Elkeseredett autós menekülés a TCK toborzói elől

Egyre több felvétel lát napvilágot Ukrajnából, amelyek a kényszersorozás brutalitását mutatják be. A közösségi médiában terjedő videók tanúsága szerint a civilek egy része már kétségbeesett lépésekre kényszerül, akár egy autósüldözés során.

Forrás: Telegram2026. 04. 04. 13:01
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek a városban Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
Kényszersorozásról jött hír ismét. Egy friss felvételen – amely Kropivnickij városában készült – jól látható, ahogy egy férfi autójával menekül a területi toborzóközpont, azaz a TCK emberei elől.

Ukrajnában a férfiaknak nem biztonságos az utcára menni (Fotó: AFP)

Az elkeseredetten menekülő sofőr a felvételek szerint még a járdára is felhajt, hogy kikerülje az őt feltartóztatni próbálókat, és így próbáljon egérutat nyerni.

Az ukrán hadsereg utánpótlási nehézségei miatt egyre intenzívebbé vált a toborzás, ami sok esetben nem önkéntes alapon történik. Egy másik, szintén a közösségi médiában terjedő felvételen az látható, amint a TCK emberei egy autóhoz lépnek, majd erőszakkal kirángatják a sofőrt a járműből. A férfi próbál ellenállni, de esélye sincs: több toborzó fogja le.

Kényszersorozás: durvulnak a TCK módszerei

A toborzókat még az sem érdekli, ha áldozatuk az akció közben megsérül vagy épp meghal.

Néhány hónappal ezelőtt a kárpátaljai magyar Sebestyén József esett áldozatul a kényszersorozás kegyetlenségének. 

A jelenetek drámai példái annak, milyen feszültségek alakultak ki a hátországban. 

Borítókép: A harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek a városban (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
