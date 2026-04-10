háborúEurópaháborús pszichózisorosz-ukrán háborúMagyar Péter

Európa a háborúra készül, túlélőcsomagokat osztanak, Magyar Péter is kimondta: „G…ci nagy háború lesz”

Európában komolyan számolnak egy esetleges konfliktussal: túlélőcsomagok, kormányzati kézikönyvek és figyelmeztetések sora jelent meg, miközben egy kiszivárgott hangfelvételen Magyar Péter is arról beszélt, hogy „G…ci nagy háború” jöhet.

2026. 04. 10. 10:55
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Egyre több jel mutat abba az irányba, hogy Európában nemcsak beszélnek a háborúról, hanem konkrétan készülnek is rá. A nyugati országok kormányai az elmúlt időszakban sorra hoztak olyan intézkedéseket, amelyek a lakosság felkészítését célozzák különböző válsághelyzetekre.

Európában egyre nő a háborús pszichózis (Fotó: AFP)
Hollandiában például minden háztartás egy 33 oldalas kormányzati kézikönyvet kapott, amely részletes útmutatást ad arra, hogyan lehet túlélni az első három napot egy vészhelyzetben. 

A kiadvány olyan forgatókönyvekkel számol, mint egy kibertámadás, amely megbénítja az elektromos hálózatot, ellátási zavarokat okoz, és megszakítja a kommunikációt. A lakosságot arra ösztönzik, hogy készítsenek vészhelyzeti csomagot ivóvízzel, tartós élelmiszerrel, elemlámpával és elsősegély-felszereléssel, valamint alakítsanak ki családi vészforgatókönyvet.

A holland kormány szerint mindez nem félelemkeltés, hanem a felkészültség növelését szolgálja, ugyanakkor a hasonló lépések egyre több országban jelentek meg.

Az Egyesült Királyságban például háromnapos túlélőcsomag összeállítását javasolták a háztartásoknak, míg Svédország több millió emberhez juttatott el részletes útmutatót válsághelyzetekre.

Norvégiában arról tájékoztatták a lakosság egy részét, hogy háború esetén a hadsereg akár magántulajdonokat is igénybe vehet, például ingatlanokat vagy eszközöket.

Korábban olyan is történt, hogy az Európai Unió egy felkészültségi stratégia keretében arra ösztönözte az embereket, hogy 

legalább 72 órára elegendő készleteket halmozzanak fel, és készüljenek fel különböző krízishelyzetekre. 

Több országban emellett konkrét intézkedések is zajlanak: Németországban a 17–45 év közötti férfiak csak engedéllyel hagyhatják el az országot, mivel szükségessé válhat a hadkötelezettség újbóli bevezetése, illetve szintén Németországban olyan mobilalkalmazáson s dolgoznak, amely segít megtalálni a legközelebbi óvóhelyeket.

Korábban több brit politikai és katonai vezető is tett olyan kijelentéseket, hogy a társadalomnak fel kell készülnie egy esetleges háborúra, és egy ilyen konfliktus komoly áldozatokkal járhat.

Egy egész Európára kiterjedő háború lehetőségét már a Tisza vezetője is beismerte. Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, 

egy kiszivárgott hangfelvételen Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke arról beszélt: „G…ci nagy háború lesz”. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
