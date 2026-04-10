Ellenállnak a német fiatalok: nem akarnak brüsszeli érdekekért háborúba menni

A katonai behívók réme jelent meg a kontinensen, amióta Berlinben jogszabályba foglalták a 18 éves fiatalok kötelező regisztrációját. A regnáló Merz-kabinet radikális hadseregfejlesztési terve hatalmas elégedetlenséget szült a német fiatalok körében, de az uniós háborús tervek végrehajtása számukra prioritás. „G…ci nagy háború” lesz – erről beszélt egy kiszivárgott hangfelvételen Magyar Péter.

2026. 04. 10. 7:38
Német fiatalok tüntettek a katonai szolgálat visszavezetése ellen (Fotó: AFP) Forrás:
A németországi Bundestag tavaly év végén szavazta meg a katonai szolgálatot szabályozó új törvényt. Vagyis, 2026-tól a kormány minden nagykorúvá váló személyt jegyzékbe vesz, akiket később véletlenszerű sorsolással is behívhatnak katonai szolgálatra. A sorkatonaság visszatérése példátlan felháborodást váltott ki a német fiatalok körében – számolt be róla a Duol.

Német fiatalok nem kérnek a brüsszeli háborús tervekből
Német fiatalok nem kérnek a brüsszeli háborús tervekből
Forrás: AFP

A német politikai vezetés tervei aggasztóak. 2030-ig 260 ezer főre növelnék az aktív állományt a mostani 185 ezer főről, a tartalékos keretet pedig 200 ezerre, azaz négyszeresére bővítenék. A januárban életbe lépett szabályozás egy pontja kiverte a biztosítékot sokaknál, miszerint

A 17 és 45 év közötti férfiak csak a Bundeswehr jóváhagyásával utazhatnak külföldre, amennyiben távollétük meghaladja a három hónapot

Nem értem, miért kellene bárkinek is a frontra mennie a politikusok miatt

 – fogalmazott a 15 éves Alex Krzeszka egy tüntetésen. Véleménye az egész generációt jellemzi: a fegyveres harcok helyett a diplomácia megoldást preferálják.

Bár a brüsszeli elit háborúpárti hozzáállása szembe megy a népakarattal, ez nem gátolja a tervek végrehajtását. Európa fegyverkezik, a sorkatonaság visszavezetése pedig több uniós államban már eldöntött tény. A sorkatonaság visszavezetése több uniós tagállamban már nem csak elméleti vita tárgya, hanem eldöntött politikai irány. Horvátország nyitotta meg a sort, de a kontinensen sorra születnek azok a döntések, amelyek a háborús pszichózis jegyében alakítják a fiatalok jövőjét. A kérdés már nem az, hogy elindult-e ez az irány, hanem az, hogy ki lesz a következő.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Patrióta csütörtök reggel hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt , amelyen Magyar Péter volt barátnőjének, Vogel Evelinnek azt mondja: „G…ci nagy háború” lesz. 

Ne engedjük, hogy Európa Ukrajna sorsára jusson!

Ukrajna lakossága eközben szenved. Rengeteg a halott és a sérült a fronton és a hátországban. 

Amíg nemzeti kormánya van, Magyarország kimarad a háborúból

Az április 12-én esedékes országgyűlési választás tétje hatalmas, hiszen csak egy nemzeti szuverén kormány garantálja, hogy Magyarország nem sodródik bele az orosz–ukrán háborúba. Szijjártó Péter külügyminiszter egy interjúban hangsúlyozta: 

Ha a Tisza Párt alakítana kormányt Magyarországon, akkor belerángatnának minket a háborúba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldenék és támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami hosszú távon kockáztatná Magyarország biztonságát.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 2024-ben  Kijevbe látogatott, ahol számos fotó készült róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem váltak ismertté; annyi tudható, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és jó eséllyel Volodimir Zelenszkij környezetével is egyeztetéseket folytatott.

Magyar és Zelenszkij Münchenben

Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy Magyar és Zelenszkij találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta ezt az értesülést. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük akkor is, amikor az ukrán elnök az Ukrajna-házba látogatott.

Borítókép: Német fiatalok tüntettek a katonai szolgálat visszavezetése ellen (Fotó: AFP)

