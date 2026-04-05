Kényszersorozás: Kárpátalján a betegeket és a testi fogyatékossággal élőket se kímélik a TCK-sok + videó

Sokkoló eredményt hozott az ukrán ombudsman meglepetésszerű vizitje egy kárpátaljai toborzóközpontban, ahol kegyetlen bánásmódra és súlyos mulasztásokra derült fény. A feltárás során bebizonyosodott, hogy a kényszersorozásért felelős szervek még a súlyos betegséggel és a testi fogyatékosággal élőket is besorozzák, miközben az ungvári bázison uralkodó higiéniai állapotok gyalázatosak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 16:34
Ukrajnában senki sem menekülhet a katonai szolgálat alól? Forrás: AFP
Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos jelentése súlyos visszaélésekre derített fényt egy kárpátaljai toborzóközpontban. Az ungvári kirendeltség ellenőrzésekor kiderült, hogy számos ott tartózkodó személyt jogellenesen tartanak fogva, a központ pedig közegészségügyi szempontból elfogadhatatlan állapotban van – számolt be róla az Origo az Ukrán Pravda cikke alapján.

A kényszersorozás új fokozatba kapcsolt Ukrajnában
Az ukrajnai kényszersorozás újabb mélypontot ért el

A Dmitro Lubinec által bemutatott képi bizonyítékok igazolják, hogy a toborzóközpontok (TCK) munkatársai az eljárásaik során nem törődnek sem a testi fogyatékossággal, sem a betegségekkel. Az egyik képen egy férfi összenőtt ujjai láthatók. Egy másik felvétel azt mutatja, hogy még az üszkösödő lábú lakosok sem kapnak felmentést a katonai szolgálat alól. 

Egy ott tartózkodó férfi azt mondta, hogy hiába mutatta be a szolgálatra való alkalmatlanságát igazoló okmányait, a TCK-sok őt is a toborzóközpontba szállították. 

Az ukrán ombudsman beszámolt arról is, hogy egy másik férfi napokon keresztül nem kapott segítséget, pedig 190/100-as volt a vérnyomása, és mire Lubinec képviselője intézkedni tudott, addigra életveszélyes állapotban került kórházba.

Lubinec az ungvári látogatás után így fogalmazott:

Ukrajna a védelmi képességeit nem alapozhatjuk az alkotmány súlyos megsértésére.

 

Bár az ukrán közvélemény hajlamos az ilyen híreket orosz dezinformációnak bélyegezni, a fényképes és videós bizonyítékok más képet festenek. Az ungvári toborzóközpontban 40–60 emberre mindössze egyetlen fürdő és illemhely jut, az étkezéshez pedig összesen nyolc tányért és három bögrét biztosítanak. A biztos követelte a jogszabályok betartását a TCK-tól, de egy kommentelő arra figyelmeztette: 

most, hogy szót emelt Zelenszkij rendszere ellen, várhatóan ő is egy ilyen toborzóközpontban végzi majd.

Borítókép: Ukrajnában senki sem menekülhet a katonai szolgálat alól? (Fotó: AFP)

