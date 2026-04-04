Kényszersorozásról jött hír ismét. Egy friss felvételen – amely Kropivnickij városában készült – jól látható, ahogy egy férfi autójával menekül a területi toborzóközpont, azaz a TCK emberei elől.
Elkeseredett autós menekülés a TCK toborzói elől
Egyre több felvétel lát napvilágot Ukrajnából, amelyek a kényszersorozás brutalitását mutatják be. A közösségi médiában terjedő videók tanúsága szerint a civilek egy része már kétségbeesett lépésekre kényszerül, akár egy autósüldözés során.
Az elkeseredetten menekülő sofőr a felvételek szerint még a járdára is felhajt, hogy kikerülje az őt feltartóztatni próbálókat, és így próbáljon egérutat nyerni.
Az ukrán hadsereg utánpótlási nehézségei miatt egyre intenzívebbé vált a toborzás, ami sok esetben nem önkéntes alapon történik. Egy másik, szintén a közösségi médiában terjedő felvételen az látható, amint a TCK emberei egy autóhoz lépnek, majd erőszakkal kirángatják a sofőrt a járműből. A férfi próbál ellenállni, de esélye sincs: több toborzó fogja le.
Kényszersorozás: durvulnak a TCK módszerei
A toborzókat még az sem érdekli, ha áldozatuk az akció közben megsérül vagy épp meghal.
Néhány hónappal ezelőtt a kárpátaljai magyar Sebestyén József esett áldozatul a kényszersorozás kegyetlenségének.
A jelenetek drámai példái annak, milyen feszültségek alakultak ki a hátországban.
Borítókép: A harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek a városban (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)
