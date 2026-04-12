Egy orosz pilóta nélküli eszköz támadást hajtott végre egy mentő ellen Ukrajna északkeleti részén, a Szumi régióban április 12-re virradó éjszaka, amelynek következtében három mentős megsérült, noha ekkor húsvéti fegyvernyugvás volt érvényben – számolt be cikkében az Origo.
Szívszorító jelenetek Ukrajnában: orosz drón csapódott egy mentőautóba
Dróntámadás ért egy mentőt a Szumi régióban a húsvéti tűzszünet idején, több mentős megsérült. Az ukrán fél szerint Oroszország a fegyvernyugvás életbelépése óta több száz alkalommal megszegte a megállapodást.
A Szumi Területi Katonai Közigazgatás tájékoztatása szerint a három sérült egészségügyi dolgozót haladéktalanul ellátták.
Az Ukrajna és Oroszország között meghirdetett húsvéti tűzszünet április 11-én 16 órakor kezdődött és április 12. végéig tart. Az ukrán vezérkar április 11-i közlése alapján Moszkva a hatálybalépést követően több száz alkalommal megszegte a frissen bejelentett fegyvernyugvást.
Az ortodox húsvét alkalmából tűzszünetet rendelt el az orosz elnök
Ahogy arról egy korábbi cikkünkben írtunk, tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombat délutántól vasárnap nap végéig Vlagyimir Putyin orosz elnök – közölte a Kreml sajtószolgálata csütörtök este.
Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében a közeledő pravoszláv (ortodox) húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én (moszkvai idő szerint) 16.00 órától április 12-én a nap végéig tűzszünet hirdettetik ki
– állt a közleményben.
Zelenszkij: Ukrajna betartja a húsvéti tűzszünetet
Beszámoltunk arról is korábban, hogy Ukrajna betartja a húsvéti tűzszünetet – közölte az ukrán elnök a Telegramon, nem sokkal azután, hogy a Kreml egy 32 órás fegyvernyugvást jelentett be az ortodox húsvét alkalmából.
„Ukrajna többször is jelezte, hogy kész a kölcsönös lépésekre. Javasoltuk a tűzszünetet az idei húsvéti ünnepek alatt, és ennek megfelelően fogunk eljárni” – írta Zelenszkij a Telegramon.
„Az embereknek szükségük van egy fenyegetések nélküli húsvétra és a béke felé tett valódi lépésekre, Oroszországnak pedig lehetősége van arra, hogy húsvét után se térjen vissza a támadásokhoz” – fogalmazott az ukrán elnök. A frontokon azonban úgy tűnik, még sincs teljes nyugalom.
Borítókép: Mentőautók (Fotó: AFP)
