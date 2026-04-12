Szívszorító jelenetek Ukrajnában: orosz drón csapódott egy mentőautóba

Dróntámadás ért egy mentőt a Szumi régióban a húsvéti tűzszünet idején, több mentős megsérült. Az ukrán fél szerint Oroszország a fegyvernyugvás életbelépése óta több száz alkalommal megszegte a megállapodást.

2026. 04. 12. 13:52
Mentőautók
Mentőautók Forrás: AFP
Egy orosz pilóta nélküli eszköz támadást hajtott végre egy mentő ellen Ukrajna északkeleti részén, a Szumi régióban április 12-re virradó éjszaka, amelynek következtében három mentős megsérült, noha ekkor húsvéti fegyvernyugvás volt érvényben – számolt be cikkében az Origo.

Hiába a húsvéti fegyvernyugvás, orosz drón csapódott egy mentőautóba
Hiába a húsvéti fegyvernyugvás, orosz drón csapódott egy mentőautóba Fotó: AFP

A Szumi Területi Katonai Közigazgatás tájékoztatása szerint a három sérült egészségügyi dolgozót haladéktalanul ellátták.

Az Ukrajna és Oroszország között meghirdetett húsvéti tűzszünet április 11-én 16 órakor kezdődött és április 12. végéig tart. Az ukrán vezérkar április 11-i közlése alapján Moszkva a hatálybalépést követően több száz alkalommal megszegte a frissen bejelentett fegyvernyugvást.

Az ortodox húsvét alkalmából tűzszünetet rendelt el az orosz elnök

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben írtunk, tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombat délutántól vasárnap nap végéig Vlagyimir Putyin orosz elnök – közölte a Kreml sajtószolgálata csütörtök este.

Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében a közeledő pravoszláv (ortodox) húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én (moszkvai idő szerint) 16.00 órától április 12-én a nap végéig tűzszünet hirdettetik ki

– állt a közleményben.

Zelenszkij: Ukrajna betartja a húsvéti tűzszünetet

Beszámoltunk arról is korábban, hogy Ukrajna betartja a húsvéti tűzszünetet – közölte az ukrán elnök a Telegramon, nem sokkal azután, hogy a Kreml egy 32 órás fegyvernyugvást jelentett be az ortodox húsvét alkalmából.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint készek betartani a tűzszünetet. Fotó: AFP

„Ukrajna többször is jelezte, hogy kész a kölcsönös lépésekre. Javasoltuk a tűzszünetet az idei húsvéti ünnepek alatt, és ennek megfelelően fogunk eljárni” – írta Zelenszkij a Telegramon.

„Az embereknek szükségük van egy fenyegetések nélküli húsvétra és a béke felé tett valódi lépésekre, Oroszországnak pedig lehetősége van arra, hogy húsvét után se térjen vissza a támadásokhoz” – fogalmazott az ukrán elnök. A frontokon azonban úgy tűnik, még sincs teljes nyugalom.

Magyar Péter és Kijev kapcsolata

Bár a háború továbbra is komoly emberveszteségekkel jár, az Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett.

Magyar Péter az elmúlt időszakban többször is tárgyalt ukrán partnerekkel, és kapcsolatot alakított ki Volodimir Zelenszkij környezetével.

A Tisza Párt elnökének részvétele az idei müncheni biztonsági konferencián, illetve korábbi kijevi látogatása is azt jelzi, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu