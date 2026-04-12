Szívszorító jelenetek Ukrajnában: orosz drón csapódott egy mentőautóba

A Szumi Területi Katonai Közigazgatás tájékoztatása szerint a három sérült egészségügyi dolgozót haladéktalanul ellátták.

Here are some of the examples of how Russians are adhering to ceasefire in Donetsk, Sumy and Kharkiv regions: by still attacking residential buildings, civilian cars, shops and ambulances. “Both sides” accuse, my ass. https://t.co/PFSHKB8wTP pic.twitter.com/NzUVJoxM2Q — redhead ophelia 🇺🇦🏳️‍🌈 (@redhead_ophelia) April 12, 2026

Az Ukrajna és Oroszország között meghirdetett húsvéti tűzszünet április 11-én 16 órakor kezdődött és április 12. végéig tart. Az ukrán vezérkar április 11-i közlése alapján Moszkva a hatálybalépést követően több száz alkalommal megszegte a frissen bejelentett fegyvernyugvást.

Az ortodox húsvét alkalmából tűzszünetet rendelt el az orosz elnök

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben írtunk, tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombat délutántól vasárnap nap végéig Vlagyimir Putyin orosz elnök – közölte a Kreml sajtószolgálata csütörtök este.

Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében a közeledő pravoszláv (ortodox) húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én (moszkvai idő szerint) 16.00 órától április 12-én a nap végéig tűzszünet hirdettetik ki

– állt a közleményben.

Zelenszkij: Ukrajna betartja a húsvéti tűzszünetet

Beszámoltunk arról is korábban, hogy Ukrajna betartja a húsvéti tűzszünetet – közölte az ukrán elnök a Telegramon, nem sokkal azután, hogy a Kreml egy 32 órás fegyvernyugvást jelentett be az ortodox húsvét alkalmából.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint készek betartani a tűzszünetet. Fotó: AFP

„Ukrajna többször is jelezte, hogy kész a kölcsönös lépésekre. Javasoltuk a tűzszünetet az idei húsvéti ünnepek alatt, és ennek megfelelően fogunk eljárni” – írta Zelenszkij a Telegramon.

„Az embereknek szükségük van egy fenyegetések nélküli húsvétra és a béke felé tett valódi lépésekre, Oroszországnak pedig lehetősége van arra, hogy húsvét után se térjen vissza a támadásokhoz” – fogalmazott az ukrán elnök. A frontokon azonban úgy tűnik, még sincs teljes nyugalom.