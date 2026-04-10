Hatalmas a gyász: ismét életét vesztette egy kárpátaljai katona

Újabb tragédia rázta meg a közösséget, miután a Huszti Városi Tanács közleménye szerint ismét meghalt egy fiatal a háborúban. A kárpátaljai Mihalko Bohdan Volodimirovics mindössze 29 évesen veszítette életét a fronton – írja az Origo.

A Huszti Városi Tanács őszinte részvétét fejezte ki a családnak, a hozzátartozóknak, barátoknak és fegyvertársaknak. Mint írták, ebben a nehéz időszakban osztoznak a család fájdalmában, és erőt kívánnak adni számukra a feldolgozhatatlan veszteség elviseléséhez.

A tanács közleménye szerint Bohdan a legdrágábbat adta hazájáért – saját életét –, hogy megvédje Ukrajna szabadságát, függetlenségét és békés jövőjét. Bátorsága, rendíthetetlen lelkiereje és hazaszeretete örökre megmarad mindazok emlékezetében, akik ismerték és tisztelték.

A hős katona földi maradványainak hazaszállításáról és a búcsúztatás időpontjáról később adnak tájékoztatást.