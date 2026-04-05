Kényszersorozás: Kárpátalján a betegeket és a testi fogyatékossággal élőket se kímélik a TCK-sok + videó

Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos jelentése súlyos visszaélésekre derített fényt egy kárpátaljai toborzóközpontban. Az ungvári kirendeltség ellenőrzésekor kiderült, hogy számos ott tartózkodó személyt jogellenesen tartanak fogva, a központ pedig közegészségügyi szempontból elfogadhatatlan állapotban van – számolt be róla az Origo az Ukrán Pravda cikke alapján.
Az ukrajnai kényszersorozás újabb mélypontot ért el
A Dmitro Lubinec által bemutatott képi bizonyítékok igazolják, hogy a toborzóközpontok (TCK) munkatársai az eljárásaik során nem törődnek sem a testi fogyatékossággal, sem a betegségekkel. Az egyik képen egy férfi összenőtt ujjai láthatók. Egy másik felvétel azt mutatja, hogy még az üszkösödő lábú lakosok sem kapnak felmentést a katonai szolgálat alól.
