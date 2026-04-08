Nacsa Olivér: Nem hagyhatjuk, hogy háborúpárti kormánya legyen Magyarországnak + videó

– A második világháború óta nem látott háborús veszély és háborús helyzet van ma a világban. Az egyik itt zajlik a szomszédunkban, Ukrajnában, abban az Ukrajnában, amelynek elnöke és egyik vezetőségi tagja odáig vetemedett, hogy nemrégiben megfenyegette Magyarország miniszterelnökét és családját – idézte fel Nacsa Olivér, aki szerint ilyenre nem volt példa a magyar történelemben, és ez elfogadhatatlan.

– Ezért is van nagy tétje, hogy hogyan döntünk április 12-én – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy az Európai Unió háborúpárti politikusai Ukrajna uniós tagságát szorgalmazzák.

Ha ez bekövetkezik, onnantól kezdve nemcsak Magyarország, de egész Európa belesodródik egy olyan háborúba, amelyhez semmi köze nincsen. Ha egy olyan kormány kerül hatalomra Magyarországon, amely ezt a háborúpárti politikát támogatja, akkor nincs visszaút

– fogalmazott.

– Ezt nem hagyhatjuk! Fontos, hogy április 12-én felelősségteljes döntést hozzunk – mondta, és hozzáfűzte, hogy az iráni háború miatt újabb migrációs hullám fenyeget.

Magyarország az egyetlen ország ma Európában, ahol nincsenek illegális migránsok, békében, biztonságban élhetünk. De ez is egy pillanat alatt megváltozhat, ha április 12-én rosszul döntünk. Ezért csak a Fidesz és Orbán Viktor a biztos választás

– üzente Nacsa Olivér.