Zelenszkij: Ukrajna kész a húsvéti tűzszünetre

Ukrajna betartja a húsvéti tűzszünetet – közölte az ukrán elnök a Telegramon. Volodimir Zelenszkij nem sokkal azután tette a bejelentést, hogy a Kreml egy 32 órás fegyvernyugvást jelentett be az ortodox húsvét alkalmából.
„Ukrajna többször is jelezte, hogy kész a kölcsönös lépésekre. Javasoltuk a tűzszünetet az idei húsvéti ünnepek alatt, és ennek megfelelően fogunk eljárni” – írta Zelenszkij a Telegramon.
