrás: AFP
A legújabb módosítás értelmében a 17 és 45 év közötti férfiaknak a jövőben külön engedélyt kell kérniük, ha három hónapnál hosszabb időre kívánják elhagyni az országot. Németországban már az eredeti, decemberi tervezet elfogadásakor is óriási volt a felháborodás, a fiatalok azonban most ismét az utcára vonultak – írja a HEOL. 

Németországban fellázadtak a fiatalok a háborús tervek és intézkedések ellen
Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

A német fiatalok egyértelműen nem kérnek a sorkatonai szolgálatból, és már decemberben széles körű tiltakozási hullám kezdődött az országban. Berlinben a becslések szerint nagyjából háromezer diák vonult az utcákra. Habár a tervek szerint a szolgálat egyelőre önkéntes alapú, azonban azt már korábban is jelezte a német védelmi minisztérium, hogy ha nem sikerül elég önkéntest toborozni, akkor akár a kötelező szolgálatot is visszavezethetik.

Nem akarjuk a hadkötelezettséget, ezért vagyunk ma itt. Vannak, akiknek más álmaik vannak, más kívánságaik, és álommunkahelyük. Ha katonai szolgálatra küldik őket, ezeket elrontják

– nyilatkozta egy 16 éves fiatal egy decemberi tüntetésen.

A friss módosítás azonban még ennél is nagyobb felháborodást váltott ki. A tiltakozó diákok közül többen is kiemelték, hogy abszolút nem tartják helyesnek már a fegyverkezés felgyorsítását sem, a kötelező szolgálatot pedig teljes mértékben elutasítják. „Mindig azt mondják, hogy a védelemről van szó” – mondta a diák a DW-nek. „De én nem látom a fenyegetettséget, ezért nem érdekel a kötelező katonai szolgálat teljesítése.”

 

Az új törvénymódosítást egyébként a fiatalok többsége az alapvető szabadságjogai teljes megsértéseként értékeli.

Teljesen világos számunkra, hogy a háború korlátozást jelent az alapvető jogaink tekintetében, most éppen a szabad mozgásban akarnak minket korlátozni. Látjuk mindenhol ezt a készülődést, a rendőrség is folyamatosan bővül

– fogalmazott a fiatal.

Egy másik tüntető szerint egyik fiataltól sem várható el, hogy egy jól körülhatárolható érdekcsoport gyarapodásáért háborúba menjen. Ráadásul Németország nincs egyedül a katonai szolgálat – egyelőre részleges – visszaállításával. Litvánia és Horvátország szintén nem olyan régen döntött a teljes körű kötelező szolgálat visszaállítása mellett.

 

Európa országai annak ellenére forszírozzák a háborús felkészülést, hogy egy ilyen konfliktus ára tökéletesen és tisztán látható Ukrajnában. A fronton továbbra is naponta ezrek halnak meg, azokról már nem is beszélve, akik olyan sérülésekkel térnek haza, amelyek egész életüket megváltoztatják. A legfrissebb adatok szerint nagyjából ötvenezer ukrán katona veszítette el valamely végtagját a háború során.

Nemrég a kijevi divathét keretében egy ukrán tervező új kollekcióját is bemutatták, amely kifejezett figyelmet fordított a végtag nélküli veteránokra, akik a műsor keretében bemutató modellként is szerepeltek.

A szakértők szerint egyébként a háború okozta problémák éppen a hasonló tragédiák okán nem fognak a békével egyből megoldódni. Rengeteg lesz a megváltozott munkaképességű ember, ahogy azok is rengetegen lesznek, akik lelki sebeik miatt már soha nem tudnak majd teljes életet élni. 

Borítókép: Német fiatalok tüntetnek a katonai szolgálat ellen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekcégvezető

Ki is készül és mire?

Bayer Zsolt avatarja

Ez a cégvezető egy gazember.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
