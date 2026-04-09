Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
kutatástraumahajszálháborúMagyar Péter

Debrecentől néhány órányira dúl a háború: a menekültek hajszálai árulkodnak a rejtett traumáról

A Debrecentől is veszélyesen közeli ukrajnai háború nemcsak a frontokon pusztít: egy friss kutatás szerint a menekültek szervezetében is kimutatható a trauma, mégpedig a hajszálakban felhalmozódó stresszhormon révén, amely pontosabban jelzi a megélt megpróbáltatásokat, mint a hagyományos felmérések.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 15:25
Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója után egyre súlyosabb képet mutat a civil lakosság helyzete Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Debrecenhez is földrajzilag közel zajló ukrajnai háború nemcsak a frontvonalon, hanem a menekültek mindennapjaiban is súlyos nyomokat hagy. Egy friss kutatás szerint a háború elől menekülők krónikus stressz-szintje sokkal pontosabban mérhető a hajszálakban található kortizol alapján, mint a hagyományos felmérésekkel – számolt be róla a Haon a Science Newsra hivatkozva.

Orosz–ukrán háború, Donyeck (Fotó: AFP)

A kutatásban mintegy 300 nő és gyermek vett részt, akik Lengyelországba menekültek Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után. A szakemberek arra keresték a választ, miként mérhető a háborús trauma hosszabb távú hatása.

Az eredmények meglepő különbségeket mutattak: 

a kérdőíves felmérések alapján alig volt eltérés a közvetlen harci cselekményeknek kitett, illetve a kevésbé érintett menekültek stressz-szintje között, ezzel szemben a hajminták jelentős eltéréseket jeleztek. A közvetlenül háborús övezetekből érkezők esetében jóval magasabb kortizolszintet mértek.

A kutatást vezető Grazyna Jasienska rámutatott: a hajban felhalmozódó kortizol akár három hónapra visszamenőleg is képet adhat a szervezet stresszterheléséről. A 6–17 éves korosztályban például a közvetlen háborús kitettség mintegy 46 százalékkal magasabb értékeket eredményezett.

A szakértők szerint mindez azért bír kiemelt jelentőséggel, mert a háborús traumák hosszú távon komoly mentális problémákhoz – például szorongáshoz, depresszióhoz vagy poszttraumás stresszhez – vezethetnek. A kutatás egyben arra is rávilágít, hogy a jelenleg alkalmazott kérdőívek nem minden esetben alkalmasak ezeknek a különbségeknek a pontos feltárására.

A jövőben a kutatók a biológiai mintavétel és a célzottabb felmérési módszerek együttes alkalmazását tartják szükségesnek, hogy hatékonyabban lehessen azonosítani a leginkább veszélyeztetett csoportokat.

A háború a menekültek testi és lelki állapotában is mély nyomokat hagy, még akkor is, ha ezek nem mindig láthatók azonnal.

Magyar Péter ukrán kapcsolatépítései a háttérben zajlanak

Magyar Péter 2024 óta több alkalommal is egyeztetett ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, ám látogatásának részleteit nem hozta nyilvánosságra. Beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy titkosszolgálati kapcsolattal, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéhez tartozó szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg. Az út céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi tartózkodása során felkereste az ukrán hősök emlékfalát is, amelyről közösségi felületein is megosztott tartalmakat. 

Magyar Péter részt vett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is, ahol Zelenszkij szintén jelen volt. Hivatalos találkozóról nem érkezett tájékoztatás, ugyanakkor egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. A politikus több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor az ukrán elnök az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

Borítókép: Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója után egyre súlyosabb képet mutat a civil lakosság helyzete (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
