A németországi Bundestag tavaly év végén szavazta meg a katonai szolgálatot szabályozó új törvényt. Vagyis, 2026-tól a kormány minden nagykorúvá váló személyt jegyzékbe vesz, akiket később véletlenszerű sorsolással is behívhatnak katonai szolgálatra. A sorkatonaság visszatérése példátlan felháborodást váltott ki a német fiatalok körében – számolt be róla a Duol.
A német politikai vezetés tervei aggasztóak. 2030-ig 260 ezer főre növelnék az aktív állományt a mostani 185 ezer főről, a tartalékos keretet pedig 200 ezerre, azaz négyszeresére bővítenék. A januárban életbe lépett szabályozás egy pontja kiverte a biztosítékot sokaknál, miszerint
A 17 és 45 év közötti férfiak csak a Bundeswehr jóváhagyásával utazhatnak külföldre, amennyiben távollétük meghaladja a három hónapot
Nem értem, miért kellene bárkinek is a frontra mennie a politikusok miatt
– fogalmazott a 15 éves Alex Krzeszka egy tüntetésen. Véleménye az egész generációt jellemzi: a fegyveres harcok helyett a diplomácia megoldást preferálják.
Bár a brüsszeli elit háborúpárti hozzáállása szembe megy a népakarattal, ez nem gátolja a tervek végrehajtását. Európa fegyverkezik, a sorkatonaság visszavezetése pedig több uniós államban már eldöntött tény. A sorkatonaság visszavezetése több uniós tagállamban már nem csak elméleti vita tárgya, hanem eldöntött politikai irány. Horvátország nyitotta meg a sort, de a kontinensen sorra születnek azok a döntések, amelyek a háborús pszichózis jegyében alakítják a fiatalok jövőjét. A kérdés már nem az, hogy elindult-e ez az irány, hanem az, hogy ki lesz a következő.
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Patrióta csütörtök reggel hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt , amelyen Magyar Péter volt barátnőjének, Vogel Evelinnek azt mondja: „G…ci nagy háború” lesz.
Ne engedjük, hogy Európa Ukrajna sorsára jusson!
Ukrajna lakossága eközben szenved. Rengeteg a halott és a sérült a fronton és a hátországban.
Amíg nemzeti kormánya van, Magyarország kimarad a háborúból
Az április 12-én esedékes országgyűlési választás tétje hatalmas, hiszen csak egy nemzeti szuverén kormány garantálja, hogy Magyarország nem sodródik bele az orosz–ukrán háborúba. Szijjártó Péter külügyminiszter egy interjúban hangsúlyozta:
Ha a Tisza Párt alakítana kormányt Magyarországon, akkor belerángatnának minket a háborúba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldenék és támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami hosszú távon kockáztatná Magyarország biztonságát.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 2024-ben Kijevbe látogatott, ahol számos fotó készült róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem váltak ismertté; annyi tudható, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és jó eséllyel Volodimir Zelenszkij környezetével is egyeztetéseket folytatott.
