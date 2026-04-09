A Debrecenhez is földrajzilag közel zajló ukrajnai háború nemcsak a frontvonalon, hanem a menekültek mindennapjaiban is súlyos nyomokat hagy. Egy friss kutatás szerint a háború elől menekülők krónikus stressz-szintje sokkal pontosabban mérhető a hajszálakban található kortizol alapján, mint a hagyományos felmérésekkel – számolt be róla a Haon a Science Newsra hivatkozva.
Debrecentől néhány órányira dúl a háború: a menekültek hajszálai árulkodnak a rejtett traumáról
A Debrecentől is veszélyesen közeli ukrajnai háború nemcsak a frontokon pusztít: egy friss kutatás szerint a menekültek szervezetében is kimutatható a trauma, mégpedig a hajszálakban felhalmozódó stresszhormon révén, amely pontosabban jelzi a megélt megpróbáltatásokat, mint a hagyományos felmérések.
A kutatásban mintegy 300 nő és gyermek vett részt, akik Lengyelországba menekültek Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után. A szakemberek arra keresték a választ, miként mérhető a háborús trauma hosszabb távú hatása.
Az eredmények meglepő különbségeket mutattak:
a kérdőíves felmérések alapján alig volt eltérés a közvetlen harci cselekményeknek kitett, illetve a kevésbé érintett menekültek stressz-szintje között, ezzel szemben a hajminták jelentős eltéréseket jeleztek. A közvetlenül háborús övezetekből érkezők esetében jóval magasabb kortizolszintet mértek.
A kutatást vezető Grazyna Jasienska rámutatott: a hajban felhalmozódó kortizol akár három hónapra visszamenőleg is képet adhat a szervezet stresszterheléséről. A 6–17 éves korosztályban például a közvetlen háborús kitettség mintegy 46 százalékkal magasabb értékeket eredményezett.
A szakértők szerint mindez azért bír kiemelt jelentőséggel, mert a háborús traumák hosszú távon komoly mentális problémákhoz – például szorongáshoz, depresszióhoz vagy poszttraumás stresszhez – vezethetnek. A kutatás egyben arra is rávilágít, hogy a jelenleg alkalmazott kérdőívek nem minden esetben alkalmasak ezeknek a különbségeknek a pontos feltárására.
A jövőben a kutatók a biológiai mintavétel és a célzottabb felmérési módszerek együttes alkalmazását tartják szükségesnek, hogy hatékonyabban lehessen azonosítani a leginkább veszélyeztetett csoportokat.
A háború a menekültek testi és lelki állapotában is mély nyomokat hagy, még akkor is, ha ezek nem mindig láthatók azonnal.
Borítókép: Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója után egyre súlyosabb képet mutat a civil lakosság helyzete (Fotó: AFP)
